Στρατηγικός εταίρος των ΗΠΑ η Κύπρος

Ανταπόκριση από τη Λευκωσία

Την ετοιμότητα των ΗΠΑ να στηρίξουν τον στόχο λύσης του Κυπριακού σε μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία εξέφρασε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υποδεχόμενος τον Κύπριο ομόλογό του Νίκο Χριστοδουλίδη στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου. Ενώπιον καμερών και ανοιχτών μικροφώνων η αναφορά Μπάιντεν στο Κυπριακό ήταν ένα σαφές πλήγμα στην τουρκική θέση για λύση δύο κρατών στην Κύπρο. Προηγουμένως ο Τζο Μπάιντεν ευχαρίστησε τον Νίκο Χριστοδουλίδη για την ηγεσία του, η οποία έφερε την Κύπρο στο πλευρό των ΗΠΑ εναντίον της βίαιης ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, επέτρεψε την αποστολή μέσω Κύπρου οχτώ χιλιάδων τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, καθώς και οδήγησε στην έναρξη του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών για συνεργασία σε θέματα ασφάλειας, ενέργειας και τεχνητής νοημοσύνης.



Ο σταθεροποιητικός ρόλος της Κύπρου στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου σύμφωνα με την ανάγνωση της Λευκωσίας, όπως μεταφέρθηκε από τον Κύπριο Πρόεδρο σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης στον Λευκό Οίκο, συνδέεται με τη μορφή λύσης του Κυπριακού και καταγράφεται ως το σημαντικότερο αποτέλεσμα της χθεσινής επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της Κύπρου στις ΗΠΑ.



«Φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από την τεχνητή διαίρεση της Κύπρου» είπε χαρακτηριστικά ο Τζο Μπάιντεν απευθυνόμενος στον Νίκο Χριστοδουλίδη. Σημειώνοντας ότι ο ίδιος θυμάται καλά εκείνη «τη θλιβερή κατάσταση» καθώς ήταν κατά τον πρώτο χρόνο της πρώτης θητείας του ως Γερουσιαστής, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε «αισιόδοξος για την πιθανότητα επανένωσης της Κύπρου σε μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία». Η θέση αυτή μεταφέρθηκε ακολούθως και στην επίσημη ανακοίνωση του Λευκού Οίκου για την επίσκεψη του Κύπριου Προέδρου.



Λαμβάνοντας ακολούθως τον λόγο ο Πρόεδρος της Κύπρου ευχαρίστησε τον Αμερικανό ομόλογό του για την πρόσκληση και τόνισε τη σημασία της οικοδόμησης της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, η οποία τοποθετεί τις σχέσεις ΗΠΑ-Κύπρου στο υψηλότερο ιστορικά επίπεδο. «Υπάρχουν προοπτικές που μπορούν να αξιοποιηθούν, υπάρχει ξεκάθαρη και ισχυρή πολιτική βούληση και από τις δύο χώρες για να ενισχύσουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας» είπε ο Νίκος Χριστοδουλίδης στον Τζο Μπάιντεν, χαρακτηρίζοντας την Κύπρο ως έναν «προβλέψιμο και αξιόπιστο εταίρο για τις ΗΠΑ σε μια περιοχή μεγάλης γεωπολιτικής σημασίας». Αναφερόμενος στη στάση της Κύπρου στην παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο Νίκος Χριστοδουλίδης είπε πως δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετική «έχοντας υπόψη ότι η χώρα μου βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή τα τελευταία 50 χρόνια». Σε αυτό το σημείο, ο Κύπριος Πρόεδρος ζήτησε τη στήριξη των ΗΠΑ για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων προκειμένου να εξευρεθεί λύση στο Κυπριακό στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Τρίτη και επιτυχημένη

Στα 64 χρόνια ζωής της Κυπριακής Δημοκρατίας, η χθεσινή επίσκεψη Χριστοδουλίδη στον Λευκό Οίκο ήταν μόλις η τρίτη Κύπριου Προέδρου κατόπιν επίσημης πρόσκλησης από Πρόεδρο των ΗΠΑ. Οι προηγούμενοι Κύπριοι Πρόεδροι που πέρασαν το κατώφλι του Λευκού Οίκου ως επίσημοι προσκεκλημένοι ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ’ το μακρινό 1962 και ο Γλαύκος Κληρίδης το 1996. Ως αφορμή για την επίσημη πρόσκληση αυτή τη φορά, σύμφωνα με ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του Αμερικανού Προέδρου στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), ήταν η έναρξη την περασμένη εβδομάδα του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ ΗΠΑ-Κύπρου, ο οποίος καλύπτει τέσσερις θεματικές ενότητες: την περιφερειακή συνεργασία, την ασφάλεια-διαχείριση κρίσεων, την εκπαίδευση και την ενέργεια. Ενδεικτική της αξιολόγησης από πλευράς ΗΠΑ της έναρξης του στρατηγικού διαλόγου ήταν η αναφορά Μπάιντεν πως «δεν υπάρχουν όρια στο τι μπορούν τα έθνη μας να πετύχουν μαζί», η οποία και προτάχθηκε στον Κυπριακό αλλά και στον ελληνικό Τύπο, δίνοντας το στίγμα της χθεσινής επίσκεψης Χριστοδουλίδη στις ΗΠΑ.



Στα πραγματικά αποτελέσματα της διάρκειας μιας ώρας συνάντησης Μπάιντεν-Χριστοδουλίδη, ο Πρόεδρος της Κύπρου, μετά την ολοκλήρωσή της, προέβη σε αποκαλύψεις για όσα αναμένει η κυπριακή πλευρά να συμβούν το αμέσως επόμενο διάστημα όσον αφορά τις σχέσεις της χώρας του με τις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι πολύ σύντομα αναμένονται θετικές εξελίξεις σε σχέση με το θέμα της άρσης των θεωρήσεων εισόδου, καθώς και σε θέματα άμυνας και ασφάλειας. Χαρακτηρίζοντας εξαιρετική και αποτελεσματική τη συζήτηση με τον Πρόεδρο Μπάιντεν, ο κ. Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα προς υλοποίηση. Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Χριστοδουλίδης ανέδειξε την παρουσία κατά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο του Υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν καθώς και του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας Τζέικ Σάλιβαν, δηλώνοντας πως «έχουν γίνει πολλά το τελευταίο διάστημα, θα δείτε ακόμα περισσότερα τους προσεχείς μήνες».

Ελπίζοντας σε αμερικανικές επενδύσεις

Ένα μεγάλο στοίχημα της χθεσινής επίσημης επίσκεψης του Νίκου Χριστοδουλίδη στον Λευκό Οίκο ήταν το άνοιγμα της κυπριακής οικονομίας στην αμερικανική αγορά. Το θέμα των αμερικανικών επενδύσεων συζητήθηκε στις επαφές με τον Τζο Μπάιντεν, με τον Κύπριο Πρόεδρο να δηλώνει ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από πλευράς ΗΠΑ. Άλλο θέμα που συζητήθηκε ήταν η άρση των θεωρήσεων εισόδου στις ΗΠΑ για Κύπριους πολίτες, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη να προβλέπει ότι «πολύ σύντομα θα ακούσουμε θετικές εξελίξεις».

