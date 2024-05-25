Κασσελάκης- ευρωεκλογές: Είμαστε κοντά στον στόχο να έχουμε 2 στο τελικό ποσοστό

Αισιόδοξος για το εκλογικό αποτέλεσμα που μπορεί να έχει 2 μπροστά, εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης σε συνέντευξη που έδωσε στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Είμαστε κοντά να πετύχουμε το 2 μπροστά στο ποσοστό μας. Η κοινωνία θα πάρει νέα πνοή. Είμαστε ένα κόμμα που μας είχαν για τελειωμένους πριν από μερικούς μήνες. Έχουμε αναστηθεί, έχουμε στήσει στέρεες βάσεις και έχουμε ρεύμα στην κοινωνία. Θέλουμε λιγότερη λιτότητα, θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τα πρωτογενή πλεονάσματα. Η κοινωνία δεν είναι εταιρεία πρέπει να επενδύουμε στη κοινωνία με μακροπρόθεσμη απόδοση».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση τόνισε: «Δεν έκανα άνοιγμα σε αρχηγούς κομμάτων, έκανα άνοιγμα στο προοδευτικό κέντρο που αυτή την ώρα εξαπατάται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη που συγκυβερνά με την ακροδεξιά του ΛΑΟΣ, με τον κ. Γεωργιάδη και τον κ. Βορίδη. Απευθύνομαι κυρίως στους πολίτες που απείχαν στις τελευταίες εκλογές. Πρέπει να πάρουν την ζωή τους στα χέρια τους. Με τον ΣΥΡΙΖΑ έχουν την δυνατότητα να επηρεάσουν την καθημερινότητά τους. Να στείλουν μήνυμα στις εκλογές, εκτός αν είναι τόσο χαρούμενοι από την πραγματικότητα που ζούμε. Απευθύνομαι στο προοδευτικό κέντρο και καλώ όσους νομίζουν ότι το εκφράζει ο κ. Μητσοτάκης να κοιτάξουν τον ψηφοδέλτιο».

Σε ερώτηση για την προηγούμενη αναφορά του ότι «ο πρωθυπουργός είναι δουλευταράς» απάντησε: «Θεωρώ ότι είναι επικίνδυνος για την χώρα, δουλεύει, αλλά δουλεύει σε λάθος κατεύθυνση. Αυτό που κάνει με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, η καταστροφή στα εργασιακά δικαιώματα, η ανοχή στις τράπεζες και στα κέρδη, διαφωνούμε τελείως, έχουμε εντελώς διαφορετική φιλοσοφία».

Μιλώντας για τις θέσεις του ανέφερε: «Χρειάζεται ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα. Είμαστε στην ΕΟΚ από το 1981 και έχουμε πάρει πολλά κονδύλια, άρα γιατί είμαστε στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Σε ερώτηση για το αν συμβιβάζεται να είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και αριστερός ένας άνθρωπος με την δική του προσωπική περιουσία απάντησε: «Η άποψη ότι ένας αριστερός δεν μπορεί σύννομα να έχει πλουτίσει είναι στερεότυπο του παρελθόντος. Ποιο είναι το εναλλακτικό μοντέλο διαχείρισης της παγκόσμιας οικονομίας; Μέσα στην χώρα πρέπει να έχουμε ανοιχτές αγορές αλλά ρυθμισμένες. Το πιο αριστερό πράγμα είναι να υπάρχει συλλογικότητα και κοινωνική αλληλεγγύη. Μία αριστερή χώρα ξέρει να δίνει μισθούς αξιοπρέπειας, εργασιακά δικαιώματα και φορολογική δικαιοσύνη. Είμαι με πρακτικές λύσεις για τον συμπολίτες μας, αυτή είναι η σύγχρονη αριστερά».

