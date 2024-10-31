Οι R.E.M. κοινοποίησαν νέο video με στίχους για την επιτυχία τους του 1986 «I Believe» στο πλαίσιο της καμπάνιας «We Are Hope With The Times» για να ενθαρρύνουν τους πολίτες στις ΗΠΑ να ψηφίσουν στις προεδρικές εκλογές.

Ενόψει των εκλογών την επόμενη εβδομάδα το συγκρότημα τόνισε τη σημασία της ψηφοφορίας. Τον περασμένο μήνα οι R.E.M. κυκλοφόρησαν το «We Are Hope With The Times», ψηφιακή συλλογή τραγουδιών για τον εορτασμό της Εθνικής Ημέρας Εγγραφής Εκλογέων.

Από τότε ο αρχηγός του συγκροτήματος, Μάικλ Στάιπ υποστήριξε δημόσια την υποψήφια των Δημοκρατικών, Κάμαλα Χάρις σε πολλές περιπτώσεις. Πρόσφατα εμφανίστηκε σε συναυλία εκστρατείας για τη Χάρις και μίλησε στον Νταγκ Έμχοφ – σύζυγο της Χάρις – για την υποστήριξή του προς την υποψήφια των Δημοκρατικών μαζί με τον Τζέισον Ίσμπελ.

Τώρα, οι R.E.M. κοινοποίησαν νέο βίντεο για το «I Believe», τραγούδι από το άλμπουμ τους του 1986 «Life’s Great Pageant», για να πείσουν περαιτέρω τον κόσμο να πάει στις κάλπες την επόμενη εβδομάδα.

Σε δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Στάιπ είπε: «Πιστεύω ότι οι επιλογές σε αυτές τις εκλογές δεν θα μπορούσαν να είναι πιο δυνατές ή πιο σημαντικές. Ψηφίστε και ενθαρρύνετε όλους όσους γνωρίζετε να κάνουν το ίδιο—έτσι κερδίζουμε το 2024 και πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε!!!».

Το βίντεο δημιουργήθηκε από τον επί χρόνια καλλιτεχνικό διευθυντή του συγκροτήματος Κρις Μπιλχάιμερ και αντλεί έμπνευση από σχέδια που δημιουργούσε ο Στάιπ κατά τη διάρκεια της περιοδείας των R.E.M. «Fables of the Reconstruction», καθώς και από τα T-shirts με πολιτικά μηνύματα που φορούσε στην τελετή απονομής των MTV VMAs του 1991.

Όταν απονεμήθηκε το βραβείο Καλύτερου Βίντεο για το «Losing My Religion», το συγκρότημα αξιοποίησε την ομιλία αποδοχής για να εστιάσει την προσοχή σε σκοπούς όπως ο έλεγχος των όπλων, τα δικαιώματα αναπαραγωγής, τα δικαιώματα ψήφου και οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

Το αμερικανικό ροκ συγκρότημα πάντα επισημαίνει τη σημασία της συμμετοχής στις εκλογές. Το 2016, ο Στάιπ και ο Μάικ Μιλς μίλησαν για τον φόβο τους για την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνόδου Q&S στο London Borderline και πρόσθεσαν ότι ήλπιζαν ότι η εκλογή του θα «κινητοποιήσει» τους απογοητευμένους Αμερικανούς ψηφοφόρους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.