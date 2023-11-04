Περιοδεία στον νομό Κορινθίας πραγματοποιεί από το πρωί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

Κατά την ξενάγησή του στον αρχαιολογικό χώρο και στο μουσείο της Νεμέας, ο κ. Κασσελάκης «διέκρινε τη δυνατότητα για έναν ζωντανό χώρο μελέτης, συμμετοχής, αλλά και συμβολής στην τοπική τουριστική ανάπτυξη», σύμφωνα με την ενημέρωση από το γραφείο Τύπου του κόμματος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Κασσελάκης «επέδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τον αρχαιολογικό χώρο και ενημερώθηκε εκτενώς για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, με κυριότερη αυτή της αναστήλωσης των μνημείων, για την οποία υπάρχει έτοιμη μελέτη, αλλά δεν υλοποιείται».

Θίγοντας το ζήτημα της ανάγκης αξιοποίησης σχετικών προγραμμάτων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι «εδώ έπρεπε να είχαμε φοιτητές από πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού, να είχαμε νέα παιδιά να βλέπουν τη διαδικασία, να γινόταν ένα κέντρο ανάπτυξης, συνδυασμός εκπαίδευσης, αρχαιολογικής μελέτης και τουρισμού». «Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν πράττουμε τα δέοντα για να μπορέσουμε να αναδείξουμε αυτό το μνημείο πολιτισμού, ώστε να δημιουργηθεί και μια τοπική ανάπτυξη γύρω από αυτό. Είναι κοινή λογική την οποία δυστυχώς δεν βλέπουμε στη χώρα μας», δήλωσε μετά το τέλος της επίσκεψής του.

Η περιοδεία συνεχίστηκε με επίσκεψη σε οινοποιεία της περιοχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.