Χαμάς: Απέρριψε την αιγυπτιακή πρόταση για ολιγοήμερη κατάπαυση του πυρός

Ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς ξεκαθάρισε ότι η τρομοκρατική ομάδα απορρίπτει οποιαδήποτε πρόταση για προσωρινή διακοπή των μαχών στη Γάζα, και επιμένει σε μια διαρκή κατάπαυση του πυρός.

«Η ιδέα μιας προσωρινής παύσης στον πόλεμο, για να συνεχιστεί η επιθετικότητα αργότερα, είναι κάτι για το οποίο έχουμε ήδη εκφράσει τη θέση μας. Η Χαμάς υποστηρίζει ένα μόνιμο τέλος του πολέμου, όχι έναν προσωρινό», ξεκαθάρισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ταχέρ αλ-Νούνου, ανώτερος ηγέτης του κινήματος.

Οι διαμεσολαβητές που επιδιώκουν μια συμφωνία για τους ομήρους και την κατάπαυση του πυρός αναμένεται να προτείνουν μια εκεχειρία «λιγότερο από ένα μήνα» στη Χαμάς, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο χθες μια πηγή που γνωρίζει τις συνομιλίες.

Στις συναντήσεις μεταξύ του επικεφαλής της Μοσάντ Ντέιβιντ Μπαρνέα, του διευθυντή της CIA Μπιλ Μπερνς και του πρωθυπουργού του Κατάρ στη Ντόχα, που ολοκληρώθηκαν τη Δευτέρα, συζητήθηκε η πρόταση μιας «βραχυπρόθεσμης» ανακωχής «λιγότερο από ένα μήνα», είπε η πηγή υπό τον όρο της ανωνυμίας. ευαισθησία των συνομιλιών.

Η πρόταση περιλαμβάνει την ανταλλαγή ομήρων για Παλαιστίνιους που φυλακίζονται στις ισραηλινές φυλακές και την αύξηση της βοήθειας στη Γάζα, πρόσθεσε η πηγή, με τις ΗΠΑ να πιστεύουν ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πιο μόνιμη κατάπαυση του πυρός.

Ο Νούνου λέει ότι η ομάδα δεν έχει λάβει καμία πρόταση μέχρι στιγμής, προσθέτοντας ότι εάν λάβει ένα τέτοιο σχέδιο, θα απαντήσει.

Ωστόσο, επαναλαμβάνει τα αιτήματα στα οποία η τρομοκρατική οργάνωση επιμένει εδώ και μήνες - «μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός, απόσυρση [των ισραηλινών δυνάμεων] από τη Γάζα, επιστροφή των εκτοπισμένων, επαρκής ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και μια σοβαρή συμφωνία ανταλλαγής κρατουμένων».

Πιστεύεται ότι 97 από τους 251 ομήρους που απήχθησαν από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου παραμένουν στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων των σορών τουλάχιστον 34 που έχουν επιβεβαιωθεί οι νεκροί από τον Ισραηλινό Στρατό. Η Χαμάς κρατά επίσης δύο Ισραηλινούς πολίτες που εισήλθαν στη Λωρίδα το 2014 και το 2015, καθώς και τα πτώματα δύο στρατιωτών του Ισραηλινού Στρατού που σκοτώθηκαν το 2014.

