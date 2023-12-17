Η συζήτηση επί του προϋπολογισμού στη Βουλή

Oλοκληρώθηκε η συζήτηση επί του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2024 αυτή τη στιγμή στη Βουλή.

Με 158 ψήφους "ναι", έναντι 142 "όχι" (σε σύνολο 300 ψηφισάντων), κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής, μετά από ονομαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία, ο κρατικός προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2024 ενώ με μεγάλη πλειοψηφία υπερψηφίστηκαν οι αμυντικές δαπάνες και τα έξοδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Συγκεκριμένα υπερψηφίστηκαν οι δαπάνες του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας καθώς έλαβαν 249 θετικές ψήφους έναντι 51 αρνητικές καθώς και τα έξοδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας, που ψηφίστηκαν με 239 "ναι" έναντι 61 "όχι".

Τα έξοδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ψηφίσθηκαν από 159 βουλευτές, έναντι 140 που ψήφισαν «όχι».

Τα έξοδα του Υπουργείου Παιδείας - Θρησκευμάτων- Αθλητισμού καθώς και του Υπουργείου Υγείας ψηφίσθηκαν από 158, καταψήφισαν 132 και 10 τάχθηκαν με το «παρών».

Τα έξοδα όλων των υπόλοιπων Υπουργείων ψηφίσθηκαν από 158 βουλευτές ενώ 142 τα καταψήφισαν.

Σημειώνεται ότι η ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού επέχει θέση ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση.

Όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας, οι συνεδριάσεις κατά την πενθήμερη συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2024, διάρκεσαν συνολικά 66 ώρες. Μίλησαν 220 βουλευτές, 34 μέλη κυβέρνησης (23 υπουργοί, 4 αναπληρωτές υπουργοί και 7 υφυπουργοί) οι 9 γενικοί και οι 15 ειδικοί εισηγητές των κομμάτων καθώς και οι 9 κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και οι αρχηγοί των κομμάτων χωρίς καμία σύντμηση χρόνου.

Η συζήτηση άρχισε με τις τοποθετήσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, ενώ στη συνέχεια μίλησαν οι πολιτικοί αρχηγοί με την αντίστροφη σειρά της δύναμης των εννέα κοινοβουλευτικών ομάδων.

Η συζήτηση θα ολοκληρώθηκε με την ομιλία του πρωθυπουργού Kυριάκου Μητσοτάκη. Αμέσως μετά, θα ακολουθήσει η ψήφιση του προϋπολογισμού με ηλεκτρονική ονομαστική ψηφοφορία, η οποία επέχει θέση ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Η ψήφιση διεξάγεται ταυτοχρόνως, και με χωριστούς καταλόγους και ψηφολέκτες, για τα έσοδα και τις δαπάνες κάθε υπουργείου.

Κωνσταντοπούλου

Έχω 20 λόγους για τους οποίους δεν θα ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό, είπε η κα Κωνσταντοπούλου

Δεν προϋπολογίσατε σωστά για το 2024, διότι δεν υπολογίσατε τους πολίτες και την κοινωνία, τόνισε στην καταληκτική ομιλία της, η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ανοίγοντας τον κύκλο των ομιλιών των αρχηγών των κομμάτων επί του κρατικού προϋπολογισμού του 2024, ο οποίος αναμένεται να ψηφιστεί νωρίς το βράδυ από την ολομέλεια της Βουλής, η κα Κωνσταντοπούλου είπε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της θα τον καταψηφίσει «σε όλα του τα πεδία». Τόνισε μάλιστα ότι, σε αντίθεση με τον κυβερνητικό προϋπολογισμό των χαμηλών δαπανών, «η δική μας προτεραιότητα για το 2024 είναι, ούτε ένας πολίτης να μην μείνει χωρίς στέγη, χωρίς δικαιώματα και αξιοπρέπεια, ούτε μία γυναίκα να μην μείνει

απροστάτευτη έναντι της κακοποίησης και της γυναικοτονίας, ούτε ένα παιδί χωρίς πρόσβαση στο σχολείο και το φαγητό, ούτε ένα δένδρο να μην καεί». Τόνισε παράλληλα ότι η Πλεύση Ελευθερίας θα συνεχίσει να επιμένει μέχρι να συμβεί η ισότητα, η μη διάκριση, ο σεβασμός όλων των υπάρξεων: «Όχι δίνοντας το χέρι στους μετανάστες και κλείνοντας το μάτι στον ρατσισμό. Όχι χαμογελώντας στα ομόφυλα ζευγάρια που περιμένουν αναγνώριση δικαιωμάτων και την ίδια ώρα καλλιεργώντας την ομοφοβία και την τρανσφοβία».

Αναφερόμενη στην κοινοβουλευτική δράση της Πλεύσης Ελευθερίας, είπε ότι η ίδια έχει καταθέσει τις περισσότερες επίκαιρες ερωτήσεις σε υπουργούς και τον πρωθυπουργό «που δεν έρχεται να τις απαντήσει. Επιλέγετε συχνά να μας αγνοείτε, να μας περιφρονείτε, να μας προσβάλλετε, ακόμα και να μας αποπέμπετε και να θεσπίζετε ειδικούς κανόνες για να μας περιορίσετε» είπε η κα Κωνσταντοπούλου.

Εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους η Πλεύση Ελευθερίας θα καταψηφίσει τον προϋπολογισμό, είπε: Φέρνετε ένα προϋπολογισμό αριθμών [...] χωρίς έμπνευση και χωρίς όραμα για τους πολίτες και τη χώρα. Εμείς πιστεύουμε ότι ο προϋπολογισμός καταρτίζεται για τους πολίτες, ενώ εσείς ότι απευθύνεται στους δανειστές και στους διεθνείς οργανισμούς. Αντί να λογοδοτείτε στους πολίτες, λογοδοτείτε ως μαθητές στους δανειστές και στους εταίρους» σημείωσε η κα Κωνσταντοπούλου.

Στους λόγους καταψήφισης, ανέφερε - μεταξύ άλλων - ότι η κυβέρνηση δεν αποκηρύσσει το συντριπτικό κομμάτι του χρέους, δεν έχει προϋπολογίσει τις αξιώσεις του Δημοσίου έναντι της Γερμανίας, και δεν έχει προϋπολογίσει τα έσοδα από αγωγές έναντι καταχραστών και φοροφυγάδων σε υποθέσεις όπως της Ζίμενς, των εξοπλιστικών κά.

Μιλώντας για «μειωμένες δαπάνες» στην Παιδεία και την Υγεία είπε ότι η κυβέρνηση δεν έχει μεριμνήσει για χτίσιμο νέων σχολείων: «Ακούσαμε ότι είναι μέτρο ευεξίας και υγείας το να πηγαίνουν τα παιδιά στα σχολεία με το πόδι, επειδή η πολιτεία δεν προβλέπει τη μεταφορά τους». Για τα «θηριώδη ποσά» που αφιερώνει η κυβέρνηση σε κατασταλτικές ενέργειες, είπε ότι τέτοια ποσά και ποσοστά στην αστυνομία, αφιερώνουν «οι ανελεύθερες χώρες και τα καθεστώτα».

Όσο για την αύξηση που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τους δημοσίους υπαλλήλους είπε ότι είναι μηδαμινή, κι ενώ η κυβέρνηση υπολογίζει το εισόδημα των νομικών με 14 μισθούς, στους δημοσίους υπαλλήλους δεν καταργεί τα μνημονιακά μέτρα σε βάρος τους, που ήρθαν ως έκτακτα, πριν από δέκα χρόνια. Αύριο, τόνισε, θα καταθέσουμε πρόταση νόμου για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού για όλους του Δημοσίους Υπαλλήλους.

Τέλος, είπε ότι η κυβέρνηση προβλέπει αυξημένα κονδύλια για την 'Αμυνα αλλά εμπλέκει τη χώρα στην Ουκρανία και τις επιθετικές ενέργειες του Ισραήλ.

Χαρίτσης

Η ζωή στην Ελλάδα του 2023 είναι συνδεδεμένη με την ανασφάλεια», τόνισε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης κατά την παρέμβασή του στη Βουλή στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, τον οποίο όπως δήλωσε, θα καταψηφίσει.

Ο Αλ. Χαρίτσης έκανε λόγο για ανθρώπους που «νιώθουν φτωχοί, ακόμα κι αν δεν είναι» και για μια «κοινωνία που δεν πιστεύει στον εαυτό της», ενώ τόνισε πως ο προϋπολογισμός θα έπρεπε να απαντά στο «πώς θα έχουμε πολιτικές που αμφισβητούν τον πυρήνα της ανισότητας, στο πώς θα σχεδιάσουμε την έξοδο της χώρας μας από την παραγωγική στασιμότητα, στο πώς θα οχυρωθούμε απέναντι στην περιβαλλοντική κρίση που μας απειλεί, και εν τέλει, στο πώς θα θωρακίσουμε τη Δημοκρατία μας από τη μοιρολατρία και τον κυνισμό του "δεν αλλάζει τίποτα και αν αλλάξει κάτι θα είναι μόνο προς το χειρότερο"».

Αντίθετα, είπε, η κυβέρνηση «αναπαράγει ένα στρεβλό μοντέλο ανάπτυξης που στηρίζεται σε ευκαιριακά κέρδη και υπερκέρδη, στην φτηνή ανάπτυξη, ενώ αδιαφορεί για τους κινδύνους και τις προκλήσεις του μέλλοντος», καταλογίζοντας της ότι ενδιαφέρεται μόνο για «τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα που στα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας ζουν τις καλύτερές τους μέρες».

Σημείωσε, δε, πως το 2023 σήμανε «συναγερμό για τα τρία μεγάλα θέματα της εποχής μας: την κλιματική κρίση, τις κοινωνικές ανισότητες, το παραγωγικό μοντέλο της χώρας», αναφερόμενος στις πυρκαγιές και την καταστροφή της Θεσσαλίας μέχρι την εκτόξευση του πληθωρισμού.

