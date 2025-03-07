Την παρέμβαση με τρικάκια κατά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη χαιρετίζει με ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Στον αγώνα ενάντια στη συγκάλυψη οι φοιτητές και οι φοιτήτριες της χώρας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Και αυτό έκαναν μέσα στο κοινοβούλιο», σημειώνει η ανακοίνωση και προσθέτει:

«Φοιτητές, μεταξύ των οποίων μέλη της Νέας Αριστεράς, προχώρησαν σε μια συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας μεταδίδοντας το αίτημα των μεγάλων συγκεντρώσεων: να παραιτηθεί η κυβέρνηση».

«Χαιρετίζουμε τη θαρραλέα τους πρωτοβουλία. Οξυγόνο παντού!», καταλήγει.

