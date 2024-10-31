Τζένη Μπαλατσινού: Χαράματα στην κορυφή του Ολύμπου με τον 17χρονο γιο της Μάξιμο

Ο γιος της, Μάξιμος Κωστόπουλος, το πρότεινε και η Τζένη Μπαλατσινού δεν δίστασε να πει το ναι και να τον ακολουθήσει σε αυτή την εμπειρία ζωής. Να δούνε μαζί την ανατολή του ήλιου από την ψηλότερη κορυφή της Ελλάδας, την κορυφή του Ολύμπου.

Και δεν είναι και κάτι εύκολο. Ο Μύτικας είναι η δεύτερη υψηλότερη κορυφή των Βαλκανίων, μετά τη Μουσαλά στη Βουλγαρία. Μέχρι πρόσφατα το ύψος του ανερχόταν στα 2917.85 μ.,[3] οι πιο πρόσφατες όμως μετρήσεις, που έγιναν από μια συνεργασία του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ξένων ιδρυμάτων, υπολογίζουν με ακρίβεια το ύψος του στα 2.917,727 μ.

Η κορυφή, ως ορειβατική πρόκληση, είναι ανάμεσα στις δυσκολότερες κορυφές της Ελλάδας, ενώ το σημείο της Κακόσκαλας αποτελεί ένα από τα επικινδυνότερα σημεία ορειβασίας, λόγω της μεγάλης κλίσης, του δύσβατου της πλαγιάς, αλλά και του δέους που σε κατακλύζει αντικρίζοντας την υψομετρική απόσταση έως το τέλος της πλαγιάς.

Και όμως η Τζένη Μπαλατσινού και ο γιος της Μάξιμος Κωστόπουλος, φυσικά με εξειδικευμένη ορειβατική ομάδα πήραν μέρος στην ανάβαση αξημέρωτα, έτσι ώστε να έχουν φτάσει στην κορυφή την ώρα που ο ήλιου χαράζει στον ορίζοντα και να απολαύσουν την ανατολή από την κορυφή του Βουνού των Θεών.

«Ολύμπος Χάραμα.. Ακολούθησα τον γιο μου σε αυτή την εμπειρία. Μια αγκαλιά το σύμπαν όλο! Σε ευχαριστώ Μάξιμε» έγραψε η ίδια η Τζένη που και μόνο που το αποφάσισε την χειροκροτούμε όρθιες!

