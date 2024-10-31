Στη σφράγιση του νυχτερινού κέντρου και την άρση αδείας, προχώρησαν σήμερα συνεργεία της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου Αθηναίων, εκτελώντας την απόφαση που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας το οποίο έκανε δεκτή την εισήγηση του Χάρη Δούκα για την ανάκληση της άδειας του κέντρου.

Λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, δεκάδες μαθητές ένιωσαν αδιαθεσία κατά τη διάρκεια χοροεσπερίδας με αποτέλεσμα το ΕΚΑΒ να μεταφέρει αρκετούς από αυτούς σε νοσοκομεία. Ανάμεσά τους και μια 15χρονη κοπέλα, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε ημιλιπόθυμη κατάσταση.

Αμέσως μετά την υπερψήφιση της εισήγησης, ο δήμαρχος Χάρης Δούκας ανέφερε: «Είναι σημαντικό που πήραμε ομόφωνη απόφαση πάνω σε αυτό το ζήτημα και δίνουμε ένα μήνυμα. Μπορούμε επίσης να συνεργαστούμε οι παρατάξεις και να στείλουμε μια επιστολή στην κυβέρνηση, ώστε να νομοθετήσει για να έχει η Δημοτική Αστυνομία τη δυνατότητα να παρεμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις».

«Ήρθαμε για να εκτελέσουμε την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Είναι ένα καθαρό και δυνατό μήνυμα: στεκόμαστε απέναντι στην παρανομία, πόσω μάλλον σε καταστάσεις που θέτουν σε κίνδυνο ανήλικα παιδιά. Χρειάζεται νομοθετική παρέμβαση ώστε οι δήμοι να μπορούν να παρεμβαίνουν σε τέτοιες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης» ανέφερε σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

«Δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε ζητήματα αυτής της μορφής ή ζητήματα διαφθοράς ή σε ζητήματα υπέρβασης σωστής λειτουργίας. Εκείνο που θέλουμε είναι η στήριξη της πολιτείας να δώσει περισσότερες αρμοδιότητες στους δήμους, ειδικά στην ίδρυση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος» δήλωσε ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Δημόσιων Κοινοχρήστων Χώρων, Θωμάς Γεωργιάδης.