Σε αυτό το πλαίσιο έκανε λόγο για ένα στρεβλό μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο υπηρετεί η κυβέρνηση: «Ένα μοντέλο κρατικοδίαιτου καπιταλισμού που το μόνο ζητούμενο είναι η συσσώρευση αντιπαραγωγικού πλούτου και η αναζήτηση του εύκολου κέρδους σε βάρος των πολλών. Το 2023 η ελληνική ανάπτυξη - αυτή για την οποία πανηγυρίζει η Νέα Δημοκρατία - εξαντλείται σε τρεις κλάδους: τουρισμός, κατασκευές και το real estate. Οι ίδιοι τομείς της οικονομίας που άκμαζαν δηλαδή και πριν από το 2008 με τα γνωστά αποτελέσματα: την εποχή της κρίσης και των Μνημονίων».

Κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση ότι η πολιτική της περιορίζεται σε μια «διαχείριση που στηρίζεται στην πριμοδότηση του πλούτου των λίγων, στον παρασιτισμό και στην διαπλοκή».

«Ας σταματήσει λοιπόν επιτέλους η καραμέλα της ανάπτυξης. Και ας δούμε την αλήθεια κατάματα», είπε χαρακτηριστικά και αναφέρθηκε σε τρία «δεδομένα»: πρώτον, ότι «η Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά απόκλισης από την Ευρώπη», σε ό,τι αφορά την παραγωγικότητα, δεύτερον, ότι η κυβέρνηση ακολουθεί ένα «μοντέλο φτηνής ανάπτυξης που στηρίζεται στους χαμηλούς μισθούς» και τρίτον, ότι έχει χαθεί το «ραντεβού» με «στρατηγικές επιλογές που αφορούν το μέλλον της χώρας», όπως η ενεργειακή μετάβαση, οι ψηφιακές υποδομές, η ανθεκτικότητα και η βιωσιμότητα.

«Χρειαζόμαστε μια πολιτική του κατεπείγοντος. Χρειαζόμαστε μια ριζική αλλαγή πορείας», υπογράμμισε και συνέχισε, παρουσιάζοντας τις βασικές θέσεις της «Νέας Αριστεράς» που αφορούν το σχέδιό της για την κλιματική δικαιοσύνη, την κοινωνική δικαιοσύνη, την επανεκκίνηση της Δημοκρατίας, το οποίο «συγκρούεται με τα συμφέροντα της αδράνειας και της κερδοσκοπίας» και «χτυπά τον ιδεολογικό πυρήνα της ηγεμονίας της Δεξιάς».

Ειδικότερα, όπως σημείωσε, η Νέα Αριστερά καταθέτει τη δική της πρόταση για έναν προϋπολογισμό που υπηρετεί τις ζωτικές ανάγκες της χώρας, ο οποίος βασιζεται σε τρεις πυλώνες: το αναπτυξιακό κράτος, το κοινωνικό κράτος και την πράσινη μετάβαση.

Όπως είπε, στον πρώτο πυλώνα, «κύριος στόχος είναι ένα "νέο αναπτυξιακό μοντέλο"», με «στροφή στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα» και «θεσμικές μεταρρυθμίσεις που θα θωρακίζουν τη χώρα από τα επόμενα επεισόδια της κλιματικής και οικονομικής κρίσης».

Στον δεύτερο πυλώνα, είναι «η άμβλυνση των ανισοτήτων», «με μια φορολογική πολιτική που δεν θα συντηρεί το αντικοινωνικό φαινόμενο οι έμμεσοι φόροι να είναι υψηλότεροι από τους άμεσους» και που θα «στηρίζεται σε ένα δίκαιο αναδιανεμητικό σύστημα».

Για τον τρίτο πυλώνας, τόνισε ότι «το κράτος, η χώρα μας, πρέπει άμεσα να προχωρήσει σε ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο κλιματικής μετάβασης», σχολιάζοντας πως «ο κλιματικός νόμος της κυβέρνησης απέχει προφανώς έτη φωτός από αυτό το στόχο». «Η πράσινη μετάβαση να είναι κοινωνικά δίκαιη, να στηρίζεται στη συμμετοχή των πολιτών, να είναι δημοκρατικά σχεδιασμένη και να έχει ως γνώμονα τη θωράκιση της κοινωνίας, όχι των κερδών συγκεκριμένων συμφερόντων», υπογράμμισε.

«Αν δεν σχεδιάσουμε προϋπολογισμούς που θα απαντάνε στο αίσθημα των πολιτών ότι είναι απροστάτευτοι και καθηλωμένοι στο φόβο της φτωχοποίησης, αν δεν προχωρήσουμε σε πολιτικές θωράκισης της κοινωνίας από την απειλή της διόγκωσης των κοινωνικών ανισοτήτων, αν δεν κάνουμε αποφασιστικά βήματα ώστε οι απαντήσεις για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων να είναι υπέρ των πολλών, η Δημοκρατία μας θα είναι ανίσχυρη», προειδοποίησε ο Αλ. Χαρίτσης, ενώ μίλησε για «βαθύ πολιτικό πρόβλημα» γιατί «η Δημοκρατία μας, δεν εμπνέει».

