«Βαθιά ψυχή, βαθιά υπόκλιση στη δημοκρατία, την ελευθερία, τους αγώνες της Αριστεράς», ανέφερε ο Στέφανος Κασσελάκης από την περιοδεία του στη Νάξο, σε δήλωση του με αφορμή τη συμπλήρωση 57 χρόνων από την κατάλυση της δημοκρατίας από την δικτατορία των συνταγματαρχών.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δήλωσε:

«Κύθνος, Σύρος, Πάρος, Νάξος. Τέταρτη στάση σε αυτό το νησί, το νησί του τελευταίου παρτιζάνου της Ευρώπης του Μανώλη Γλέζου. 57 χρόνια ακριβώς από το πραξικόπημα της χούντας, το πραξικόπημα που άνοιξε βαθιές πληγές στην κοινωνία μας, ξερονήσια και φυλακές. Τιμούμε τους αγώνες του Μανώλη Γλέζου για δημοκρατία και ελευθερία. Βαθιά ψυχή, βαθιά υπόκλιση στην δημοκρατία, την ελευθερία, τους αγώνες της Αριστεράς».

Πηγή: skai.gr

