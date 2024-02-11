«Η Κυβέρνηση από την αρχή της θητείας της έσκυψε πάνω στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, στήριξε τους αγρότες και ήταν και παραμένει ανοιχτή στον διάλογο μαζί τους», δηλώνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφημερίδα Realnews.

Όπως επισημαίνει ο κ. Μητσοτάκης, «από το 2019, απαντάμε με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και απτές πολιτικές. Εμείς ήμασταν αυτοί που μειώσαμε τη φορολογία στους αγρότες, δίνοντας, για πρώτη φορά, τη δυνατότητα απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος κατά 50% των φορολογητέων κερδών σε αγρότες που μετέχουν σε συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και συμβολαιακή γεωργία, ενώ θεσμοθετήσαμε και νέα φορολογική κλίμακα για τα φυσικά πρόσωπα και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, με συντελεστές που ξεκινούν από το 9%, αντί για 22%. Επίσης, χορηγήσαμε εφάπαξ ενίσχυση με το 2% του τζίρου για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις».

«Εμείς ήμασταν αυτοί που διαπραγματευτήκαμε μία Κοινή Αγροτική Πολιτική και το ποσό που πήρε η χώρα μας, 19,3 δις €, έμεινε το ίδιο ακριβώς με την προηγούμενη ΚΑΠ, όταν χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, υπέστησαν μείωση από 10-15%. Και εδώ είμαστε πάλι να συζητήσουμε για το πώς μπορούμε να κάνουμε την ΚΑΠ καλύτερη σε ζητήματα που έχουν να κάνουν και με το πώς οι Ευρωπαίοι αγρότες, και κατά συνέπεια οι Έλληνες αγρότες, θα αντιμετωπίσουν την έκθεση στον παγκόσμιο ανταγωνισμό.

Εμείς επίσης, πολεμήσαμε τις παράνομες ελληνοποιήσεις και δώσαμε παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ στην τετραετία για αποζημιώσεις από φυσικές καταστροφές», προσέθεσε ο Πρωθυπουργός.

Αναφερόμενος στα αιτήματα των αγροτών επισημαίνει ότι «σε σχέση με τα αιτήματα που έχουν διατυπωθεί τις τελευταίες ημέρες, πολλά από αυτά έχουν ήδη υλοποιηθεί, είτε εν μέρει είτε συνολικά. Το θέμα του κόστους είναι πραγματικό, αλλά θέλω να υπενθυμίσω πως έχουμε μειώσει το ΦΠΑ και στα λιπάσματα και στις ζωοτροφές από το 13% στο 6% και τον ΦΠΑ για αγορά αγροτικών μηχανημάτων από το 24% στο 13%.

Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο πετρέλαιο, επιστρέφεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, με κόστος στον κρατικό προϋπολογισμό 82 εκατομμυρια ευρώ. Επίσης ανακοινώσαμε πρόσθετη έκπτωση της ΔΕΗ κατά 10% στο αγροτικό ρεύμα από τον Μάϊο μέχρι και τον Σεπτέμβριο και τη ρύθμιση των χρεών προς τη ΔΕΗ των Τοπικών και Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ), που φτάνουν σήμερα τα 87 εκ. ευρώ.

Ανακοινώσαμε επίσης μείωση σε διάστημα διετίας της τιμής της κιλοβατώρας, κατ΄ελάχιστον 30% για τους αγρότες που συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα (συνεταιρισμοί, οργανώσεις και ομάδες παραγωγών κ.λπ.) και στους αγρότες που ασκούν συμβολαιακή γεωργία με την κατασκευή των νέων φωτοβολταϊκών, με εγγυημένη τιμή για διάστημα δεκαετίας.

Για τους μεμονωμένους αγρότες θα ξεκινήσει άμεσα νέο Πρόγραμμα αποκλειστικά για Αγρότες με τίτλο «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι», ύψους 30 εκ. ευρώ».

«Έχουμε πει ξεκάθαρα, ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια εξαντλήθηκαν σε αυτό το επίπεδο. Μπορούμε να συζητήσουμε μεσο-μακροπρόθεσμες λύσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων και πλευρές της προσαρμογής στην πράσινη μετάβαση με πιο ήπιο τρόπο μέσω τροποποιήσεων της ΚΑΠ», προσθέτει ο κ. Μητσοτάκης.

Τέλος, ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει:«Έχουμε πει ξεκάθαρα όμως πως ο ανοιχτός διάλογος προϋποθέτει ανοιχτούς δρόμους και διάθεση συνεννόησης κι όχι εμμονή σε μαξιμαλιστικά αιτήματα. Κι ότι το δικαίωμα κάποιων να προβάλουν τα αιτήματά τους δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναίρεση του δικαιώματος άλλων πολιτών στην ελεύθερη μετακίνηση».

«Η Κυβέρνηση έχει την υποχρέωση να κατανέμει δίκαια τους πόρους που δημιουργεί η ελληνική οικονομία για να διατηρείται η κοινωνική συνοχή και να μην νιώθουν άλλες κοινωνικές ομάδες που δεν διαδηλώνουν ή δεν έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον των ΜΜΕ ότι αδικούνται. Πιστεύουμε στις μεγάλες δυνατότητες του πρωτογενούς τομέα, έχουμε σταθεί δίπλα στον αγροτικό κόσμο και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε», καταλήγει ο κ. Μητσοτάκης.

