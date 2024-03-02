Η Δώρα Αυγέρη είναι και επίσημα υποψήφια ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ. Μετά την ανάληψη καθηκόντων στο γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Αυγέρη ανακοίνωσε τη δήλωσή της στον isyriza στη λίστα των υποψηφίων για την ευρωβουλή.

Πιο αναλυτικά η δήλωση της κυρίας Αυγέρη μέσω Facebook:

Μαζί στη μάχη των Ευρωεκλογών!

Καταθέτοντας την υποψηφιότητά μου στον iSYRIZA, δηλώνω παρούσα σε άλλη μια μεγάλη μάχη του κόμματός μας, σε μια κρίσιμη στιγμή της ιστορίας του. Έχοντας –ως βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης, αναπληρώτρια τομεάρχης Μακεδονίας-Θράκης και αναπληρώτρια τομεάρχης Υγείας– διατρέξει μια πλήρη, περιεκτική και δυναμική πορεία μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, αντλώ απ’ αυτήν το πολιτικό παράδειγμα και το οργανωτικό υπόδειγμα για μια εξίσου ισχυρή κοινοβουλευτική παρουσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Από τη συμμετοχή μου στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής που ερεύνησε το σκάνδαλο Novartis μέχρι την άσκηση κάθε διαθέσιμου μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου απέναντι στο καθεστώς ΝΔ-Μητσοτάκη, συνέβαλα στους πολιτικούς και οργανωτικούς στόχους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ· τόσο με την ενδυνάμωση κι ενίσχυση του αντιπολιτευτικού και προγραμματικού μας λόγου όσο και με τη διαρκή, φυσική παρουσία μου στις μάχες που δώσαμε εντός κι εκτός κοινοβουλίου. Η στάση μου αυτή επιβραβεύτηκε με την αύξηση της εκλογικής μου επιρροής τόσο σε ποσοστό όσο και σε απόλυτο αριθμό, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη εκλογική περιφέρεια, τη Β’ Θεσσαλονίκης, την οποία κάθε έμπειρος αναλυτής αναγνωρίζει ως μικρογραφία των πολιτικών και κοινωνικών συνθηκών της επικράτειας.

Αν, όμως, όλα τα παραπάνω συνθέτουν την εικόνα, το νόημα και την ουσία μιας επιτυχημένης κοινοβουλευτικής θητείας, είναι η σημερινή συγκυρία της πανθομολογούμενης διάβρωσης των δημοκρατικών θεσμών που με κινητοποιεί στην κατεύθυνση άλλης μιας εκλογικής μάχης· την οποία προτίθεμαι να δώσω με πνεύμα συντροφικότητας και ακατάπαυστης στήριξης της κοινής μας πορείας έως τις εθνικές εκλογές με Πρόεδρο τον Στέφανο Κασσελάκη.

Έχω επίγνωση ότι ως υποψήφια ευρωβουλευτής αλλά και ως εκλεγμένη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα μπορέσω να στηρίξω με επιτυχία την Ελλάδα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, προκειμένου να προστατευθεί το δημοκρατικό κεκτημένο και να διαφυλαχθεί το νόημα της δικαιοσύνης στην πατρίδα μας.

Έχω επίγνωση ότι η κοινή μας προσπάθεια θα προσαυξήσει το πολιτικό μας κεφάλαιο προς στην τελική αναμέτρηση των εθνικών εκλογών.

Επιθυμώ να είμαι κοινωνός αυτής της προσπάθειας και παράγοντας νίκης!

Με τη νίκη!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.