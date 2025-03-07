Λογαριασμός
Νέα Αριστερά για τα τρικάκια στη Βουλή: «Χαιρετίζουμε τη θαρραλέα τους πρωτοβουλία. Οξυγόνο παντού!»

Στον αγώνα ενάντια στη συγκάλυψη οι φοιτητές και οι φοιτήτριες της χώρας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Και αυτό έκαναν μέσα στο κοινοβούλιο.

Νέα Αριστερά

Την παρέμβαση με τρικάκια κατά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη χαιρετίζει με ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Στον αγώνα ενάντια στη συγκάλυψη οι φοιτητές και οι φοιτήτριες της χώρας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Και αυτό έκαναν μέσα στο κοινοβούλιο», σημειώνει η ανακοίνωση και προσθέτει:

«Φοιτητές, μεταξύ των οποίων μέλη της Νέας Αριστεράς, προχώρησαν σε μια συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας μεταδίδοντας το αίτημα των μεγάλων συγκεντρώσεων: να παραιτηθεί η κυβέρνηση».

«Χαιρετίζουμε τη θαρραλέα τους πρωτοβουλία. Οξυγόνο παντού!», καταλήγει.

