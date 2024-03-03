«Ο ΣΥΡΙΖΑ που συγκυβέρνησε με την ακροδεξιά και έχει ως κυρίαρχη τάση του τον πολακισμό, αποκτά πλέον ρητορική Κασιδιάρη», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΝΔ, με αφορμή τις δηλώσεις του υποψηφίου ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, Νίκου Παππά.

Όπως επισημαίνει η Πειραιώς, «ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς, σε τηλεοπτική του συνέντευξη έκανε λόγο για «κυβέρνηση δολοφόνων» και «κυβέρνηση που βιάζει τη Δημοκρατία» και είπε ότι συμφωνεί με τις «κρεμάλες», ζητώντας από τους πολίτες όταν έρθει η ώρα της κάλπης «να τιμωρήσουν τους δολοφόνους». Ταυτόχρονα, επιτέθηκε και στους ψηφοφόρους, αποκαλώντας τους «βολεμένους» και κατηγορώντας τους πως έχουν ευθύνη για τον τρόπο που ψηφίζουν…»

Επίσης, η ΝΔ κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ για «ακραία ρητορική μίσους» και «πολιτική τυμβωρυχία». «Το κόμμα που έστηνε θλιβερά τηλεοπτικά σόου, ενώ αποδεδειγμένα γνώριζε για την ύπαρξη νεκρών, χρησιμοποιεί σήμερα ακραία ρητορική μίσους και επιδίδεται σε πολιτική τυμβωρυχία για την τραγωδία των Τεμπών», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Έχουμε καθήκον να αποτρέψουμε το μίσος και την τοξικότητα στον δημόσιο λόγο», προσθέτει στην ανακοίνωσή της η ΝΔ και κάλεσε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη «να καταδικάσει και να απομονώσει στο εσωτερικό του κόμματός του φωνές που αρθρώνουν τόσο χυδαίο λόγο».

«Εάν δεν το πράξει, θα αποδείξει ότι είναι ο ενορχηστρωτής ενός σχεδίου διχασμού της κοινωνίας μας, που παραπέμπει στην «σκοτεινή» περίοδο 2015-2019, την οποία η Ελλάδα έχει ευτυχώς αφήσει οριστικά πίσω της», τονίζει η ΝΔ.

«Η Δικαιοσύνη ερευνά όλες τις πτυχές της τραγωδίας ώστε να δώσει τις απαντήσεις και να τιμωρηθούν οι ένοχοι», καταλήγει στην ανακοίνωσή της η ΝΔ.

