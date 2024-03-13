Δεν έχω συμμετοχή σε καμία εταιρεία του εξωτερικού, τόνισε σε συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

«Έχω μεταβιβάσει όλη την συμμετοχή που μπορεί να είχα στο παρελθόν, έχει πλέον μεταβιβαστεί», είπε. «Δεν έχω πλέον συμμετοχή σε εταιρείες», τόνισε. Είπε ότι «τα αστακοκάραβα ήταν μέρος μιας επιχείρησης η οποία είναι γνωστή στον κόσμο, ήταν σε συνεργασία με μια εισηγμένη στο χρηματιστήριο στη Νέα Υόρκη εταιρεία, την οποία την γνωρίζετε, με την οποία η συνεργασία μου λύθηκε πριν από περίπου ένα χρόνο εφόσον δεν είχαμε συμφωνήσει στην αμοιβή που μου οφειλόταν και διεκδικώ τα δεδουλευμένα μου». «Διακρίνεται πολύς πανικός από τον κ. Γκρίνμπεργκ», σχολίασε.

Σχετικά με το δάνειο στα μίντια του ΣΥΡΙΖΑ, αν του έχουν επιστραφεί τα χρήματα και αν έχουν επιστραφεί με τη διαδρομή από την οποία έφυγαν, είπε ότι «τα χρήματα έχουν επιστραφεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο στην OSIOS και μάλιστα με ζημία λόγω συναλλάγματος. Ήταν ένα άτοκο δάνειο ώστε να κάνουν Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά οι εργαζόμενοι».

«Μη συγχέουμε τον ρόλο των μίντια με τη δικαιοσύνη και τους αρμούς της κυβέρνησης. Εάν κληθώ να δώσω εξηγήσεις, θα δώσω εξηγήσεις στη δικαιοσύνη», είπε και υπογράμμισε: «Το ένα πράγμα που μπορώ να σας υποσχεθώ είναι ότι ο Στέφανος Κασσελάκης δεν επιθυμεί ποτέ να αρχειοθετηθεί. Είμαι ο πολιτικός που θα τηρήσει το νόμο. Εφόσον έχει υπάρξει μία παρατυπία και χρειαστεί να υπάρξει κάποιο πρόστιμο θα το πληρώσω, αλλά ο Έλληνας πολίτης να γνωρίζει ότι ουδέποτε έχω φοροδιαφύγει, έχω επιχειρήσει σε ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον». Επισήμανε ότι το πόθεν έσχες του κατατίθεται στις 30 Ιουνίου. Ερωτηθείς αν διαβεβαιώνει ότι μόλις τον καλέσει η δικαιοσύνη θα της δώσει όλα τα στοιχεία για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες στο εξωτερικό και τη σύμβαση δανεισμού των κομματικών μίντια, ο κ. Κασσελάκης υπογράμμισε ότι «η διαβεβαίωση αυτή είναι δεδομένη επειδή είμαι νομοταγής πολίτης και ο Έλληνα πολίτης γνωρίζει και το έσχες μου και το πόθεν μου». «Η ερώτηση είναι: ‘γνωρίζει ο Έλληνας πολίτης το πόθεν του κ. Μητσοτάκη; Τα 40 σπίτια κι όλα τ' άλλα, από πού έχουν προκύψει;», σχολίασε. «Ο κ. Μητσοτάκης ο οποίος πήρε αποζημιώσεις για τις ελιές του, πότε είχε δανείσει στο κόμμα του; Χαλάω την πιάτσα;», σχολίασε.

Ερωτηθείς για τον σχετικό νόμο (του ΣΥΡΙΖΑ), είπε ότι «αυτός ο νόμος δημιουργήθηκε για να μη βγάζουν Έλληνες πολιτικοί ‘μαύρα' χρήματα έξω. Όχι για να αναγκάζονται να φέρουν απόδημοι ‘άσπρα' μέσα». Σχολίασε ότι «ο κ. Μητσοτάκης ο οποίος ευαγγελίζεται την αγάπη του για την ομογένεια, είχε πέντε χρόνια να αλλάξει τον νόμο αυτόν, τον οποίο τον έχει κατηγορήσει». «Και παρεμπιπτόντως στον βαθμό που υπήρχε προσωπική ατζέντα για την οικογένεια του κ. Μητσοτάκη το 2016, το θεωρώ και αυτό εσφαλμένο», πρόσθεσε. «Όταν βάζεις ομογενείς σε ένα ψηφοδέλτιο, θες την ψήφο τους, τους επιτρέπεις να συμμετέχουν και στην ενεργή πολιτική της χώρας, δεν τους τιμωρείς», είπε. Ερωτηθείς αν άρα θεωρεί ότι ήταν λάθος, απάντησε καταφατικά.

