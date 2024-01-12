Θα τεθεί θέμα κομματικής πειθαρχίας στον ΣΥΡΙΖΑ ενόψει του νομοσχεδίου που θα φέρει προς ψήφιση η Νέα Δημοκρατία για τον γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών, ή όχι; Ισχύει η αρχική δήλωση του Στέφανου Κασσελάκη περί διαγραφής όσων δεν υπερψηφίσουν, ή η δήλωση της εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Δώρας Αυγέρη, η οποία είπε σήμερα ότι ΔΕΝ θα διαγραφούν οι βουλευτές ή ισχύει η νέα -σημερινή- διατύπωση του Στέφανου Κασσελάκη ότι θα... αποφανθεί μόλις διαβάσει το νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, εμμένοντας ότι αν ένας βουλευτής του κόμματος παρεκκλίνει, θα λάβει τις ανάλογες αποφάσεις ως πρόεδρος;

Η αρχική δήλωση του Στέφανου Κασσελάκη σε τηλεοπτική του συνέντευξη ήταν ξεκάθαρη. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε ότι θα διαγραφεί όποιος δεν υπερψηφίσει το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ακολούθως η κυρία Αυγέρη το... ακύρωσε, λέγοντας ότι δεν θα διαγραφούν οι βουλευτές.

Μετά τις δηλώσεις Αυγέρη, ο κ. Κασσελάκης με νεώτερη τοποθέτησή του έστειλε σαφές μήνυμα προς τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, προειδοποιώντας -εμμέσως πλην σαφώς- πως όποιος δεν υπερψηφίσει το νομοσχέδιο, «θα πάρω τις ανάλογες αποφάσεις».

Πιο αναλυτικά η νέα δήλωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ:

«Προς αποφυγή παρεξηγήσεων:

1) Δεν έχουμε δει ούτε μία λέξη από αυτό που θέλει να φέρει η ΝΔ προς διαβούλευση. Η πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στη διάθεση της κυβέρνησης και έχει κατατεθεί από όλους τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

2) Δε νοείται Βουλευτής Αριστερού κόμματος να στέκεται ενάντια στα ανθρώπινα δικαιώματα και την κοινωνική πρόοδο.

Όταν δω το νομοσχέδιο της ΝΔ, θα σας δημοσιοποιήσω την άποψή μου. Αδιαμεσολάβητα και με ειλικρίνεια, όπως πάντα.

Εάν αυτό προωθεί ουσιαστικά την ισότητα, ακόμα και ατελώς, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπερψηφίσει. Σε αυτό το σενάριο, εάν παρεκκλίνει ένας Βουλευτής από τον δρόμο της πρόοδου και της ισότητας, θα πάρω τις ανάλογες αποφάσεις».

