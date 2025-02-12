Τέταρτη και τυχερή ήταν η σημερινή ψηφοφορία για την ανάδειξη του Πρώτου Πολίτης της χώρας, με τον Κώστα Τασούλα να εκλέγεται 9ος Πρόεδρος της τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας με 160 ψήφους.

Δεύτερος σε ψήφους ήταν ο Τάσος Γιαννίτσης με 34, ακολουθεί η Λούκα Κατσέλη με 29 και τέλος ο Κωνσταντίνος Κυριακού με 14 ψήφους. Συνολικά ψήφισαν 276 βουλευτές, παρών δήλωσαν 39 βουλευτές, ενώ απόντες ήταν 24.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης μετέβη στο γραφείο 258 του 2ου ορόφου του κοινοβουλίου προκειμένου να συναντήσει τον κ. Τασούλα και να του αναγγείλει το αποτέλεσμα.

Ακολούθως, ο νέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε πως η εκλογή του «αποτελεί για μένα κορυφαία τιμή, αλλά κυρίως αποτελεί μια βαριά, βαρύτιμη ευθύνη» και ζήτησε «να διαβιβαστεί στην εθνική Αντιπροσωπεία, μέλος της οποίας είχα την τιμή να υπάρξω τα τελευταία 25 χρόνια, τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες για την κατά το Σύνταγμα ανάδειξή μου στην θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας».

Ο εκλεγείς Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισήμανε ότι «μετέχοντας στον δημόσιο βίο υπό διάφορες ιδιότητες ακόμα περισσότερες δεκαετίες πλέον γνωρίζω καλά τις δυνατότητες της πολιτικής, που την αναδεικνύει η λαϊκή κυριαρχία. Δυνατότητες προσφοράς έργου και παραδείγματος, προκειμένου η πατρίδα μας - η πατρίδα όλων μας ανεξαρτήτως ιδεολογίας- και ο λαός μας να προοδεύουν. Γνωρίζω όμως καλά και τις αδυναμίες της πολιτικής, αυτές μόνο κατά το δυνατόν κοινή προσπάθεια, εθνική και κοινωνική συνοχή μπορούμε να τις παραμερίσουμε. Αναζητώντας λύσεις ευρύτερης αποδοχής που πηγάζουν από τον γνήσιο διάλογο. Όχι μόνο μέσα στην Βουλή αλλά και με την κοινωνία. Λύσεις που πείθουν τους πολλούς πως οι εύλογες αξιώσεις και η νηφάλια και συχνά αυστηρή κοινωνική κριτική μπορούν να μετατραπούν σε πολιτική διορθωτική ή μεταρρυθμιστική».

Ο κ. Τασούλας υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός έχουν εύλογες αξιώσεις από τους εκπροσώπους τους. Αξιώσεις, μεταξύ άλλων, εθνικής ασφάλειας και ακεραιότητας. Προκοπής. Κοινωνικής προστασίας. Πολιτικής προστασίας και αυτό πόσο επίκαιρο είναι. Δικαιοσύνης, επίσης, όπως ειδικότερα διαπιστώνουμε τόσο εκδηλωτικά και δικαιολογημένα και σήμερα. Η υπηρέτηση αυτών των αξιώσεων, που δεν είναι παρά συνταγματικές κρίσιμες υπαγορεύσεις για την Πολιτεία, ανατίθεται στα πολιτικά κόμματα που με βάση τον κανόνα της πλειοψηφίας αναλαμβάνουν κάθε φορά την διακυβέρνηση της χώρας».