Αναφερόμενος στο ζήτημα που προέκυψε αυτήν την εβδομάδα με την τροπολογία για τους μετανάστες - εργάτες γης, σχολίασε «δεν μας αφορούν τα εσωκομματικά σας προβλήματα και η μάχη των ισορροπιών», αλλά «κάτι πιο σοβαρό, το συστηματικό χάιδεμα των πιο φοβικών ενστίκτων της ελληνικής κοινωνίας». Δήλωσε, μάλιστα ότι «η Νέα Αριστερά θα υπερψηφίσει την τροπολογία, παρότι έρχεται πολύ αργά και αντιμετωπίζει μόνο μερικώς το ζήτημα».

Εξάλλου, αναφέρθηκε και στις καταγγελίες του υπουργού Δικαιοσύνης ότι «οι ποινικοί κώδικες του 2019 υπερασπίζονται τα δικαιώματα εγκληματιών», κάνοντας λόγο για «ποινικό λαϊκισμό» και κατηγορώντας την κυβέρνηση για «υποκριτική εντέλει επίκληση της ανάγκης καταπολέμησης της άκρας δεξιάς με την παράλληλη υιοθέτηση της ατζέντας της».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Αλ. Χαρίτσης δήλωσε πως η Νέα Αριστερά θέλει να αποδείξει σε όλους όσους «πλήττονται από τις αλλεπάλληλες κρίσεις» πως η «πολιτική μετράει» και ότι θα κάνει «πολιτική για αυτούς που δεν είναι κυρίαρχοι» και «πάνω από όλα για τους νέους ανθρώπους».

Κουτσούμπας

Οπροϋπολογισμός που κατέθεσε η κυβέρνηση εκφράζει τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου σε βάρος των σύγχρονων αναγκών του λαού μας. Είναι άδικος, ταξικός, αντιλαϊκός γι' αυτό και τον καταψηφίζουμε» τόνισε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στη σημερινή του, Κυριακή 17 Δεκεμβρίου, ομιλία στη Βουλή επί του Κρατικού Προϋπολογισμού 2024.

Όπως σημείωσε «από όλες τις τοποθετήσεις αυτές τις μέρες συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού, αναδεικνύονται πολύ καθαρά οι δύο πολιτικές γραμμές που υπάρχουν και συγκρούονται για όλα τα μεγάλα ζητήματα» και το ίδιο συμβαίνει και με το μεγαλύτερο πρόβλημα που απασχολεί εργαζόμενους και λαό και είναι εκείνο της ακρίβειας.

Είπε ότι «η πρώτη γραμμή, η γραμμή όλων σας, αποσυνδέει το πρόβλημα από τις αιτίες του και το αποδίδει σε μια παρέκκλιση από την καπιταλιστική κανονικότητα» προσθέτοντας ότι «απλώς, έχετε κάποιες παραλλαγές μεταξύ σας ως προς το ποια ακριβώς είναι αυτή η παρέκκλιση. Εδώ εμφανίζεστε να διαφωνείτε, γιατί στην κανονικότητα συμφωνείτε απόλυτα».

Τόνισε και εξήγησε λεπτομερώς ότι όλα όσα επικαλείται ως αιτίες της ακρίβειας η κυβέρνηση της ΝΔ «βρίσκονται στο DNA του καπιταλιστικού συστήματος», ενώ σε άλλο σημείο της ομιλίας του επισήμανε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ συνδιαμορφώνει και συμμετέχει με την πολιτική της, σε όλα τα πεδία, τις αιτίες της ακρίβειας τις οποίες «παρουσιάζει ως "εισαγόμενες"».

Φέροντας ως παράδειγμα την ακρίβεια στο ρεύμα είπε ότι «όσο παραμένουν άθικτες οι πραγματικές αιτίες που δημιουργούν την ακρίβεια στο ρεύμα, δηλαδή η "απελευθέρωση" της αγοράς ενέργειας, η μετατροπή σε χρηματιστηριακό εμπόρευμα και η δήθεν "πράσινη μετάβαση", το πρόβλημα δεν πρόκειται να αντιμετωπιστεί».

Είπε, μεταξύ άλλων, ότι η «κοσμογονία της επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής και του Ταμείου Ανάκαμψης οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε άνοδο του πληθωρισμού, αφού αυξάνει τη μάζα του χρήματος που κυκλοφορεί, πιο γρήγορα από ότι αυξάνεται η μάζα των εμπορευμάτων».

«Φτάνει, λοιπόν, αυτή η κοροϊδία με τα εισαγόμενα! Ήρθε η ώρα να αναλάβετε τις ευθύνες σας για την πολιτική που ασπάζεστε και υλοποιείτε» είπε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση.

