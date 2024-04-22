Εκατοντάδες υποψήφιοι θα δώσουν στις 9 Ιουνίου «μάχη» για μία από της συνολικά 21 θέσεις που θα έχει η Ελλάδα στο Ευρωκοινοβούλιο. Φυσικά, η ενασχόληση με τα κοινά, η ανάγκη προσφοράς κτλ είναι το βασικό κίνητρο των υποψηφίων αλλά – το κύρος, το γόητρο και κυρίως ο μισθός της θέσης του ευρωβουλευτή – αποτελούν σίγουρα ένα έξτρα κίνητρο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο μηνιαίος καθαρός μισθός του ευρωβουλευτή σήμερα ανέρχεται στο διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 7.853,89 ευρώ (ο μισθός του βουλευτής στη χώρα είναι 5.135,04 ευρώ τον μήνα). Το ποσό προ των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών (τα μικτά δηλαδή) είναι 10.000 ευρώ τον μήνα (10.075,18 ευρώ για την ακρίβεια).

Επίσης, με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας στη χώρα μας δεν μπορεί να επιβληθεί επιπλέον φορολόγηση στο ποσό που λαμβάνουν οι ευρωβουλευτές - δηλαδή οι έλληνες ευρωβουλευτές δεν πληρώνουν φόρο εισοδήματος ή εισφορά αλληλεγγύης.

Ποια επιδόματα λαμβάνουν οι ευρωβουλευτές

Έξοδα μετακίνησης

Οι περισσότερες συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως οι σύνοδοι της ολομέλειας, οι συνεδριάσεις επιτροπών και οι συνεδριάσεις πολιτικών ομάδων, διεξάγονται στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο. Στους ευρωβουλευτές επιστρέφεται το πραγματικό αντίτιμο του εισιτηρίου για τη μετάβαση στον τόπο της συνεδρίασης, συν κατ’ αποκοπή αποζημίωση βάσει της απόστασης και της διάρκειας του ταξιδιού που καλύπτει τις υπόλοιπες δαπάνες του ταξιδιού, όπως διόδια αυτοκινητοδρόμου, επιβάρυνση για υπέρβαρες αποσκευές ή τέλη κρατήσεων.

Συνολικά, για δραστηριότητες εκτός της χώρας εκλογής τους, οι ευρωβουλευτές μπορούν να τύχουν επιστροφής των εξόδων ταξιδίου και στέγασης καθώς και συναφών εξόδων έως το ποσό των €4.950 ετησίως.

Για τις δραστηριότητες στο κράτος μέλος εκλογής τους, επιστρέφονται μόνο τα μεταφορικά έξοδα με ανώτατο ετήσιο ποσό που καθορίζεται ανά χώρα.

Ημερήσια αποζημίωση ή «αποζημίωση διαμονής»

Το Κοινοβούλιο καταβάλλει κατ’ αποκοπή αποζημίωση ύψους €350 για την κάλυψη των εξόδων που αφορούν τη στέγαση και άλλες συναφείς δαπάνες για κάθε ημέρα που οι ευρωβουλευτές είναι παρόντες στις Βρυξέλλες ή το Στρασβούργο κατά τις επίσημες ημέρες λειτουργίας και συνεδριάσεων.

Η αποζημίωση καλύπτει τα έξοδα για ξενοδοχείο, γεύματα και άλλες δαπάνες που συνεπάγεται αυτή η παρουσία. Τις ημέρες που διεξάγονται ψηφοφορίες στην ολομέλεια, εάν οι ευρωβουλευτές χάσουν περισσότερες από τις μισές ονομαστικές ψηφοφορίες, η ανωτέρω αποζημίωση μειώνεται κατά 50%, ακόμη και αν είναι βρίσκονται εκεί.

Αποζημίωση γενικών εξόδων

Αποζημίωση €4 886 το μήνα καλύπτει το κόστος των κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων των ευρωβουλευτών, όπως είναι τα μισθώματα γραφείων και το κόστος λειτουργίας, συνδρομές διαδικτύου, υπολογιστές και τηλέφωνα, καθώς και η διοργάνωση συνεδρίων και εκθέσεων.

Η αποζημίωση μειώνεται κατά το ήμισυ για τους ευρωβουλευτές που απουσιάζουν αδικαιολόγητα τις μισές τουλάχιστον ημέρες των συνόδων της Ολομέλειας σε ένα κοινοβουλευτικό έτος, από Σεπτέμβριο έως Αύγουστο.

Στα επιδόματα υπολογίζονται τα ιατρικά έξοδα (επιστροφή των δύο τρίτων των ιατρικών τους εξόδων), η αποζημίωση λήξης θητείας (μεταβατική αποζημίωση ίση με τον μισθό τους, για έναν μήνα κάθε έτους της θητείας τους) και αλλα δικαιώματα όπως εξοπλισμένα γραφεία τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στο Στρασβούργο και την χρήση των επίσημων οχήματα του Κοινοβουλίου κατά την άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων όταν βρίσκονται σε μία εκ των δύο πόλεων.

Σύνταξη στα 63

Οι ευρωβουλευτές έχουν το δικαίωμα σύνταξης γήρατος από την ηλικία των 63 ετών. Η σύνταξη ανέρχεται στο 3,5% του μισθού για κάθε πλήρες έτος άσκησης της θητείας και δεν υπερβαίνει το 70% του μισθού συνολικά.

Το επικουρικό συνταξιοδοτικό καθεστώς που θεσπίστηκε για τους ευρωβουλευτές το 1989 έπαψε να δέχεται νέα μέλη του από τον Ιούλιο του 2009 και εγκαταλείπεται σταδιακά.

