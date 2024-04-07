Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση, στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος βρέθηκε στην Αθήνα για να συμμετάσχει στο 15ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους οι δύο ηγέτες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και τη συνέχιση της συνεργασίας και του συντονισμού Ελλάδας - Κύπρου ενόψει των επόμενων συζητήσεων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Κυπριακή πρωτοβουλία «Αμάλθεια», για τον ανθρωπιστικό διάδρομο στην Γάζα.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν, επίσης, για τις νέες μεταναστευτικές ροές στην Κύπρο που προξενούν μεγάλη ανησυχία για νέα μεταναστευτική οδό λόγω της συνεχιζόμενης αστάθειας και βίας στη Μέση Ανατολή.