Ο κ. Κασσελάκης μίλησε για τις προτάσεις που παρουσίασε χτες για την οικονομία, σημειώνοντας ότι «δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση στο εκατομμύριο εγώ ως πρωθυπουργός να στείλω τη χώρα στα βράχια. Το αντίθετο. Εν αντιθέσει με τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Χατζηδάκη και όλους που διοικούν αυτή τη χώρα, εγώ έχω επιχειρήσει και καταλαβαίνω πολύ καλά ισολογισμούς». Είπε ότι το φορολογικό πλαίσιο που προτείνει θα φέρει έκρηξη ανάπτυξης και πάταξη της φοροδιαφυγής.

Ειδικότερα ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε την μισθωτή εργασία που φορολογείται με τεράστιους συντελεστές και τα μερίσματα σε πολύ μεγάλα κέρδη με πολύ μικρούς. «Αυτό που προτείνω εγώ είναι να υπάρχει μια πολύ πιο προοδευτική κλίμακα ειδικά στα εισοδήματα κάτω των 80.000 ευρώ και ειδικά στα εισοδήματα κάτω των 60.000 ευρώ ώστε να μπορεί ο Έλληνας πολίτης να έχει άμεσα περισσότερα στο τέλος του μήνα. Αν' αυτού καταργούμε τον αυτοτελή φόρο στα μερίσματα, γιατί θα πάει στην ατομική κλίμακα. Και για την συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρηματιών που ούτε καν ονειρεύονται ποσά πάνω από 100.000 ευρώ μερισμάτων, θα υπάρξει λιγότερος φόρος με αυτόν τον τρόπο. Και για όλους τους επιχειρηματίες και τους εργαζόμενους οι εισφορές θα μειωθούν», σημείωσε. Υποστήριξε ότι είναι ένα κίνητρο όχι μόνο για ανάπτυξη από την εργασία επειδή θα έχει παραπάνω διαθέσιμο εισόδημα ο εργαζόμενος, αλλά είναι κίνητρο να επανεπενδύσει ο επιχειρηματίας στην εταιρεία του. Τόνισε επίσης ότι η κατάργηση της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος είναι ένα δίκαιο μέτρο που θα απελευθερώσει τεράστιες δυνάμεις και θα πατάξει την φοροδιαφυγή. Είπε ότι οι φοροελαφρύνσεις στα βασικά αγαθά θα πρέπει να είναι μόνιμες και πως «το βασικότερο απ' όλα είναι το ηλεκτρικό ρεύμα, πρέπει να υπάρχει πλαφόν στην κερδοφορία στο ρεύμα, μπορεί να γίνει άμεσα, υπάρχει αισχροκέρδεια». «Δεν μπορούν όλοι οι πολίτες να έχουν μερίσματα μέσω μετοχών της ΔΕΗ», σχολίασε, προσθέτοντας ότι «η ΔΕΗ θα μοιράζει μέρισμα βάσει της κερδοφορίας 5%». Εξήγησε ότι στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν μερικά προσωρινά μέτρα που έχουν ένα κόστος γύρω στα 3,2 δισ. και υπάρχουν αντισταθμιστικά μέτρα, για την αισχροκέρδεια. «Υπάρχουν ‘one of' μέτρα ελάφρυνσης, συγχρόνως όμως όταν βάζεις πλαφόν στην κερδοφορία του ρεύματος αυτό δεν έχει δημοσιονομικό κόστος, αυτό έχει κόστος στους έχοντες μετοχές της ΔΕΗ και όλων αυτών των εταιρειών».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ρωτήθηκε αν θα είναι επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου και απάντησε «όχι». Αρνητικά απάντησε επίσης όταν ρωτήθηκε αν θα πάρει τη θέση κάποιου βουλευτή από το Επικρατείας. Επιπλέον απάντησε ότι έχει συναντήσει τον Αλέξη Τσίπρα μετά το Συνέδριο. «Όλα καλά», είπε. Ερωτηθείς αν τον θεωρεί υπονομευτή του, σημείωσε: «όχι με τίποτα». «Δεν πρόκειται να γίνει αυτό», τόνισε, στο ερώτημα αν τον αμφισβητήσει την επομένη των ευρωεκλογών. «Ο Αλέξης είναι ο τέως πρόεδρος του κόμματος είναι ο πρώην πρωθυπουργός, έχει κάθε δικαίωμα να εκφράζει την άποψή του για το κόμμα, για το χώρο, για την ευρύτερη κεντροαριστερά. Οι αξίες μας είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες, θέλουμε ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι η μεγάλη δημοκρατική παράταξη του χώρου, αυτό θα κάνουμε», υπογράμμισε.

Μιλώντας επί προσωπικού είπε ότι δεν τον ενδιαφέρουν τα υποδείγματα των επαγγελματιών πολιτικών, «ο λαός τους έχει βαρεθεί, ο λαός ξέρει πολύ καλά ποιος είναι καθαρός και ποιος θέλει να υπηρετήσει τον τόπο του». Ανέφερε ότι καθόλη τη διάρκεια της μικρής παραμονής του στην Αρκαδία ήταν σε συσκέψεις, προσθέτοντας ότι ήθελε να το κάνει γιατί θα είναι στο στρατό για περίπου τρεις εβδομάδες και πως ήταν μια μικρή ανάπαυλα μετά από μια περίοδο πολύ απαιτητική. «Έχετε δει πόσα παπούτσια έχω λιώσει σε όλη τη χώρα; Με κάθε σεβασμό δεν μπορείτε να πείτε ότι το ‘φεύγα το έχεις εύκολο'. Δεν μπορεί να ισχύει και το ένα και το άλλο. Επιλέξτε. Έχω το ‘φεύγα' εύκολο ή έχω το ‘τρέχα μέσα στον κόσμο' εύκολο;», σημείωσε. Σχολίασε ότι του είναι αδιάφορο πού είναι ο πρωθυπουργός, «αυτό που με ενδιαφέρει είναι οι πολιτικές, ο εργασιακός μεσαίωνας που βιώνει ο μέσος εργαζόμενος στην χώρα μας, αυτό δεν έχει καμία σχέση με το αν ο πρωθυπουργός είναι στα Χανιά ή στην Αθήνα».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ρωτήθηκε με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για τις τηλεοπτικές άδειες και την υπόθεση Novartis, καθώς και τις δηλώσεις του κ. Κοντονή, επισημαίνοντας ότι τότε ήταν στην Αμερική και όχι στην κυβέρνηση. «Δεν γνωρίζω τα κίνητρα του κάθε τότε υπουργού και τι προσωπικές σχέσεις είχε ή δεν είχε με τον Αλέξη ή και με άλλους. Έχουμε ένα πρωθυπουργό που είχε στήσει ολόκληρο σύστημα παρακολούθησης στο Μαξίμου με τον ανιψιό και διευθυντή του γραφείου του, είναι 92 στόχοι του Predator που πρέπει να δούμε αν συμπίπτουν με τις υποκλοπές της ΕΥΠ. Τόσους μήνες είναι αυτό στον 'Αρειο Πάγο και δεν ακούμε τίποτα. Το ευρωκοινοβούλιο έχει 330 ευρωβουλευτές που ψηφίζουν για τις διορθώσεις που πρέπει να γίνουν στο κράτος δικαίου στην Ελλάδα και παριστάνουμε ότι φταίει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ του ‘18, του ‘16;», σχολίασε.

«Όπως έχω πει ο κύκλος ‘15-‘19 του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει. Υπάρχει ένας καινούριος κύκλος που έχει ανοίξει ο οποίος θα εμπεριέχει και πολύ μεγάλη ανανέωση στα πρόσωπα», είπε μεταξύ άλλων. Για τον Νίκο Παππά και τον Παύλο Πολάκη σημείωσε ότι «και οι δυο χαίρουν της εμπιστοσύνης μου. Και ο Νίκος Παππάς χαίρει της εμπιστοσύνης μου, κάνει μια πολύ καλή δουλειά στο θέμα των οικονομικών και ο Παύλος Πολάκης στα θέματα της διαφάνειας».

Ο κ. Κασσελάκης υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση κυνηγάει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης με θεωρίες και με μένος όταν η ίδια δεν έχει αναλάβει καμία πολιτική ευθύνη για ένα έγκλημα (σ.σ. των Τεμπών)». Ανέφερε ότι η δικαιοσύνη χρειάζεται πολλές τομές που θα ανακοινωθούν σε κατάλληλη θεματική παρουσίαση, όπως έκανε και χτες για το φορολογικό.

