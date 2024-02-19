«H Ευρωπαϊκή Ένωση ενόψει των Ευρωεκλογών (The EU ahead of the European Elections)», είναι το θέμα της ομιλίας της προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, αύριο Τρίτη στη Βουλή των Ελλήνων.

Η Ρομπέρτα Μέτσολα θα μιλήσει στις 12.00 στην αίθουσα της Ολομέλειας, ενώπιον πέντε κοινοβουλευτικών επιτροπών: την Ειδική Διαρκή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, τη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, τη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, τη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου.



