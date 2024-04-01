«Βρίσκομαι στην Κρήτη κατ' εντολή του πρωθυπουργού, το νησί είναι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης και να είναι όλοι σίγουροι πως θα σταθούμε δίπλα στην αυτοδιοίκηση και στους πολίτες σχετικά με τα θέματα που έχουν προκύψει από τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές των τελευταίων μηνών». Αυτό δήλωσε από τα Χανιά ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρης Καιρίδης, ο οποίος συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων με τους μετανάστες που φθάνουν στα νότια του νομού Χανίων.

Ο υπουργός, που ταξιδεύει αυτή την ώρα για το νησί της Γαύδου ώστε να ενημερωθεί από τη δήμαρχο για την κατάσταση που επικρατεί με τους μετανάστες που παρανόμως φθάνουν, είπε επίσης ότι «η Κρήτη είναι βασική προτεραιότητα, η πρώτη αυτή τη στιγμή, είναι η πιο δυναμική περιφέρεια της χώρας μας με τους πολύ γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης, με την προμετωπίδα του τουρισμού, του πρωτογενούς τομέα και σε όλα τα επίπεδα».

Αναγνωρίζει τόσο ο ίδιος όσο και ο πρωθυπουργός, όπως είπε, πως «η Κρήτη αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα για πρώτη ίσως φορά, όχι στις διαστάσεις που συχνά παρουσιάζεται, αλλά σίγουρα είμαστε εδώ για να προετοιμαζόμαστε πάντοτε ώστε να μην έχουμε ζητήματα. Η χώρα μας έχει μακρά εμπειρία με το μεταναστευτικό και έχει αναπτύξει ένα αποτελεσματικό εθνικό σύστημα σε όλη την Ελλάδα για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου βρίσκεται πάντοτε δίπλα στις τοπικές κοινωνίες, συντονίζεται, συνεργάζεται μαζί τους και πιστεύω, προσωπικά, ότι η βέλτιστη λύση περνά μέσα από αυτή την αγαστή συνεργασία και τον συντονισμό που επιδιώκουμε. Ξεκινήσαμε από τα Χανιά ακριβώς διότι έχουν βρεθεί στην προμετωπίδα του προβλήματος. Ευχαριστώ όλους τους αυτοδιοικητικούς του νομού Χανίων, τους βουλευτές, τον αντιπεριφερειάρχη, για το βάρος που έχουνε σηκώσει ως νομός και ειδικά ο Δήμος Χανίων. Θα στηρίξουμε, θα βρούμε τη βέλτιστη λύση».

Ο υπουργός ανέφερε επίσης πως στο Υπουργείο λειτουργεί ταμείο ενίσχυσης, το οποίο μέχρι χθες ενίσχυε μόνο Δήμους εντός των οποίων λειτουργούν δομές φιλοξενίας: «Με ειδικό άρθρο στο νομοσχέδιο που καταθέσαμε και συζητήσαμε στο υπουργικό συμβούλιο την Παρασκευή, μπορούμε στο εξής να χρηματοδοτούμε οποιονδήποτε Δήμο της χώρας που δέχεται μεταναστευτική πίεση και δεν έχει υποδομή. Αποκτούμε την ευελιξία και θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο για τον Δήμο Χανίων, είναι ευρύτερο ζήτημα και η κεντρική κυβέρνηση συνδράμει. Για τον λόγο αυτό, σε λίγη ώρα θα βρεθώ στη Γαύδο, αργότερα και αύριο στο Ηράκλειο για μία ευρεία σύσκεψη με λιμενικό, αστυνομία, στρατό, αυτοδιοικητικούς και παραγωγικούς φορείς για να βρούμε τη βέλτιστη λύση σε αυτή τη διαρκή επικοινωνία που πρέπει να έχουμε». Σύμφωνα με τον υπουργό, πριν το Πάσχα θα περάσει το νομοσχέδιο για να είναι και οι εκταμιεύσεις άμεσες, «...να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο πρόβλημα». Επίσης, σε ότι αφορά τη Γαύδο είπε πως «θα υπάρξει οργάνωση για να γίνεται άμεση μεταφορά και προώθησή των μεταναστών προς τη Μαλακάσα για την καταγραφή και ταυτοποίηση τους. Οι αυξημένες ροές είναι ένα ζήτημα, είναι ένα πρόβλημα, δεν το είχαμε αντιμετωπίσει στα προηγούμενα χρόνια στο νησί, αλλά διαβεβαιώνω τους πάντες ότι εδώ είμαστε για να μην υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα, με ασφάλεια πάνω και πρώτα από όλα για την τοπική κοινωνία και τους πολίτες μας».

Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης Νίκος Καλογερής ανέφερε ότι με την επίσκεψη του υπουργού φάνηκε ότι υπάρχει αναγνώριση στο πρόβλημα και θα υπάρξουν άμεσες λύσεις για υποδοχή, μεταφορά, φιλοξενία άλλα και για το οικονομικό σκέλος του προβλήματος που απασχολεί τους Δήμους. Στη σύσκεψη συμμετείχε ο βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης ο οποίος τόνισε ότι «...υπάρχει διάθεση και μεθοδικότητα από την κυβέρνηση όχι μόνο για την Κρήτη αλλά για ολόκληρη τη χώρα αλλά και για την Ευρώπη. Διάθεση για λύσεις σε πολλές κατευθύνσεις». Υπενθύμισε τη διεθνή συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αίγυπτο, «... η οποία θα έχει θετικές εξελίξεις σε σχέση με το μεταναστευτικό ζήτημα. Και εσωτερικά όμως, με την παρουσία του υπουργού στα Χανιά διαπιστώνουμε το ενδιαφέρον ώστε να συνδράμει η πολιτεία προς έναν καλύτερο συντονισμό με τις υπηρεσίες και τους Δήμους που δέχονται την πίεση από τις μεταναστευτικές ροές». Η επίσης βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας Σέβη Βολουδάκη είπε στον κ. Καιρίδη πως «πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθεί το λιμενικό σώμα με ανθρώπινο δυναμικό μιας και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο βάρος που καλείται να σηκώσει μετά και τις αυξημένες ροές των τελευταίων μηνών». «Ζήτησα επίσης να ενισχυθεί η αστυνομία, διότι και αυτή σηκώνει μεγάλο βάρος, όπως αυτό της μεταφοράς κι άλλων ενεργειών που αφορούν την ασφάλεια. Οι αστυνομικοί έχουν σοβαρό πρόβλημα ελλείψεων. Ζήτησα τέλος, να υπάρχει άμεση χρηματοδότηση των Δήμων οι οποίοι σηκώνουν το βάρος της σίτισης, της φιλοξενίας, της διαμονής των μεταναστών, και όσοι εμπλέκονται με την εξυπηρέτηση των μεταναστών» διευκρίνισε.

Ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης μίλησε για την ανάγκη συντονισμού των υπηρεσιών και των ενεργειών, "... ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε στην πρόκληση των καιρών. Κατατέθηκε από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς η απόλυτη διάθεση για συνεργασία ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε τις παρούσες ανάγκες και ευχαριστούμε το Υπουργείο που ανταποκρίνεται στα πρώτα και βασικά αιτήματα που υπάρχουν από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ζητήματα που αφορούν κυρίως οικονομική ενίσχυση αλλά και περαιτέρω συντονισμό όλων των απαραίτητων ενεργειών ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Αυτό που θέλω να καταθέσω είναι ότι πρόκειται για ζήτημα που αφορά όλη τη χώρα, όλη την Ευρώπη. Υπάρχει αλλαγή στις μεταναστευτικές ροές το τελευταίο διάστημα. Είμαι σίγουρος ότι στο πνεύμα συνεργασίας που φάνηκε ξεκάθαρα κατά τη συζήτησή μας με τον υπουργό αλλά και αύριο στο Ηράκλειο, θα μπορέσουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, που αφορούν πρωτίστως στην κάλυψη των αναγκών σε ανθρωπιστικό επίπεδο. Όπως επίσης στη δρομολόγηση όλων των διαδικασιών ώστε να υπάρχει άμεση μετακίνησή τους στην ηπειρωτική χώρα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

