«Ο κ. Κασσελάκης δεν είπε ότι θα θέσει θέμα κομματικής πειθαρχίας, αλλά ότι υπάρχει ήδη στον ΣΥΡΙΖΑ», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Δώρα Αυγέρη μιλώντας στο Mega.

Με αφορμή τις δηλώσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη, περί «κομματικής πειθαρχίας, που προκάλεσαν αντιδράσεις αρκετών στελεχών, η κ. Αυγέρη ξεκαθάρισε ότι «κανείς δεν θα διαγραφεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, στην περίπτωση που δεν ψηφίσει το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια».