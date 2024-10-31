Λογαριασμός
My Style Rocks: Outfit για επανασύνδεση- Σήμερα στις 16.30 στον ΣΚΑΪ

My Style Rocks με την Κατερίνα Καραβάτου, καθημερινά στις 16.30  

My Style Rocks

Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι γεμάτες από διακυμάνσεις, ανάμεσα σε αυτές είναι και η επανασύνδεση! Για μία βραδιά επανασύνδεσης είναι τα outfit που ετοιμάζουν σήμερα οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks!

Αυτή η συνάντηση μπορεί να είναι είτε με κάποιο πρώην σύντροφο, είτε με φίλους από τα παλιά… Μία βραδιά που θέλουν να κερδίσουν τις εντυπώσεις!

Δείτε το τρέιλερ:

Στα παρασκήνια, η Άννα, που κατάφερε να πάρει τη νίκη στις πρώτες της εμφανίσεις, εξηγεί για ποιο λόγο αφαίρεσε βαθμό από τη Σέβη. Η μεταξύ τους συζήτηση μπορεί να οδηγήσει σε μία νέα συμμαχία;

Ξανθές ή μελαχρινές; Η δήλωση του Γιώργου Καράβα κάνει την Έλενα Χριστοπούλου να του δείξει την… έξοδο!

Η κοινή καταγωγή της Σέβης και της Σοφίας από τη Νέα Υόρκη εξακολουθεί να λειτουργεί αρνητικά στη σχέση τους και η κόντρα μεταξύ τους δε λέει να κοπάσει!

Η Έλλη αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τον διαγωνισμό και δεν συγχωρεί στον εαυτό της αστοχίες…

Ποια διαγωνιζόμενη φέρνει στο πλατό ένα concept που δείχνει να βασίζεται σε αληθινή ιστορία;

TAGS: My Style Rocks ΣΚΑΪ
