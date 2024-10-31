Ποινική δίωξη σε bodybuilder για διακίνηση αναβολικών σε αθλητές και ιδιοκτήτες γυμναστηρίων

Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και τρία πλημμελήματα ασκήθηκε σε βάρος bodybuilder, ο οποίος φέρεται να διακινούσε ποσότητες αναβολικών ουσιών σε αθλητές και ιδιοκτήτες γυμναστηρίων.

Ο κατηγορούμενος είναι αντιμέτωπος με τα αδικήματα της προμήθειας και αποθήκευσης φαρμακευτικών ειδών κατ' επάγγελμα, με σκοπό τον προσπορισμό οφέλους κατ' εξακολούθηση, της κυκλοφορίας επιβλαβών φαρμάκων κατ' εξακολούθηση, της οπλοκατοχής και της κατοχής, αποθήκευσης και πώλησης φαρμακευτικών ειδών κατ' εξακολούθηση.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή.

Ο 59χρονος συνελήφθη, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος, μεσημβρινές ώρες της Τετάρτης, 30 Οκτωβρίου.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Καταπολέμησης του Ντόπινγκ, προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος, τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2013, δραστηριοποιούνταν στην κατ’ επάγγελμα διακίνηση απαγορευμένων αναβολικών σκευασμάτων σε αθλητές, ιδιοκτήτες γυμναστηρίων και απλούς αθλούμενους σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Σκευάσματα από Κίνα και Βουλγαρία

Όπως προέκυψε από την έρευνα, προμηθευόταν τα παράνομα σκευάσματα από την Κίνα και τη Βουλγαρία και στη συνέχεια τα διακινούσε είτε χέρι με χέρι, είτε μέσω αποστολής δεμάτων.

Υπολογίζεται ότι τα συνολικά έσοδα από την παράνομη δραστηριότητά του υπερβαίνουν τις -250.000- ευρώ.

Τι βρέθηκαν στις έρευνες

Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-2.083- τεμάχια αναβολικών σκευασμάτων (δισκία, αμπούλες και φιαλίδια),

-7- πιστόλια κρότου- λάμψης,

αεροβόλο περίστροφο με -2- αμπούλες,

-30- φυσίγγια πυροβόλου όπλου, διαφόρων διαμετρημάτων,

μαχαίρι-στιλέτο,

-2- κινητά τηλέφωνα,

ιδιόχειρες σημειώσεις και

-9.250- ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

