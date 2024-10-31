Λωρίδα της Γάζας: Για εθνοκάθαρση κάνει λόγο ο ΟΗΕ

«Ο κόσμος πρέπει να δράσει για να αποτρέψει την "εθνοκάθαρση" την οποία επιχειρεί το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε ο Αντόνιο Γκουτέρες μετά το λουτρό αίματος στη Μπέιτ Λαχία, στη βόρεια Γάζα, με τουλάχιστον 100 άμαχους νεκρούς - κυρίως γυναίκες, μωρά και παιδιά - από τον ισραηλινό βομβαρδισμό πολυκατοικίας.

Το μακελειό στη Μπέιτ Λαχία προκάλεσε τη διεθνή κατακραυγή ενώ το Ισραήλ αρκέστηκε να δηλώσει ότι ερευνά το περιστατικό.

Τα τοπικά, παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης δημοσιεύουν στα social media δραματικές πληροφορίες και εικόνες από την επόμενη μέρα.

Πτώματα κείτονται ακόμα στους δρόμους γατί οι συγγενείς και οι υπηρεσίες δεν μπορούν να τους ανασύρουν λόγω των οπλισμένων ισραηλινών drone που συνεχώς πετούν πάνω από την πόλη.

Martyrs are in the streets of Beit Lahiya in northern Gaza; people were unable to recover them as Israeli forces and drones fire on anyone who attempts to approach. pic.twitter.com/pDLy5d5br5 — Quds News Network (@QudsNen) October 31, 2024

Την ίδια ώρα οι κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους κουβαλώντας τα λιγοστά υπάρχοντά τους, χωρίς ουσιαστικά να έχουν ένα ασφαλές μέρος να πάνε.

No Safe Place to Go!



Palestinians in Beit Lahiya in northern Gaza are forcibly displaced due to the ongoing Israeli bombardment and siege. pic.twitter.com/lrQfGFvdq0 — Quds News Network (@QudsNen) October 31, 2024

Τη Δευτέρα η παλαιστινιακή πολιτική προστασία είχε επισημάνει ότι περίπου 100.000 άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι στη Τζαμπάλια, τη Μπέιτ Λαχία και τη Μπέιτ Χανούν χωρίς τρόφιμα και ιατρική βοήθεια λόγω του αποκλεισμού του βόρειου τμήματος της Λωρίδας της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος διεξάγει στην περιοχή εντατικές χερσαίες και αεροπορικές επιχειρήσεις εδώ και περισσότερες από τρεις εβδομάδες.

Επιπλέον, τις τελευταίες 24 ώρες τουλάχιστον 102 Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους σε πλήγματα του στρατού του Ισραήλ σε όλο τον θύλακα.

Σε νέο βομβαρδισμό στη Μπέιτ Λαχία, κοντά στην ισοπεδωμένη πολυκατοικία, σκοτώθηκαν οκτώ άνθρωποι .

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα στο νότιο και κεντρικό τμήμα της Γάζας.

Στη συνοικία Σέιχ Ράντουαν στην πόλη της Γάζας πέντε Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τραυματίστηκαν από ισραηλινή επιδρομή κοντά σε κλινική.

Israeli warplanes have bombed the third floor of the Kamal Adwan Hospital, causing fire to erupt in the medical supplies warehouse.



These medical supplies were received five days ago from the World Health Organization. pic.twitter.com/bL6d8s4Mxu — Quds News Network (@QudsNen) October 31, 2024

Τουλάχιστον 43.163 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 101.510 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση από το υπουργείο Υγείας του θύλακα.

Ο ΟΗΕ ζητά η UNRWA να συνεχίσει το έργο της στη Γάζα

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, με επιστολή που απηύθυνε χθες Τρίτη στον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζήτησε να επιτραπεί από την κυβέρνησή του η υπηρεσία του οργανισμού για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες, η UNRWA, να συνεχίσει το έργο της, που απαγορεύτηκε διά νόμου από το κοινοβούλιο του Ισραήλ προχθές Δευτέρα.

«Απευθύνω σ’ εσάς και στην κυβέρνηση του Ισραήλ το αίτημα να αποτρέψετε τέτοιες καταστροφικές συνέπειες, επιτρέποντας η UNRWA να συνεχίσει τις δραστηριότητές της στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, τηρώντας τις υποχρεώσεις (σας) βάσει του διεθνούς δικαίου».

Στην επιστολή του, ο Γκουτέρες επαναλαμβάνει τη θέση πως η εφαρμογή του νόμου θα είχε «καταστροφικές συνέπειες» για τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη, δεδομένου πως «δεν υπάρχει επί του παρόντος καμιά ρεαλιστική εναλλακτική στην UNRWA που θα μπορούσε να προσφέρει με επαρκή τρόπο τις υπηρεσίες και τη βοήθεια που απαιτούνται».

Στην επιστολή του στον ισραηλινό πρωθυπουργό, ο ΓΓ του ΟΗΕ θυμίζει πως, δυνάμει του διεθνούς δικαίου, η «κατοχική δύναμη» είναι υποχρεωμένη να επιτρέπει τη λειτουργία μηχανισμών προορισμένων να βοηθούν τον πληθυσμό κατεχόμενων εδαφών.

Ενώ ο τερματισμός «των δραστηριοτήτων της UNRWA θα άφηνε τους παλαιστίνιους πρόσφυγες χωρίς την απόλυτα απαραίτητη βοήθεια που χρειάζονται», το Ισραήλ, «ως κατοχική δύναμη, παραμένει υποχρεωμένο να εγγυάται πως ικανοποιούνται οι ανάγκες του πληθυσμού», επισημαίνει.

Επίσης, υπενθυμίζει ότι το Ισραήλ είναι δεσμευμένο στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της έναντι της UNRWA βάσει συμφωνίας που είχε συνάψει με τον ΟΗΕ το 1967 και της Σύμβασης για τα προνόμια και την ασυλία των υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών, η οποία «έχει εφαρμογή» στην περίπτωση της.

Το Ισραήλ «δεν μπορεί να επικαλεστεί διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας του», συμπεριλαμβανομένων των νόμων που εγκρίθηκαν προχθές, «ως δικαιολογία για να μην εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του δυνάμει του διεθνούς δικαίου», τόνισε ο Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος έχει υποσχεθεί πως θα ενημερώσει τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ώστε να προχωρήσει στις «προσήκουσες ενέργειες», συμπεριλαμβανομένης ενδεχόμενης προσφυγής της στο Διεθνές Δικαστήριο (ΔΔ) της Χάγης.

«Το Ισραήλ θα συνεχίσει να διευκολύνει τις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα τηρώντας το διεθνές δίκαιο, αλλά η UNRWA απέτυχε στην εντολή της και δεν είναι πλέον η κατάλληλη υπηρεσία γι’ αυτή τη δουλειά», αντέτεινε ο ισραηλινός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη Ντάνι Ντάνον, εξισώνοντας για ακόμη μια φορά την UNRWA με «βραχίονα της Χαμάς».

