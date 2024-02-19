Βορίδης στον ΣΚΑΪ για τα πανεπιστήμια: Ο νόμος θα εφαρμοσθεί

Τα κόμματα έχουν καταστατικό και όργανα, σχολίασε για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό «Σκάι». Για τις δε κινητοποιήσεις των αγροτών, παρατήρησε πως είναι σημαντικό στη διαμαρτυρία των Ευρωπαίων αγροτών για αλλαγή σημείων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής - την οποίαν επιδιώκει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης - να προστεθεί και η διαμαρτυρία των Ελλήνων αγροτών. Ενώ για τις αντιδράσεις στα πανεπιστήμια σε σχέση με το εκπαιδευτικό νομοσχέδιο, επεσήμανε: «Η κατεύθυνση της κυβέρνησης είναι σαφής: θα επιμείνουμε να εφαρμοσθεί ο νόμος».

Η συνέντευξη ξεκίνησε, όμως, από την ανάληψη ευθύνης για τον φάκελο-βόμβα, με στόχο την πρόεδρο Εφετών Θεσσαλονίκης, με τον υπουργό Επικρατείας να υπενθυμίζει εν πρώτοις ότι είναι το τρίτο περιστατικό, μετά από εκείνα στην έδρα των ΜΑΤ και το υπουργείο Εργασίας. «Ορισμένοι προσπαθούν ενδεχομένως να δημιουργήσουν νέο κύμα τρομοκρατίας. Η απάντηση σε αυτό είναι τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας, η αυξημένη εγρήγορση και, φυσικά, η δουλειά της αστυνομίας», επεσήμανε, με το ταυτόχρονο σχόλιο ότι είναι «παρακινδυνευμένο να κάνω ιδεολογική ανάλυση».

Στα εκπαιδευτικά, τόνισε αρχικώς ότι «στη συνταγματική αναθεώρηση θα ξαναθέσουμε το Άρθρο 16 ανεξαρτήτως της νομοθετικής πρωτοβουλίας που παίρνουμε τώρα». Ταυτοχρόνως, «η νομοθετική πρωτοβουλία δεν έχει πρόβλημα συνταγματικότητας, γιατί αφορά παραρτήματα νομίμως λειτουργούντων ήδη, πανεπιστημίων στην αλλοδαπή. Αυτό προστατεύεται από την Ευρωπαϊκή Συνθήκη, η οποία είναι κείμενο υπερσυνταγματικής ισχύος. Έχουμε αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή της Συνθήκης που λέει ότι το νομίμως λειτουργόν εκπαιδευτικό ίδρυμα σε άλλη χώρα έχει το δικαίωμα να ιδρύει παραρτήματα».

Ενώ όσον αφορά τις αντιδράσεις στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, «ο καθείς μπορεί να έχει την άποψή του», ανέφερε και προσέθεσε: «Οι καταλήψεις, η παρεμπόδιση της λειτουργίας ενός δημοσίου χώρου, ενός δημοσίου κτηρίου δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι παράνομη. Για να μην υπάρχει πρόβλημα στη λειτουργία των πανεπιστημίων, το υπουργείο Παιδείας, σε συνεννόηση με τις πρυτανικές αρχές, είπε να γίνουν οι εξετάσεις από απόσταση. Σε πολλά πανεπιστήμια αυτό έχει γίνει, σε κάποια όχι και γεννιέται θέμα για την εξεταστική περίοδο. Θέμα για τη λειτουργία των πανεπιστημίων θα υπάρξει, όταν τελειώσει η εξεταστική περίοδος».

Εξάλλου υπογράμμισε ότι, «προφανώς υπάρχει ζήτημα ποινικών ευθυνών όταν γίνεται μια παράνομη ενέργεια, όπως είναι η κατάληψη. Ομοίως υπάρχει ζήτημα πειθαρχικών ευθυνών γιατί ο κανονισμός των πανεπιστημίων ορίζει ότι οι φοιτητές, οι οποίοι παρεμποδίζουν τη λειτουργία των πανεπιστημίων έχουν ως πειθαρχική κύρωση - η οποία πρέπει να εκκινηθεί από τις αρμόδιες πρυτανικές αρχές, δεν είναι θέμα της κυβέρνησης - την οριστική απομάκρυνση από το πανεπιστήμιο. Η κύρωση φθάνει μέχρι αυτού του σημείου». Ενώ, «εκεί που θα κρίνεται σκόπιμο θα υπάρχει και αστυνομική παρέμβαση», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον Μ. Βορίδη, δεν υπάρχει πάντως «καμία περίπτωση» να παγώσει το νομοσχέδιο, όποιες και αν είναι οι αντιδράσεις, όπως είπε. «Αυτή η μεταρρύθμιση για εμάς είναι εμβληματική», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «αυτή η συζήτηση είναι κενή νοήματος. Μπορεί πριν 40 χρόνια - εγώ τα ίδια θα έλεγα και τότε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια - κάποιος να συζητούσε. Τώρα, όποια ελληνόπουλα μπορούν, πηγαίνουν και σπουδάζουν στο εξωτερικό σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, αναγνωρίζεται το πτυχίο τους και έχουν πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα. Ποιο είναι το νόημα να μπορούν να πάνε στην Κύπρο, αλλά να μην μπορούν να πάνε στην Αθήνα;», διερωτήθηκε.

