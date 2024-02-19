Νέα Αριστερά: Καταδικάζουμε απερίφραστα την εισβολή της αστυνομίας στο ΑΠΘ

«Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη συνεχίζει στον δρόμο της καταστολής και της απόπειρας τρομοκράτησης του φοιτητικού κινήματος», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστρά.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την εισβολή της αστυνομίας στο ΑΠΘ. Στεκόμαστε στο πλευρό των φοιτητριών και των φοιτητών. Τους καλούμε να μην φοβηθούν γιατί ο αγώνας τους είναι δίκαιος», σημειώνει και προσθέτει: «Οι προοδευτικές δυνάμεις οφείλουν να πάρουν καθαρή θέση. Η συγκρότηση μετώπου για την υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου είναι μονόδρομος».

«Η ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η καταπάτηση του Συντάγματος δεν θα περάσουν», καταλήγει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

