Κοινή επίσκεψη Μητσοτάκη - Ιερώνυμου την Παρασκευή στην Θήβα

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος αναμένεται να επισκεφθούν μαζί την ερχόμενη Παρασκευή 26 Απριλίου τη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στη Θήβα.

Η επίσκεψη έρχεται λίγες ώρες μετά το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου για τις επιθέσεις εις βάρος πολιτικών, με αφορμή τη βιαιοπραγία εις βάρος της βουλευτού της ΝΔ Αγγελικής Δεληκάρη αλλά και μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την ισότητα στον πολιτικό γάμο.

Ο Αρχιεπίσκοπος υπογράμμισε σήμερα, Δευτέρα ότι η Εκκλησία δεν εκδικείται και με αυτόν τον τρόπο άδειασε ιερωμένους και πιστούς που επιτέθηκαν σε κυβερνητικούς παράγοντες και βουλευτές της Ν.Δ τις προηγούμενες μέρες.

Συνάντηση Πιερρακάκη-Ιερώνυμου το πρωί της Τρίτης

Παράλληλα, συνάντηση εθιμοτυπικού χαρακτήρα θα πραγματοποιήσουν την Τρίτη 23 Απριλίου, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος με τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Οι δυο άνδρες αναμένεται να συναντηθούν στις 10 το πρωί, στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