Η απόδοση των πολιτικών προσπαθειών, τόνισε ο κ. Τασούλας, «δεν εξαρτάται μόνο από τον σωστό προγραμματισμό ή τις εποικοδομητικές προτάσεις. Η απόδοση των πολιτικών προσπαθειών εξαρτάται από το πλαίσιο και την πολιτική ατμόσφαιρα μέσα στην οποία διεξάγονται οι πολιτικές διεργασίες. Και όλα αυτά θα πρέπει να επιτελούνται μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον ασυνήθιστης αβεβαιότητας, πλήθους γεωπολιτικών ανακατατάξεων και πολεμικών συγκρούσεων εδώ στην ευρύτερη γειτονία μας, ενώ την ίδια στιγμή οι μεταπολεμικές παραδοχές σχέσεων και ισορροπιών δοκιμάζονται ήδη ή μετατοπίζονται ανησυχητικά. Ο ρυθμός του κόσμου όπως τον ξέραμε από τα μεταπολεμικά χρόνια, δεν φαίνεται να συνεχίζει ο ίδιος. Και μια στοίβα σπασμένες εικόνες παίρνει συχνά την θέση του. Μέσα σε αυτόν τον ορυμαγδό, αλλαγών στάσεων και ισορροπιών, για εμάς εδώ «το πέτρινο ακρωτήρι» της Ελλάδας η γραμμή παραμένει σταθερή. Ενίσχυση των διπλωματικών και αμυντικών μας δυνατοτήτων και ενίσχυση της κοινωνικής μας συνοχής μέσα στην ΕΕ που στοχεύει στην στρατηγική της αυτονομία αλλά θα πρέπει να βιαστεί ακόμα περισσότερο γι' αυτό. Η χώρα μας καλείται να ενισχύσει περαιτέρω το γόητρό της προς τα έξω και παλεύει για την προκοπή και το κλίμα εμπιστοσύνης στο εσωτερικό της, που πιστεύω ότι είναι στόχοι ευρύτερα αποδεκτοί. Γιατί ασχέτως από επιμέρους διαφωνίες, ακόμα και εντάσεων το «αόρατο νήμα» που μας ενώνει στις μεγάλες ζωτικές επιλογές δεν πρέπει να σπάσει. Μελετήσαμε ή τιμήσαμε ξανά και εδώ στην Βουλή και σε όλη την Ελλάδα, τα τελευταία κυρίως χρόνια, καίριες επετείους της εθνικής μας πορείας. Τα 200 χρόνια, από την Επανάσταση του 1821, τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή. Τα 50 χρόνια από την μεταπολίτευση. Κάθε θρίαμβος και επιτυχία, μέσα από αυτό το Ιστορικό υλικό οφείλεται στο «αόρατο νήμα» που μας ενώνει. Με κοινούς στόχους και κοινά μέσα, ενώ συχνά καταστροφές και πισωγυρίσματα οφείλονται στο σπάσιμο αυτού του νήματος, από σκληρά και φανατικά αντίθετους στόχους και διχασμούς. Είναι το αόρατο νήμα που μας ενώνει όταν κινητοποιούμαστε για να αποτρέψουμε ένα κακό ή για να κατακτήσουμε ένα μεγάλο στόχο. Και όσο μεγαλύτερη διάρκεια έχει αυτή η κοινή μας προσπάθεια τόσο περισσότεροι στόχοι κατακτιώνται».

Ο κ. Τασούλας, αναφερόμενος στην αποστολή που από σήμερα επωμίζεται, είπε: «Το ήπιο κατά το δυνατόν πολιτικό κλίμα και η διαφύλαξη κλίματος ενότητας είναι πολύτιμα και υποβοηθητικό πλαίσιο για την επιτυχία των πολιτικών επιδιώξεων και την χρησιμότητα των πολιτικών ανταγωνισμών. Και όσο κοινότοπα μπορεί να ηχούν αυτά άλλο τόσο και ακόμα περισσότερο ισχύουν» και πρόσθεσε πως «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ως ρυθμιστής του πολιτεύματος καλείται μεταξύ άλλων να επιδιώξει την εμπέδωση αυτού ακριβούς του πλαισίου, έξω και μακριά ο ίδιος από κάθε κομματικό ανταγωνισμό, κινούμενος μέσα στα προσδιορισμένα πλαίσια του Συνταγματικού του ρόλου. Και αναδεικνύοντας, πότε - πότε, ακριβώς την ανάγκη διαφύλαξης αυτού του «αόρατου νήματος» που στα πολύ μεγάλα και σπουδαία δεν παύει ποτέ να μας ενώνει. Αυτό το χρέος το έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ιστορικά, θεσμικά, πολιτειακά. Είναι χρέος προς τον ελληνικό λαό, προς τον εγγυητή του πολιτεύματος δηλαδή, και προς το Σύνταγμα που όλοι σεβόμαστε».

Ο κ. Τασούλας έκλεισε την αντιφώνησή του λέγοντας προς τον Πρόεδρο της Βουλής: «Με την βοήθεια του Θεού, με την συμπαράσταση όλων των παραγόντων του πολιτεύματος, με την συμπαράσταση του ίδιου του ελληνικού λαού, βεβαιωθείτε ότι θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι».

Στις 13 Μαρτίου η ορκωμοσία Τασούλα - Τον συνεχάρη για τη νίκη του η Σακελλαροπούλου

Σημειώνεται πως η ορκωμοσία του κ. Τασούλα θα λάβει χώρα στις 13 Μαρτίου 2025, οπότε και λήγει η θητεία της νυν Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Η ΠτΔ επικοινώνησε με τον επερχόμενο Πρόεδρο και τον συνεχάρη για την εκλογή του, εκφράζοντας τις ευχές της για κάθε επιτυχία κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Αναλυτικά πώς ψήφισαν οι βουλευτές

Κατά τη σημερινή ψηφοφορία, τον Κώστα Τασούλα ψήφισαν οι 156 βουλευτές της ΝΔ, καθώς και οι: Αντώνης Σαμαράς (ανεξάρτητος, προερχόμενος από ΝΔ), Μάριος Σαλμάς (ανεξάρτητος, προερχόμενος από τη ΝΔ), Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς (ανεξάρτητος προερχόμενος από την ΚΟ «Σπαρτιάτες») και Παύλος Σαράκης (ανεξάρτητος, προερχόμενος από την Ελληνική Λύση).

