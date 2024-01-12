Λογαριασμός
Τα... γυρίζουν στον ΣΥΡΙΖΑ για την κομματική πειθαρχία: Δεν θα διαγραφεί όποιος δεν ψηφίσει το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, δήλωσε η Αυγέρη

Διευκρινίσεις μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις δηλώσεις Κασσελάκη «περί κομματικής πειθαρχίας» 

Παίρνει πίσω τα περί “κομματικής πειθαρχίας” ο Στέφανος Κασσελάκης, μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ

«Ο κ. Κασσελάκης δεν είπε ότι θα θέσει θέμα κομματικής πειθαρχίας, αλλά ότι υπάρχει ήδη στον ΣΥΡΙΖΑ», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Δώρα Αυγέρη μιλώντας στο Mega.

Με αφορμή τις δηλώσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη, περί «κομματικής πειθαρχίας, που προκάλεσαν αντιδράσεις αρκετών στελεχών, η κ. Αυγέρη ξεκαθάρισε ότι «κανείς δεν θα διαγραφεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, στην περίπτωση που δεν ψηφίσει το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια».

