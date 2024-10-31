Αρνητική απάντηση στη νέα αίτηση αποφυλάκισης που είχε καταθέσει πριν λίγες ημέρες ο καταδικασμένος για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή», Ηλίας Κασιδιάρης, έδωσαν για άλλη μία φορά οι δικαστές του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λαμίας.

Το Συμβούλιο, αποδεχόμενο την εισαγγελική πρόταση, απέρριψε για δεύτερη φορά την αίτηση αποφυλάκισης του κρατούμενου στις Φυλακές Δομοκού. Στο βούλευμα, οι δικαστές του Συμβουλίου αναφέρονται στην υπόθεση των «Σπαρτιατών», στην οποία ο Ηλίας Κασιδιάρης είναι κατηγορούμενος για ηθική αυτουργία σε εξαπάτηση εκλογέων, υπόθεση που σήμερα διακόπηκε η εκδίκασή της για τις 22 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τη συνήγορο του έγκλειστου, Βάσω Πανταζή, ο εντολέας της έχει συμπληρώσει τον χρόνο κράτησης «και η τελευταία απόρριψη της αίτησής του έχει να κάνει μόνο με την υπόθεση των "Σπαρτιατών"».

Όπως σημείωσε η συνήγορος, ο Ηλίας Κασιδιάρης παραμένει «σε καθεστώς ιδιότυπης ομηρείας εξαιτίας ενός πλημμελήματος για μία ήσσονος σημασίας υπόθεση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