Τη Λούκα Κατσέλη ψήφισαν οι 26 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, καθώς και οι: Αθηνά Λινού (ανεξάρτητη, προερχόμενη από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ), Γιάννης Σαρακιώτης (ανεξάρτητος, προερχόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ), και Αρετή Παπαϊωάννου (ανεξάρτητη, προερχόμενη από την Πλεύση Ελευθερίας).

Τον Τάσο Γιαννίτση ψήφισαν οι 31 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ καθώς και οι: Μπουρχάν Μπαράν (ανεξάρτητος, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής), Ράνια Θρασκιά (ανεξάρτητη, προερχόμενη από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ), και Πέτρος Παππάς (ανεξάρτητος, προερχόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ).

Τον Κώστα Κυριακού ψήφισαν οι 10 βουλευτές της ΚΟ «Νίκη» καθώς και οι ανεξάρτητοι (προερχόμενοι από την ΚΟ «Σπαρτιάτες»), Διονύσιος Βαλτογιάννης, Ιωάννης Δημητροκάλλης, Γεώργιος Μανούσος, και Κωνσταντίνος Φλώρος.

«Παρών» δήλωσαν 39 βουλευτές. Συγκεκριμένα, «παρών» δήλωσαν οι 21 βουλευτές του ΚΚΕ, οι 11 βουλευτές της Ελληνικής Λύσης, οι 5 βουλευτές της ΚΟ «Σπαρτιάτες», και οι ανεξάρτητοι βουλευτές Μ. Γαυγιωτάκης και Γ. Ασπιώτης (προερχόμενοι από την ΚΟ «Σπαρτιάτες»).

Απουσίαζαν 24 βουλευτές. Οι 11 βουλευτές της Νέας Αριστεράς, οι 6 ανεξάρτητοι βουλευτές-μέλη του Κινήματος Δημοκρατίας, ο ανεξάρτητος βουλευτής (προερχόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ) Ευάγγελος Αποστολάκης, καθώς και οι 6 βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας. Σημειώνεται πως, όταν εκλήθη να ψηφίσει η πρόεδρος του κόμματος, Ζωή Κωνσταντοπούλου, δήλωσε «όχι στη συγκάλυψη» υψώνοντας την αριστερή γροθιά της. Η δήλωση αυτή δεν καταγράφηκε ως ψήφος.

Ποιος είναι ο νέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Ο Κώστας Τασούλας είναι το ένατο πρόσωπο που ανέρχεται στο ύπατο πολιτειακό αξίωμα από το 1974, μετά τους Μιχαήλ Στασινόπουλο (1974-1975), Κωνσταντίνος Τσάτσος (1975-1980), Κωνσταντίνος Καραμανλής (1980-1985 και 1990-1995), Χρήστος Σαρτζετάκης (1985-1990), Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος (1995-2005), Κάρολος Παπούλιας (2005-2015), Προκόπιος Παυλόπουλος (2015-2020) και Κατερίνα Σακελλαροπούλου (2020-2025).

Ο νέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας γεννήθηκε στα Ιωάννινα το 1959, είναι νυμφευμένος με δύο παιδιά, και έχει σπουδάσει νομικά στην Αθήνα. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία το 2000 κει επανεκλέχθηκε το 2004, το 2007, το 2009, το 2012 (δύο φορές), το 2015 (δύο φορές), το 2019 και το 2023 (δύο φορές).

Το 2006 ορίσθηκε, από τον πρωθυπουργό, αν. Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Το 2007 ορίσθηκε Υφυπουργός Εθνικής Αμύνης. Το Φεβρουάριο του 2010 εκλέχθηκε Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Το 2014 ορίσθηκε Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού έως τον Ιανουάριο του 2015. To 2018 ορίσθηκε Γενικός Εισηγητής της ΝΔ για την Συνταγματική Αναθεώρηση. Εξελέγη, τέλος Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων το 2019, τον Μάιο του 2023 και τον Ιούλιο του 2023.

Επίσης, ο κ. Τασούλας υπήρξε ιδιαίτερος γραμματέας του αειμνήστου Ευαγγέλου Αβέρωφ-Τοσίτσα, Επίτιμου Προέδρου της Ν.Δ. από το 1981 έως το 1990 και ειδικός σύμβουλος στα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Εμπορίου και Γεωργίας (1989- 1990).

Διετέλεσε Πρόεδρος του Οργανισμού Προωθήσεως Εξαγωγών (Ο.Π.Ε.) από το 1990 έως το 1993. Εξελέγη Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Κηφισιάς το 1990. Το 1994 εξελέγη Δήμαρχος Κηφισιάς.

Τον Ιούνιο του 2013 ορίσθηκε Πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής».

Μετά την εκλογή του Κώστα Τασούλα στην Προεδρία της Δημοκρατίας ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι θα ανταποκριθεί στον υψηλό ρόλο του, ενώ σημείωσε ότι η εκλογή του συνιστά θεσμική νίκη που αποδεικνύει πόσο ατυχείς ήταν «οι απόπειρες ορισμένων να εμπλέξουν τον πρώτο πολίτη σε μικροκομματικούς ανταγωνισμούς».