Μίλησε για την αντιμετώπιση της ακρίβειας: «Σε αυτό το τεράστιο κύμα ακρίβειας, ο ΦΠΑ θα έπρεπε να είναι μηδενικός. Για να βρεθούν τα χρήματα βάλε έκτακτη εισφορά στα υπερκέρδη των τραπεζών. Τα μέτρα θα διαρκέσουν όσο διαρκεί και η ακρίβεια. Να εξηγήσει ο πρωθυπουργός γιατί η ελληνική φέτα και το ελληνικό λάδι είναι πιο ακριβά από ότι στο εξωτερικό». Υποστήριξε ότι μπορούν να βρεθούν χρήματα από τον περιορισμό της σπατάλης: «Να σας θυμίσω ότι 2,5 δις απευθείας αναθέσεων για ψηφιακά έργα ερευνώνται από την ευρωπαϊκή εισαγγελία, υπάρχει τεράστια σπατάλη. Λεφτά πληρώνουμε. Το ερώτημα είναι πού πάνε τα λεφτά; Οι πολιτικοί έχουν απογοητεύσει και προδώσει τον κόσμο, η πολιτική δεν μπορεί να είναι κληρονομικό δικαίωμα ή καριέρα πρέπει να είναι λειτούργημα. Τα 10.000 ευρώ αφορολόγητο που προτείνουμε είναι λιγότερο από 1000 ευρώ το μήνα. Πώς θα πληρώσουν τις ανάγκες τους οι άνθρωποι, πώς θα σχεδιάσουν το μέλλον τους και να κάνουν οικογένεια;».

Σημείωσε ακόμη ότι «Δεν έχω άκουσε την λέξη Τέμπη στα κανάλια. Την κ. Καρυστιανού δεν την εμφανίζουν. Οι πολιτικοί της ΝΔ να σταματήσουν να προσβάλουν τον κόσμο και να αποκαλούν τους πολίτες, κάφρους, ανθρωπάκια, βδέλλες».

Ο κ. Κασσελάκης έδωσε την συνέντευξη στο βαν του ΣΥΡΙΖΑ που λειτουργεί σαν κινητό γραφείο την προεκλογική περίοδο. Είπε ακόμη: «Είμαι αυθεντικός, δεν σκηνοθετώ τον εαυτό μου. Αν είχα επικοινωνιολόγο θα ήταν άχαρη δουλειά γι αυτόν. Στόχος είναι να γίνουμε το πρώτο κόμμα στην Ελλάδα που θα είναι κλιματικά ουδέτερο. Τα γραφεία του κόμματος θα μείνουν στην Κουμουνδούρου. Μου αρέσει η περιοχή, έχει πολυπολιτισμικότητα».

Σε ερώτηση γιατί επιδεικνύει την προσωπική του περιουσία απάντησε:«Δεν διέρρευσα εγώ το συμβόλαιο για το σπίτι μου. Δεν έδειξα εγώ στα πρωινάδικα την πρόσκληση γάμου. Είχε φανερωθεί η αγορά, αναγκάζομαι λοιπόν να αντιδρώ και να καίω το θέμα. Δεν είναι δυνατόν τα Μέσα να ασχολούνται με έναν άνθρωπο που δεν έχει πάρει ένα ευρώ και να μην ασχολούνται με τα δεκάδες ακίνητα που έχει στο όνομά του ο πρωθυπουργός, χωρίς να ελέγχουν το πόθεν του. Προκλητική θα ήταν η επίδειξη της περιουσίας μου αν είχε γίνει σε βάρος των πολιτών, εγώ δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ. Δεν με βοηθά αυτή η υπερπροβολή και δεν την προκαλώ. Δεν επιθυμώ την προσοχή του κόσμου με τόσο σαχλά θέματα. Η υπερπροβολή με έχει κουράσει».

Απάντησε ότι «ευκατάστατος έγινα το 2022, μέχρι τότε ήμουν στο άγχος. Ρευστοποίησα την εταιρεία που διοικούσα και από τα αποτελέσματα προέκυψαν τα χρήματα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