Αναφερόμενος στους «μνηστήρες της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, "Νέα Αριστερά" είπε ότι για όλα δίνουν πραγματική μάχη για να πείσουν, ότι δήθεν στις άλλες χώρες της ΕΕ όλα είναι ειδυλλιακά, κι ότι τα πάντα εδώ, είναι μια ελληνική ιδιαιτερότητα και παρέκκλιση. Ό,τι όχι μόνο δεν ευθύνεται για αυτά και η πολιτική της ΕΕ που υλοποιεί η κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά, αντίθετα, η ΕΕ είναι αυτή που προσπαθεί τάχα να βάλει την χώρα στον ίσιο δρόμο, αλλά η κυβέρνηση δεν την ακούει».

«Εσείς, της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας, μάς παρουσιάζετε μόνο τους δείκτες, στους οποίους η Ελλάδα είναι χαμηλά ή στον πάτο της ΕΕ και απ' την άλλη, η κυβέρνηση της ΝΔ μάς παρουσιάζει μόνο τους δείκτες που είναι πάνω από τον μέσο όρο. Εν τω μεταξύ, ό,τι και να λένε οι δείκτες, οι εργαζόμενοι βασανίζονται και στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης» πρόσθεσε.

«Κάτι παραπάνω θα ξέρουν από εσάς, κύριοι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, τα εκατομμύρια των εργαζομένων που πήραν μέρος τα τελευταία χρόνια στις μεγαλύτερες απεργιακές συγκεντρώσεις των τελευταίων δεκαετιών» είπε, τονίζοντας ότι «το ζητούμενο είναι οι αγώνες να συνεχιστούν, να μην κοπάσουν αλλά να κλιμακωθούν, να βαθύνει το περιεχόμενό τους και όχι να γίνουν όχημα για κυβερνητικές εναλλαγές ίδιας περίπου κοπής».

Επισημαίνοντας ότι είναι νόμος του καπιταλισμού πως οι χώρες δεν έχουν το ίδιο επίπεδο ανάπτυξης και παραγωγικότητας, ούτε τα ίδια μεγέθη στις αγορές τους» σημείωσε ότι «σε πολλούς από τους ελληνικούς δείκτες σε σχέση με αυτούς άλλων χωρών, αντανακλώνται και οι βαριές συνέπειες από τα δέκα χρόνια βάρβαρης μνημονιακής πολιτικής που υπηρετήσατε εναλλάξ ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ».

Αναφέρθηκε στη συνέπεια σε δείκτες που δείχνουν τις βαριές συνέπεις για το λαό, όπως η αδυναμία πραγματοποίησης αναγκαίων ιατρικών εξετάσεων, η κατάσταση των δημοσίων νοσοκομείων και της Παιδείας.

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ως κυβερνήσεις «υλοποίησαν ως κατεύθυνση αυτά που υλοποιεί σήμερα η ΝΔ, ενώ ως αντιπολίτευση στήριξαν».

Μιλώντας πάντα για την ακρίβεια αναφέρθηκε στους χαμηλούς μισθούς που διαμόρφωσαν όλες οι κυβερνήσεις, τους φόρους - στους οποίους αναφέρθηκε με στοιχεία - που «ροκανίζουν το διαθέσιμο λαϊκό εισόδημα, ενώ πολλοί από αυτούς ενσωματώνονται και στις τιμές.

Πρόσθεσε ότι με το «έκτρωμα» που ψήφισε η κυβέρνηση της ΝΔ προ δεκαημέρου, «η στόχευση δεν είναι η φοροδιαφυγή, αλλά το κλείσιμο των μικρών ελευθέρων επαγγελματιών και επιστημόνων».

Είπε, χαρακτηριστικά, ότι «λεφτόδεντρα υπάρχουν» για τους «μεγάλους επενδυτές-καρχαρίες, εφοπλιστές, τράπεζες, εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο».

Μιλώντας για τις τιμές των προϊόντων, είπε ότι η κυβέρνηση «κάνει τα πάντα για να προχωρά η κυριαρχία των μονοπωλίων στην αγορά, το οποίο ανεβάζει τις τιμές».

Τόνισε ότι η ακρίβεια μπορεί να αντιμετωπιστεί με τις προτάσεις του ΚΚΕ «για επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, για αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ προσαυξημένο για κάθε παιδί, για κατάργηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης σε ρεύμα και καύσιμα, για κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας και πλαφόν στην τιμή του ρεύματος».

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι η επίδραση των οικονομικών εξελίξεων στη ζωή του λαού δεν είναι ανεξάρτητη από τις εξελίξεις στην εξωτερική πολιτική.

Είπε ότι το ΚΚΕ «δεν υιοθετεί το κλίμα εφησυχασμού που καλλιεργεί στον ελληνικό λαό η κυβέρνηση» και «επιμένει ότι η αποκαλούμενη "επανεκκίνηση" των ελληνοτουρκικών σχέσεων, πραγματοποιείται πάνω στο πολύ επικίνδυνο πλαίσιο που διαμορφώνουν οι ΝΑΤΟϊκοί σχεδιασμοί για οδυνηρές διευθετήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο που συνεπάγονται σοβαρούς κινδύνους για την κυριαρχία, για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, στο πλαίσιο ενός οδυνηρού συμβιβασμού και του "καζάν - καζάν", της μοιρασιάς στα δύο, που προβάλλει το τουρκικό κράτος».

