Τα κυβερνητικά στελέχη που θα αντικαταστήσουν τους παραιτηθέντες υπουργό Επικρατείας,Σταύρο Παπασταύρου και υφυπουργώ παρά τω πρωθυπουργώ Γιάννη Μπρατάκο ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. Τις αρμοδιότητες του Σταύρου Παπασταύρου αναλαμβάνει ο Μάκης Βορίδης, ενώ του Γιάννη Μπρατάκου ο Στέλιος Κουτνατζής.

"Με απόφαση του Πρωθυπουργού ο Υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης αναλαμβάνει επιπλέον τη ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας της κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων, και συμμετέχει στον προγραμματισμό του νομοθετικού έργου. Ο Στέλιος Κουνταντζής ορίζεται Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού με τις από το νόμο προβλεπόμενες αρμοδιότητες της ΓΓ, καθώς και την επιμέλεια της νομοθετικής ύλης για λογαριασμό του Πρωθυπουργού" ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

O κ. Κουτνατζής, "άγνωστος" στο ευρύ κοινό, είναι Δικηγόρος Αθηνών, Επίκουρος Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και επανέρχεται στο θώκο του ΓΓ. του Υπουργικού Συμβουλίου.

Όπως αναφέρουν πηγές της κυβέρνησης σχετικά μετά τις ανακοινώσεις του κ. Μαρινάκη για την αναδιάταξη δυνάμεων στο Μαξίμου, προκύπτουν τα εξής:

Καθαροί ρόλοι και ξεκάθαρες αρμοδιότητες σχετικά με το ποιος κάνει τι στο Μέγαρο Μαξίμου

Πρόκειται για εσωτερική αναδιάταξη

Μείον δύο μέλη στο Υπουργικό Συμβούλιο (ένας υπουργός και ένας υφυπουργός) καθώς οι αρμοδιότητές τους «κατανέμονται» σε ήδη υπάρχοντα μέλη της κυβέρνησης

Ο Μάκης Βορίδης αναλαμβάνει επιπλέον τη ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας της κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων (πχ υπουργικού συμβουλίου) σε συνεργασία με τον Στέλιο Κουτναζτή

Ο δε Στέλιος Κουτνατζής αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες της ΓΓ Πρωθυπουργού. Δηλαδή επανέρχεται η θέση σε επίπεδο Γενικού Γραμματέα από υφυπουργού και αποκτά περισσότερο τεχνοκρατικά χαρακτηριστικά

Τα ήδη υπάρχοντα στελέχη του Μαξίμου συνεχίζουν με τις αρμοδιότητες που είχαν. Επιπλέον, ο Άκης Σκέρτσος αναλαμβάνει την εποπτεία και τη ρύθμιση των Οργανισμών και των Φορέων που υπάγονται στον Πρωθυπουργό (πχ Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώματα του ανθρώπου, Εθνική Επιτροπή για Άτομα με Αναπηρία) και ο Θανάσης Κοντογεώργης την Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού

Ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού Θανάσης Νέζης αναλαμβάνει με τον κ. Κουτνατζή την επικοινωνία με τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, καθώς και την επικοινωνία με το Γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή και την Κοινωνία των Πολιτών

Η Ελένη Σχινά αναλαμβάνει Διευθύντρια του Ιδιαίτερου Γραφείου του Πρωθυπουργού (μαζί με το αρχείο και το πρωτόκολλο του ΠΘ)

Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης, συνεχίζει να έχει τις αρμοδιότητες των ΜΜΕ, την εκπροσώπηση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης.

