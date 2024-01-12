Χαρίτσης: Στόχος του νέου φορέα είναι να δημιουργήσει «νέο υπόδειγμα πολιτικής»

Την ανάγκη «να φέρουμε την Αριστερά, τη φωνή των πολλών, τους οραματισμούς και τις αγωνίες της νέας γενιάς στο προσκήνιο της πολιτικής» τόνισε ο πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης στην ομιλία του κατά την έναρξη της σύσκεψης στελεχών της Νέας Αριστεράς σήμερα στο Σεράφειο του δήμου Αθηναίων.

«Η σημερινή μας σύσκεψη δεν είναι το πρώτο, είναι όμως ένα αποφασιστικό βήμα για τη συγκρότηση της Νέας Αριστεράς», είπε, υπογραμμίζοντας πως η ΝΑ «ήδη έχει καταφέρει κάτι εξαιρετικά σημαντικό: να αναστρέψει το κλίμα της ιδιώτευσης, της αποστράτευσης, της απογοήτευσης που ακολούθησε τις βουλευτικές εκλογές του 2023».

Στόχος, όπως είπε, της σημερινής σύσκεψης είναι να συζητηθεί ο «οδικός χάρτης» ενόψει των Ευρωεκλογών και της «συγκρότησης του νέου φορέα της αριστεράς».

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στα «σημαντικά θετικά δείγματα γραφής» που έχει ήδη δώσει η ΚΟ της Ν. Αριστεράς, όπως «στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, για το φορολογικό, στις επιτροπές και στην ολομέλεια της Βουλής», αλλά και στην ανάληψη πρωτοβουλιών, όπως τις συναντήσεις με συλλογικότητες και συνδικαλιστικούς φορείς ή την επίσκεψη σε Θεσσαλία, «εκεί όπου η κυβερνητική ολιγωρία, οι επιχειρησιακές αστοχίες και οι συνθήκες της κλιματικής κρίσης οδήγησαν σε μια πρωτοφανή καταστροφή».

«Θέλουμε με δράσεις και πρωτοβουλίες να μετατρέψουμε την αγωνία σε νέα πολιτική δύναμη. Μιλάμε για την ανάγκη του παραγωγικού μετασχηματισμού, την ανάγκη θωράκισης των κοινωνιών μας από τα φυσικά φαινόμενα, για την ανάγκη και τη δυνατότητα οι πόλεις, τα χωριά, οι περιφέρειές μας να είναι τόποι δίκαιης και συμπεριληπτικής ανάπτυξης», σημείωσε, τονίζοντας παράλληλα ότι «η κρίση της αριστεράς και του προοδευτικού χώρου στη χώρα μας είναι πρωτίστως κρίση αξιοπιστίας».

Ασκώντας δριμεία κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ, είπε πως «μετατρέπεται σε ένα κόμμα που μεταλλάσσεται γοργά, φεύγοντας από το πεδίο της Αριστεράς» αλλά και «από το πεδίο της σοβαρότητας». «Ένα κόμμα υπό μια νέα ηγετική ομάδα που μιλά για ‘ατζέντα Ισλαμαμπάντ', κάνει αντιπολίτευση στην εξωτερική πολιτική από τα δεξιά, επιμένει στην ανέξοδη και απολίτικη πολλές φορές καταγγελία. Και δυστυχώς, είναι πλέον σαφές, ότι όποιος δεν παράγει πολιτική, παράγει τοξικότητα», είπε χαρακτηριστικά, ενώ έκανε λόγο και για δικές τους «ευθύνες» που «στο όνομα της ενότητας» ανέχτηκαν «φαινόμενα εκφυλισμού».

«Η ίδρυση της Νέας Αριστεράς ήταν μια δήλωση ανυπακοής σε αυτόν τον εκφυλισμό και στην απαξίωση», υπογράμμισε ο Αλ. Χαρίτσης, ενώ έθεσε ως στόχο του νέου φορέα να δημιουργήσει ένα «νέο υπόδειγμα πολιτικής», αφήνοντας αιχμές κατά της «λογικής του ηγέτη που είναι σε ‘αδιαμεσολάβητη' σχέση με την κοινωνία», καθώς «υποκρύπτει τις χειρότερες εκδοχές του αρχηγισμού».

Αναφερόμενος στην πολιτική κατάσταση στη χώρα, σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει «πολιτικό κενό». «Η ηγεμονία της Δεξιάς δεν έχει ακόμα αντίπαλο. Αλλά θα αποκτήσει. Και ο δικός μας ρόλος είναι αυτός ακριβώς: από αύριο το σύστημα εξουσίας του κυρίου Μητσοτάκη να ξέρει ότι υπάρχει ένα πολιτικό και κοινωνικό ρεύμα που αμφισβητεί την πολιτική του και ανοίγει το δρόμο για μια νέα εποχή για τη χώρα μας», είπε χαρακτηριστικά.

Στρέφοντας τα πυρά του κατά της κυβέρνησης, σημείωσε ότι «εκφράζει ένα ταξικό μπλοκ εξουσίας που εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα μιας διευρυμένης οικονομικής ελίτ» και ότι «εμπεδώνει την ιδεολογική της ηγεμονία μέσα από την πειθάρχηση, τον εκφοβισμό, την πελατειακή διαφθορά και εν τέλει την υπονόμευση των δημοκρατικών θεσμών».

Συγκεκριμένα, άσκησε κριτική στις πολιτικές της κυβέρνησης «αντίστροφης αναδιανομής του εισοδήματος», από «τον άνισο επιμερισμό του κόστους της υγειονομικής κρίσης» μέχρι την «πριμοδότηση του πληθωρισμού» και την «κατασπατάληση του Ταμείου Ανάκαμψης».

Περιγράφοντας τον «οδικό χάρτη» της Νέας Αριστεράς ενόψει των ευρωεκλογών, ο Αλ. Χαρίτσης αναφέρθηκε στα βασικά ζητήματα που θα αππασχολήσουν την επερχόμενη εκστρατεία: η κοινωνική δικαιόσυνη, η κλιματική δικαιοσύνη και η επανεκκίνηση της δημοκρατίας.

«Η πρόταση της Νέας Αριστεράς είναι συγκεκριμένη: Θα δώσουμε τη μάχη του πολιτικού περιεχομένου. Ένα περιεχόμενο που εκκινεί πάντα από το έδαφος της αριστεράς. Και πάνω σε αυτό θα μετρηθούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Όχι με παρασκηνιακές συμφωνίες κορυφής. Αλλά με κοινωνικές και προγραμματικές συγκλίσεις. Η Νέα Αριστερά θα πρωταγωνιστήσει σε αυτή την προσπάθεια», τόνισε ο Αλ. Χαρίτσης και κατέληξε εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η Νέα Αριστερά θα μπορούσε να είναι «η θετική έκπληξη των ευρωεκλογών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

