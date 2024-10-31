Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι δύο νεαροί που συνελήφθησαν μετά από πορεία αντεξουσιαστών

Ελεύθεροι αφέθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης οι δύο νεαροί που συνελήφθησαν την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη μετά την πορεία μελών του αντεξουσιαστικού χώρου στο κέντρο της πόλης, όπου υπήρξε ένταση με αστυνομικούς.

Πρόκειται για έναν 27χρονο και έναν 18χρονο που είχαν παραπεμφθεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Για ποια αδικήματα κατηγορούνται οι δύο νεαροί

Εις βάρος των συλληφθέντων, ενός 27χρονου κι ενός 18χρονου, ασκήθηκε δίωξη για πράξεις σε βαθμός πλημμελήματος.

Συγκεκριμένα, ο πρώτος διώκεται για διατάραξη κοινής ειρήνης, βία κατά υπαλλήλων, εξύβριση και απείθεια, ενώ ο δεύτερος για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών.

Η δίκη αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα, λόγω απουσίας μαρτύρων, με το δικαστήριο να αίρει την κράτησή τους.

Πηγή: skai.gr

