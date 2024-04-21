«Πενήντα επτά χρόνια από το χουντικό πραξικόπημα και 50 χρόνια από την επιστροφή της Δημοκρατίας στη χώρα, η εμπειρία του χθες τροφοδοτεί τις επιλογές του αύριο. Θυμόμαστε την τυραννία της δικτατορίας. Τιμούμε τους αγωνιστές της αντίστασης. Και δίνουμε συνέχεια στις κατακτήσεις της ελευθερίας και του κοινοβουλευτισμού», αναφέρει στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή τη συμπλήρωση 57 ετών από το πραξικόπημα της χούντας στις 21 Απριλίου 1967.

Ο κ. Μητσοτάκης τονίζει ότι «οι Ελληνίδες και οι Έλληνες υποδέχονται τη φετινή επέτειο με ευθύνη, ωριμότητα και αποφασιστικότητα. Προστατεύοντας τη Δημοκρατία από τους νέους εχθρούς της, που την πολιορκούν με ψέματα και με δημαγωγία. Ξεπερνώντας τις αδυναμίες της Μεταπολίτευσης. Βηματίζοντας σταθερά στον δρόμο της Ευρώπης και της προόδου».

«Στις μέρες μας, απαντάμε στο παρελθόν με έργο και αποτέλεσμα στα στοιχήματα της εποχής. Με αναχώματα στην παγκόσμια ακρίβεια. Μόνιμες αυξήσεις στο εισόδημα. Θωράκιση της πατρίδας. Ισχυρή εθνική φωνή στο εξωτερικό. Και διαρκή προσπάθεια για μία καλύτερη καθημερινότητα στην Υγεία, στην Παιδεία και στο Κράτος μας», πρόσθεσε.

«Προχωρούμε με σιγουριά ώστε γρήγορα να βρεθούμε ακόμη πιο κοντά στην Ευρώπη!», καταλήγει στη δήλωσή του ο Πρωθυπουργός.

Πηγή: skai.gr