Καθώς, όμως, μεσούσης της συνέντευξης έγινε γνωστή η είδηση για ανακατάληψη της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από φοιτητές, διεμήνυσε ότι «προφανώς η προσπάθεια για την επιβολή της νομιμότητας θα συνεχισθεί, προφανώς θα υπάρχουν ζητήματα. Αλλά η κατεύθυνση της κυβέρνησης είναι σαφής: θα επιμείνουμε να εφαρμοσθεί ο νόμος». Ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξης διευκρίνισε ότι «αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση δεν εξετάζει μια συνολική αλλαγή στο ζήτημα της εισαγωγής στα πανεπιστήμια».

Για τις εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και αφού διευκρίνισε πως δεν μπορεί να πάρει θέση για τα εσωκομματικά άλλου κόμματος, περιορίσθηκε σε «μια προσωπική αντίδραση», όπως είπε. «Τα ζητήματα της ταυτότητας των κομμάτων να κρίνονται με ερωτηματολόγια στο διαδίκτυο μου φαίνεται κάπως», ήταν το εισαγωγικό σχόλιό του και συμπλήρωσε:

«Αν γινόταν στη Νέα Δημοκρατία κάτι τέτοιο, όλοι θα έλεγαν ότι έχουμε κάποιο καταστατικό και όργανα, έχουμε συνέδριο. Τα κόμματα έχουν κάποια συγκρότηση. Αν θες να το κάνεις όλο από την αρχή, τότε βγαίνεις από το κομματικό πλαίσιο». Αλλά, ακόμη και στην περίπτωση αυτή, στα ταυτοτικά ζητήματα «λες εσύ τι θέλεις». Με το ερωτηματολόγιο Κασσελάκη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία «δείχνει σαν να μην έχει άποψη και απλώς να είναι το ηχείο ενός κόσμου».

Όσον αφορά τις κινητοποιήσεις των αγροτών, ο υπουργός Επικρατείας εκτίμησε ότι «σε ορισμένα σημεία μπορεί να έχουμε στρατηγική σύγκλιση. Είναι σημαντικό στην προσπάθεια που κάνει ο πρωθυπουργός μας για την αλλαγή σημείων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), στη διαμαρτυρία των Ευρωπαίων αγροτών που πήγαν στις Βρυξέλλες, στο Παρίσι, στο Βερολίνο, να προστεθεί και η διαμαρτυρία της Αθήνας [...] Θυμίζω ότι η ΚΑΠ είναι προϊόν συμβιβασμού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η πίεση ασκείτο από τις δυνάμεις της Αριστεράς ώστε να υπάρχει ένταση στην περιβαλλοντική μετάβαση».

Στον αντίποδα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο κ. Βορίδης, με την ιδιότητα, τότε, του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης «προσπαθούσαμε να πούμε ότι ο ρυθμός αυτός έπρεπε να είναι πιο αργός. Τώρα που ανοίγει αυτή η συζήτηση ή θέλουμε να ανοίξει, και ο πρωθυπουργός έχει αποφασίσει να την ανοίξει, είναι σημαντικό να δούμε ότι αυτό είναι ένα αίτημα του αγροτικού κόσμου». Σε κάθε περίπτωση, κατέληξε, «η υπεράσπιση της αγροτικής παραγωγής είναι κατ' εξοχήν πολιτική της Δεξιάς».

Η συνέντευξη έκλεισε με το νομοσχέδιο, με θέμα τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα: «Η γενική κατεύθυνση είναι αυστηροποίηση [...] δεν γίνεται με ποινή καθείρξεως 15 έτη, να είναι κάποιος έξω (από τη φυλακή) στα τρία χρόνια». Άλλο παράδειγμα, «τον έχω πιάσει για κλοπές, πλημμεληματικές πράξεις δηλαδή, είκοσι φορές και εξακολουθεί να είναι έξω. Δεν γίνεται».

Ενώ ερωτηθείς, τέλος, για την ανέγερση νέων σωφρονιστικών καταστημάτων, απάντησε: «Θα φτιάξουμε και τις φυλακές που πρέπει να φτιάξουμε, ώστε να είναι αποτελεσματικά τα μέτρα αυτά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.