«Αυτά λέμε καθαρά στον ελληνικό λαό, δεν έχουν καμία σχέση με τα συμφέροντα των λαών των δύο χωρών, υπηρετούν πάνω απ' όλα τα συμφέροντα των ελληνικών και των τουρκικών επιχειρηματικών ομίλων» τόνισε.

Υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι «το ΚΚΕ αντιτίθεται σε κάθε είδους υποχώρηση στην κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα, στην αλλαγή Διεθνών Συνθηκών που καθορίζουν τα σύνορα και εργάζεται για την ανάπτυξη της κοινής πάλης των λαών της Ελλάδας, της Τουρκίας, της Κύπρου και των άλλων λαών της περιοχής, για τα δικά τους συμφέροντα. Από αυτήν την άποψη, κανείς δεν μπορεί να εφησυχάζει, το αντίθετο ο λαός μας επιβάλλεται και να ανησυχεί και να επαγρυπνά».

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι η πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού «είναι υπό αίρεση. Όχι μόνο διότι και η χρονιά που έρχεται εγκυμονεί ραγδαίες εξελίξεις, τόσο στην οικονομία, όσο και στις διεθνείς σχέσεις. Αλλά πάνω από όλα, γιατί όσο συσσωρεύονται τα προβλήματα, όσο συσσωρεύεται η οργή, όσο περισσότερο εμφατική γίνεται η αναντιστοιχία των όρων ζωής του λαού με τις ίδιες τις δυνατότητες της εποχής, τόσο πιο δύσκολο θα είναι για εσάς να τον χειραγωγείτε, να αποσπάτε τη συναίνεσή του για μεγάλα χρονικά διαστήματα».

«Και μην αυταπατάστε ότι παίζετε χωρίς αντίπαλο. 'Αλλωστε πραγματικός, στρατηγικός αντίπαλος των κυβερνήσεων, ποτέ μέχρι τώρα δεν υπήρξε κάποια ονομαζόμενη αξιωματική αντιπολίτευση. Πραγματικός αντίπαλός σας είναι όλοι εκείνοι οι εργαζόμενοι, οι βιοπαλαιστές, οι συνταξιούχοι, οι νέοι και οι νέες, που αποτελούν ήδη τα ρυάκια αντίστασης, τα οποία δεν θέλουν πολύ για να συνενωθούν και να γίνουν ορμητικό ποτάμι, που θα σαρώσει όλα αυτά που μας κρατάνε πίσω.

Εμείς δεσμευόμαστε ότι θα αφιερώσουμε όλες μας τις δυνάμεις και όσες ακόμα περισσότερες μας δώσει ο ελληνικός λαός το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια σε αυτόν ακριβώς τον σκοπό» υπογράμμισε, καταλήγοντας στην ομιλία του, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Ανδρουλάκης

Δριμείες ήταν οι επικρίσεις του Νίκου Ανδρουλάκη σχεδόν για το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής με αιχμή βεβαίως τον Προϋπολογισμό στην ομιλία του στην Βουλή.

«Οι πολιτικές σας διαμορφώνουν μια χώρα χαμηλής ποιότητας ζωής για τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Μια χώρα με κακοπληρωμένες δουλειές και πανάκριβη καθημερινότητα », ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, ενώ πρόσθεσε πρόκειται για άλλη μια χαμένη ευκαιρία να ανασυγκροτηθεί η παραγωγική βάση της χώρας, η στήριξη του κοινωνικού κράτους και να δημιουργηθεί μια ανθεκτική οικονομία και μια δίκαιη κοινωνία. « Στα δικά σας χέρια η χώρα κινείται σε τροχιά απόκλισης και όχι σύγκλισης με το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο ζωής.Η εκτέλεση του Προϋπολογισμού του 2024 θα είναι το πρώτο πραγματικό τεστ της αποτελεσματικότητας σας».

Με αφορμή την θετική απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, όπως είπε, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε τα βέλη του τόσο στη κυβέρνηση όσο και στον ΣΥΡΙΖΑ . «Η παράταξη που ήταν υπεύθυνη που την χάσαμε οδηγώντας τη χώρα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Η παράταξη που έστρωσε τον δρόμο στον ακραίο λαϊκισμό και τη διχόνοια. Εσείς μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ ανοίξατε το κουτί την Πανδώρας για μια εποχή ακραίας αντιπαλότητας, στο δημόσιο λόγο, στα social media. Μια εποχή καθολικής απόρριψης της διαφορετικής άποψης.

