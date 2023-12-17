Πιερρακάκης: Ο νέος ρόλος της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στην ψηφιακή εποχή

Πέντε χρόνια έχουν περάσει από το 2018 όταν η έδρα της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ) μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» με στόχο την αναβάθμιση της και την καλύτερη ευόδωση των στόχων της.

Που βρισκόμαστε σήμερα;

Η πρόσφατη δήλωση του υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκου Πιερρακάκη στα εγκαίνια της αναδρομικής έκθεσης «Μάρκος Καμπάνης, Έργα 1990-2020» ότι «ο χώρος της Εθνικής Βιβλιοθήκης είναι ένα διαμάντι για την πόλη και για τη χώρα μας» και πως σύντομα θα ανακοινωθούν και άλλες πρωτοβουλίες για τη λειτουργία της, δημιούργησε αίσθηση και προσδοκίες για το μέλλον της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.

Με την ευκαιρία αυτή αναζητήσαμε δράσεις και παρεμβάσεις που μέχρι τώρα, είτε ήδη έχουν εξελιχθεί και είναι σε διαδικασία υλοποίησης, είτε σχεδιάζεται να εξελιχθούν και αφορούν στην περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας της ΕΒΕ.

Προκύπτει, σαφώς, πως το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με την διοίκηση της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και τον πρόεδρό της Σταύρο Ζουμπουλάκη με στόχο τη συνολική ενίσχυση και την αναβάθμιση της λειτουργίας της και του ρόλου της. Από τη συνεργασία αυτή ξεκίνησαν μια σειρά δράσεις και προγραμματίζονται και άλλες, που θα συνεισφέρουν στην μετάβαση της Βιβλιοθήκης στη σύγχρονη εποχή.

Ήδη, όπως βεβαιώνεται, έχει εγκριθεί έκτακτη επιχορήγηση της Βιβλιοθήκης ύψους 1.000.000 ευρώ για το 2023 και ταυτόχρονα, σχεδόν διπλασιάστηκε η ετήσια επιχορήγησης της κατά 4.000.000 ευρώ, καθώς από τα 4,7 εκατομμύρια ευρώ θα φτάσει στα 8,7 εκατομμύρια ευρώ από το 2024 και εφεξής.

Την ίδια ώρα η Βιβλιοθήκη προχώρησε, μετά από μια άγονη τριακονταετία πλήρους στασιμότητας, στην αγορά τίτλων βιβλίων από την διεθνή βιβλιογραφία ύψους 3.399.107,13 ευρώ μέσω ΕΣΠΑ, εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική για τον εμπλουτισμό της σε τίτλους βιβλίων, ειδικά από το εξωτερικό.

Διοικητικά, τρέχουν εξελίξεις για την πλήρωση της θέσης του γενικού διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης και ήδη έχει συγκροτηθεί η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης που θα εισηγηθεί αναλόγως με βάση τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

Σημειώνεται, επίσης, με ιδιαίτερη ικανοποίηση για το επίπεδο συνεργασίας ΥΠΑΙΘΑ-ΕΒΕ, πως οι χώροι των στούντιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης ξεκίνησαν να χρησιμοποιούνται από το ΥΠΑΙΘΑ για την βιντεοσκόπηση των μαθημάτων στο πλαίσιο του ήδη εξαγγελθέντος προγράμματος της «Ψηφιακής Ενισχυτικής Διδασκαλίας» για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Οι πληροφορίες για τις μελλοντικές συνεργασίες αναφέρουν πως δρομολογούνται ήδη δράσεις για άτομα με αναπηρία και προγράμματα που αφορούν στην ψηφιοποίηση του τεράστιου αρχείου της ΕΒΕ, με τις ανακοινώσεις να αναμένονται σύντομα.

Στο ΥΠΑΙΘΑ το πρόγραμμα για την αναβάθμιση της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, την επέκταση των σκοπών της και την βελτίωση των υπηρεσιών της προς το κοινωνικό σύνολο θεωρούνται προτεραιότητες, καθώς, εκτός των άλλων, αναγνωρίζεται ο σημαντικός ρόλος που μπορεί μια σύγχρονη και ψηφιακή βιβλιοθήκη να διαδραματίσει στο μέλλον.

