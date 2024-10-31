Αυτό είναι το μακιγιάζ που φοράνε οι Γαλλίδες το φθινόπωρο

Αν ακολουθήσαμε το γαλλικό στυλ όλο το χρόνο, είναι γιατί το αγαπάμε και η καλοκαιρινή διάδοση του minimal και αβίαστα κομψού γαλλικού μακιγιάζ, ιδιαίτερα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, το έκανε ακόμη πιο δημοφιλές. Καθώς όμως το καλοκαίρι πέρασε, ποια είναι η ιδανική συνταγή για μια γαλλική προσέγγιση στο φθινοπωρινό μακιγιάζ; Με μπερέ και έτοιμες για ένα Παριζιάνικο φθινόπωρο, σου παρουσιάζω έναν εύκολο οδηγό για το απόλυτο γαλλικό look του φθινοπώρου.

Μακιγιάζ με γαλλικό αέρα

Πώς, λοιπόν, πετυχαίνουμε το εμβληματικό γαλλικό look;

Από το μακιγιάζ μέχρι τη φροντίδα του σώματος και τα χτενίσματα, οι Γαλλίδες έχουν τελειοποιήσει την τέχνη της απλότητας. Το χαρακτηριστικό γαλλικό look περιλαμβάνει απλό, μίνιμαλ μακιγιάζ που δίνει έμφαση στη φυσική ομορφιά και κινείται στο στυλ του «μακιγιάζ που δεν φαίνεται». Κύρια χαρακτηριστικά είναι η καφέ μάσκαρα, τα fluffy φρύδια και το κόκκινο κραγιόν.

Διαβάστε ακόμα : Πες μου το ζώδιο σου, να σου πω ποιό είναι το αγαπημένο σου φαγητό

Για να διαλέξεις τη σωστή απόχρωση κόκκινου, η επιλογή πρέπει να γίνει με βάση τον τόνο της επιδερμίδας σου. Εάν μαυρίζεις εύκολα, έχεις ζεστό τόνο και σου ταιριάζουν αποχρώσεις με πορτοκαλί ή κεραμιδί. Εάν κοκκινίζεις ή καίγεσαι απο τον ήλιο, έχεις ψυχρό τόνο και οι μπλε υποτόνοι στο κόκκινο είναι ιδανικοί για σένα. Ένας εύκολος τρόπος για να προσδιορίσεις τον τόνο σου είναι να κοιτάξεις τις φλέβες σου: αν φαίνονται πράσινες, έχεις ζεστό τόνο, ενώ οι μπλε ή μωβ φλέβες δείχνουν ψυχρό τόνο.

#frenchgirl #frenchgirlmakeup #effortlessmakeup #nomakeupmakeup #paris #parisian #parisienne #parisianmakeup ♬ Écoute Chérie - Vendredi sur Mer @chicwithkels “Effortless” French Girl Makeup 💋 Products used Skin Prep @Provence Beauty Banana Bliss Serum @Lancôme Advanced Génifique Concentrate @IT Cosmetics Confidence in an Eye Cream Provence Beauty Soft Bisou Lip Mask Primer: @Saie Glowy Super Gel in Star Glow Foundation: @MCoBeauty Flawless Glow Foundation Concealer: @meritbeauty Complexion Stick Bronzer: Merit Bronze Balm Blush: @Benefit Cosmetics Benetint & @BASMA Beauty Cream Blush in Cherry Red Powder: Saie Airset Loose Setting Powder Eyebrows: @NYX Professional Makeup Brow Glue Freckles: @COVERGIRL Brow Liner Eyeliner: NYX Cosmetics Vivid Rich Liner in Smokin’ Topaz Mascara: @YSL Beauty Lash Clash Mascara Highlighter: YSL Halo Tint Highlighter in Nu Gold & @diorbeauty Backstage Face Palette Lips: @revlon Super Lustrous Lipstick in Certainly Red & Wine With Everything Setting Spray: @milkmakeup Hydro Setting Spray #french

Το φθινόπωρο αλα γαλλικά

Το φθινόπωρο είναι η τέλεια εποχή για να δοκιμάσεις πιο σκούρες αποχρώσεις, όπως το μπορντό. Επίσης μην ξεχνάμε οτι και τα wine lips είναι hot beauty trend και τα τελευταία χρόνια είναι απόλυτα στη μόδα και αγαπημένη τάση των Γαλλίδων.

Ένα γυαλιστερό δαμασκηνί, με απαλό περίγραμμα που δεν είναι αυστηρά καθορισμένο, δίνει ένα χαλαρό αλλά έντονο αποτέλεσμα. Το Major Volume Lip Plumping Gloss του Patrick Ta στην απόχρωση Want Her είναι η ιδανική επιλογή για ένα γαλλικό φθινοπωρινό look με μια πιο βαθιά απόχρωση, που ξεχωρίζει χωρίς να γίνεται υπερβολική.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.