Ρουί Βιτόρια: «Έρχομαι με πολλή όρεξη, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τη μάχη»

Στην Αθήνα βρίσκεται από το μεσημέρι της Πέμπτης (31/10) ο Ρουί Βιτόρια, για να αναλάβει και επίσημα την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού.



Ο Πορτογάλος προπονητής δήλωσε χαρούμενος για τη νέα πρόκληση, όπως τη χαρακτήρισε, της καριέρας του, και ανέφερε ότι αύριο θα γίνει η επίσημη παρουσίασή του από την «πράσινη» ΠΑE.



Από εκεί και πέρα, ο 54χρονος τεχνικός τόνισε πως έρχεται με πολλή όρεξη για να πιάσει δουλειά στο «τριφύλλι» και αυτό ακριβώς ήταν το σύνθημά του στους εκπροσώπους του Τύπου.



«Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τη μάχη», ανέφερε χαρακτηριστικά.





Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ρουί Βιτόρια κατά την άφιξή του στην Ελλάδα



«Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Είναι χαρά που βρίσκομαι εδώ πέρα, σε μία νέα ομάδα, σε μία νέα πρόκληση για εμένα. Αύριο ενδεχομένως να κάνουμε μία επίσημη παρουσίαση.



Έρχομαι με πολλές ελπίδες, μεγάλη αυτοπεποίθηση και έχω δει ήδη την ομάδα του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι τώρα πλέον περιττεύουν τα λόγια, ήρθε η στιγμή της δουλειάς.



Και για εμένα είναι χαρούμενη στιγμή, είναι προνόμιο να δουλέψω για έναν μεγάλο σύλλογο όπως ο Παναθηναϊκός. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τη μάχη».