Έχετε τεράστια ευθύνη γιατί κάνατε σχεδόν αδύνατη τη δημιουργία μιας κοινής συνείδησης για το ποιες είναι οι χρόνιες παθογένειες της χώρας ποια είναι τα αίτιά τους και με ποιες ρήξεις θα τις κάνουμε παρελθόν», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Για την ακρίβεια που πλήττει τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα υπογράμμισε πώς η κυβέρνηση έχει αναγάγει τον πληθωρισμό σε ένα από τα βασικά εργαλεία άσκησης της οικονομικής που βασίζεται στα υπερέσοδα από έμμεσους φόρους, επιβαρύνοντας τους πιο αδύναμους και τη μεσαία τάξη μέσα σε ένα περιβάλλον μεγάλης ακρίβειας. «Για να επιστρέψετε ψίχουλα στην κοινωνία με τα «αγιοβασιλιάτικα καλάθια» και τα pass. Έτσι κρατάτε σε ομηρία τους φτωχότερους Έλληνες αντί να κάνετε ουσιαστικές θεσμικές παρεμβάσεις για την προστασία τους», συνέχισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Παράλληλα, σχολίασε τη θέση του οικονομικού επιτελείου πώς αυξήθηκαν οι μισθοί κι έφτασαν στα επίπεδα του 2009, λέγοντας πώς είναι καλύτερα να διαβάσει τα στοιχεία της Eurostat όπου σημειώνει ότι ο μέσος μισθός είναι 20% χαμηλότερος από το 2009 και σε τροχιά μόνιμης απόκλισης από τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημείωσε ότι δεν είναι πια μέτρο σύγκρισης η διακυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, αλλά τα προβλήματα που δημιούργησε ή δεν θέλει να λύσει η κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια επισημαίνοντας την επιτελικότητα που προβάλλεται ως προσωπείο της αναξιοκρατίας, της αδιαφάνειας και της αναποτελεσματικότητας. Ειδική αναφορά έκανε για τη σύμβαση 717 σχετικά την τηλεδιοίκηση των τραίνων που είναι επτά χρόνια ανολοκλήρωτη. «Η ευρωπαϊκή εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη σε 23 πρόσωπα. Την ίδια δικαστική έρευνα που έδειχνε τυχόν ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων, ΕΣΕΙΣ την πετάξατε στο καλάθι των αχρήστων και κρυφτήκατε πίσω από το ΚΚΕ. Δεν διστάσατε να κρυφτείτε πίσω από τον κ. Βελόπουλο για να αλώσετε την ΑΔΑΕ και να εμποδίσετε την έρευνα γιατί φοβάστε προσωπικά τις αποκαλύψεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών», σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Έντονα επικριτικός ήταν και για τα μέτρα σχετικά με την οπαδική βία όπου υποστήριξε πώς «αντί να τιμωρήσετε τις συμμορίες, τιμωρείτε τους φιλάθλους τους απαγορεύετε να παρακολουθήσουν αθλητικά γεγονότα με τις οικογένειες τους. Και έχετε το θράσος πάλι στον βωμό της επικοινωνίας, να έχουν μεσολαβήσει δυο δολοφονίες και ένας ακόμη άνθρωπος να χαροπαλεύει, για να πάνε οι υπουργοί σας 200 ονόματα χούλιγκαν στη δικαιοσύνη».

Έντονη και εκτενής ήταν η κριτική του κ. Ανδρουλάκη στη αδυναμία της αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης με αποκορύφωμα τις καταστροφές στον Έβρο και την Θεσσαλία .

Για τη κατάσταση στη Παιδεία, με τα αποτελέσματα της εξέτασης PISA είναι απογοητευτικά, ο κ. Ανδρουλάκης εξέφρασε την ανησυχία για το μεγάλο χάσμα που αποτυπώνουν μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων σχολείων ποαντικατροπτίζουν τις μεγάλες κοινωνικές ανισότητες που επικρατούν στη χώρα. «Την ώρα που εμφανίζετε ως πανάκεια και λύση σε όλα τα προβλήματα της εκπαίδευσης τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αφήσατε τη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση να καταρρεύσουν.

Κοιτάτε το δέντρο, τη βάση του 10 και όχι το δάσος των λόγων που τόσες χιλιάδες μαθητές γράφουν κάτω από αυτή τη βάση.Δεν σας ενδιαφέρει ένα ισχυρό δημόσιο σχολείο που θα προετοιμάζει τα παιδιά μας για τις προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν, που θα αξιοποιεί δεξιότητες και θα επενδύει στην κριτική και δημιουργική σκέψη», είπε διατυπώνοντας επιφυλάξεις για το σχέδιο της κυβέρνησης σχετικά με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

«Η δημόσια υγεία είναι βασικός πυλώνας του κοινωνικού κράτους. Εμείς ιδρύσαμε το ΕΣΥ και είναι πρώτη προτεραιότητα μας η αναγέννηση του γιατί σε όποιο μέρος της χώρας κι αν βρεθούμε, συναντούμε την αγανάκτηση και την απογοήτευση του λαού», πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ διαφωνώντας με τα μισθολογικά κίνητρα που δίνει η κυβέρνηση στις νέες διοικήσεις.

