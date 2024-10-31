«Assassination»: Νέο θρίλερ μυστηρίου για τη δολοφονία του JFK με ένα καστ αστέρων

Η Τζέσικα Τσάστεϊν, ο Μπρένταν Φρέιζερ και ο Μπράιαν Κράνστον θα πρωταγωνιστήσουν στο πλευρό του Αλ Πατσίνο στο θρίλερ μυστηρίου «Assassination». Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο βραβευμένος με Οσκαρ, Μπάρι Λέβινσον, σε σενάριο που έγραψε με τους Ντέιβιντ Μάμετ και Σαμ Μπρομέλ.

Η νέα ταινία μυστηρίου προσφέρει μια άλλη οπτική στη θεωρία συνωμοσίας γύρω από τη δολοφονία του Τζον Φ. Κένεντι εστιάζοντας στην έρευνα μιας από τις πιο διάσημες ρεπόρτερ της εποχής, της Ντόροθι Κίλγκαλεν, την οποία υποδύεται η Τζέσικα Τσάστεϊν.

Σύμφωνα με το Deadline, η δημοσιογράφος, η οποία πιστεύει ότι ο Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ δεν έδρασε μόνος του, χρησιμοποιεί τη φήμη και την επιρροή της για να βρει τον πραγματικό δολοφόνο του Αμερικανού Προέδρου.

Η αποστολή της θα την οδηγήσει σε συγκρούσεις με την CIA, το FBI και τη μαφία, που θα κάνουν τα πάντα για να την εμποδίσουν στην αποκάλυψη της αλήθειας.

«Η Ντόροθι Κίλγκαλλεν είναι η πρώτη Αμερικανίδα ρεπόρτερ εγκλημάτων που θέλησε να μάθει την αλήθεια για την υπόθεση JFK. Η μόνη δημοσιογράφος που μίλησε με τον Τζακ Ρούμπι. Με παρασκηνιακές πηγές στην Επιτροπή Γουόρεν, άρχισε να ενώνει τα κομμάτια που κανείς άλλος δεν έκανε», δήλωσε ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης. «Ο θάνατός της, κάτω από περίεργες συνθήκες, δεν ερευνήθηκε ποτέ».

Σημειώνεται ότι σχεδόν δύο χρόνια μετά τη δολοφονία του Αμερικανού Προέδρου στο Ντάλας, η Κίλγκαλεν βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Μανχάταν από υπερβολική δόση αλκοόλ και βαρβιτουρικών. Την παραγωγή της ταινίας έχουν αναλάβει οι Κόρεϊ Λαρτζ και Τζέισον Σόσνοφ. Τα γυρίσματα αναμένονται στις αρχές του 2025, στη Βοστώνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

