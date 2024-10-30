Εορτολόγιο 30 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα 30 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίας Απολλωνίας της παρθένου, Αγίου Αστερίου μάρτυρος, Αγίων Ζηνοβίου και Ζηνοβίας αδελφών, Αποστόλου Κλεόπα, Αγίου Κρονίωνος μάρτυρος, Ιερομάρτυρος Μαρκιανού επισκόπου Συρακουσών, Αποστόλου Τερτίου επισκόπου Ικονίου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Απολλωνία, Αστέριος, Αστέρης, Αστρινός, Αστερινός, Αστρινή, Αστέρω, Αστερία, Αστρούλα, Αστερινή *, Ζηνοβία, Ζήνα, Τζήνα, Τζίνα, Ζελίνα, Ζηνόβιος, Ζηνοβής, Ζήνος, Τζήνος, Κλεόπας, Πάκης, Κλεόπιος, Κλεοπάκης, Κλεοπία, Κρόνος, Κρονίων, Κρονίωνας, Κρονίος, Κρονία, Μαρκιανός, Μαρκίνος, Τέρτιος, Τέρτος, Τέρτης, Τερτίνος, Τέρτια, Τέρτα, Τέρτη, Τερτίνα.

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Διεθνής Ημέρα Ορθοπεδικών Νοσοκόμων

Ανατολή ήλιου: 06:49 - Δύση ήλιου: 17:28

Σελήνη 27.6 ημερών