Κάλεσε ξανά τη κυβέρνηση να καταργήσει τη golden visa στα ακίνητα όπως έκαναν ήδη πολλές ευρωπαϊκές χώρες καθιστώντας την απολύτως υπεύθυνη για τη στεγαστική κρίση,που υπάρχει και θα κλιμακωθεί τα επόμενα χρόνια!

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός στο το ζήτημα της κατανομής των φορολογικών βαρών όπου υπογράμμισε: «Εκμεταλλεύεστε τον πληθωρισμό της απληστίας για να κερδοσκοπείτε εις βάρος της κοινωνίας κρατώντας σε ομηρία τους φτωχότερους Έλληνες. Φορολογείτε επαγγέλματα και όχι πραγματικά εισοδήματα».

«Το μόνο σίγουρο είναι ότι και η Ελλάδα μπορεί καλύτερα, ο ελληνικός λαός αξίζει περισσότερα από αυτά που του προσφέρετε. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε χρέος η νέα γενιά να είναι στην πρώτη γραμμή. ... Έχουμε χρέος να απενεργοποιήσουμε τη δημογραφική βόμβα και τη γήρανση του πληθυσμού, που μας απειλεί», τόνισε κάνοντας αναλυτική αναφορά στη πρόταση του ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ για την κοινωνική στέγη.

«Έχουμε άλλες προτεραιότητες για την οικονομία, την κοινωνία και τους θεσμούς. Και σταματήστε να βάζετε αντιπαραθετικά την οικονομική ανάπτυξη με τους θεσμούς. Με αδίστακτα παιχνίδια έχετε τραυματίσει τους θεσμούς και την εμπιστοσύνη των πολιτών στο πολιτικό σύστημα. Κανένα κράτος δεν μπορεί να αναπτυχθεί μακροπρόθεσμα οικονομικά και κοινωνικά χωρίς λειτουργικούς θεσμούς και ισχυρή δικαιοσύνη. Έχουμε χρέος να διασφαλίσουμε, ιδιαίτερα για τις νέες γενιές ότι δεν θα έχουμε ποτέ ξανά «χαμένες δεκαετίες», τόνισε ο κ., Ανδρουλάκης δηλώνοντας ότι «η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ θα τον καταψηφίσει, εκτός από το σκέλος των δαπανών της Προεδρίας της Δημοκρατίας και της άμυνας της χώρας.

Και σας καλώ να μας ενημερώσετε για την αλλαγή των εξοπλιστικών προγραμμάτων που διαβάζουμε στις εφημερίδες. Είμαστε διατεθειμένοι για συναινέσεις όμως πρέπει να μας ενημερώσετε επ αυτού», κατέληξε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ .

Φάμελλος

Για «αγωνιώδη προσπάθεια» των υπουργών και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας «να πείσουν τους πολίτες ότι η χώρα ζει μία μοναδική εποχή ευημερίας» έκανε λόγο ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος κατά την ομιλία του στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό.

Όμως υποστήριξε ο ίδιος, «αυτή η προσπάθειά είναι προφανώς επιτελικά σχεδιασμένη», αλλά «έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αυτό που ζουν οι πολίτες».

«Όση προπαγάνδα και να χρησιμοποιείτε δεν μπορείτε να κρύψετε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα είναι η ακρίβεια, εξαιτίας της οικονομικής πολιτικής σας», είπε, καταγγέλλοντας έναν «πληθωρισμό απληστίας», δηλαδή, πληθωρισμό «που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στα κέρδη των επιχειρήσεων» και δεν είναι «εισαγόμενος». Κατηγόρησε, μάλιστα τη ΝΔ ότι με αυτές τις «στρεβλώσεις της αγοράς» και τα «προβλήματα ανταγωνισμού», «υποφέρει η κοινωνία και οικονομία».

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε μεγάλα γεγονότα της φετινής χρονιάς κατά τα οποία «κατέρρευσε κάθε αίσθημα ασφάλειας, θωράκισης και ανθεκτικότητας» και κυρίως της «αξιοπιστίας» του πρωθυπουργού, από τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες, μέχρι την οπαδική βία και την ακρίβεια.

«Όμως αυτό που κατέρριψε κάθε έννοια αξιοπιστίας ήταν η απόφαση σας να απορρίψετε την πρόταση για διενέργεια προκαταρκτικής επιτροπής» για τα Τέμπη από τη Βουλή, υπογράμμισε, ενώ σχολίασε πως στην συγκεκριμένη περίπτωση «δεν ισχύει το "καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται"».

Συνεχίζοντας, ο Σ. Φάμελλος καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι προωθεί ένα σχέδιο «αδικίας», με «αναδιανομή περιουσιών και εισοδήματος», όπου «λίγοι γίνονται πλουσιότεροι και όλο και περισσότεροι θίγονται γιατί δεν έχουν κολλητό στο σύστημα εξουσίας» και ότι για να τα «καλύψει» όλα αυτά, εφαρμόζει «ένα παράλληλο σχέδιο προπαγάνδας, επηρεασμού των ΜΜΕ και χειραγώγησης της κοινής γνώμης αλλά και αδιαφάνειας και υποβάθμισης των θεσμών».

