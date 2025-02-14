Ο διαρκώς αναβαλλόμενος ανασχηματισμός

Της Δώρας Αντωνίου

«Δεν είναι στις προθέσεις του πρωθυπουργού ο ανασχηματισμός» είπε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κλείνοντας - για την ώρα τουλάχιστον - τη συζήτηση για πιθανές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Η συγκεκριμένη δήλωση, εμφανώς διαφοροποιημένη από προηγούμενες σχετικές τοποθετήσεις του, δείχνει ότι είναι επιθυμία της κυβερνητικής ηγεσίας να σταματήσει η συζήτηση, διότι, προφανώς, ο ανασχηματισμός χρονικά μετατίθεται. Ενδεικτικά, λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν, στις 3 Φεβρουαρίου, όταν και πάλι είχε ερωτηθεί κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για το ενδεχόμενο αλλαγών στην κυβέρνηση, ο κ. Μαρινάκης είχε απαντήσει ότι «ο ανασχηματισμός είναι αποκλειστικό προνόμιο του πρωθυπουργού. Δεν έχω καμία εντύπωση ή εικόνα ότι επίκειται ανασχηματισμός». Χθες, η διαβεβαίωσή του ότι δεν πρόκειται να γίνει ανασχηματισμός ήταν απόλυτη. Ούτε «εντύπωση» ούτε «εικόνα».

Η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου έρχεται να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες των τελευταίων ημερών, σύμφωνα με τις οποίες ο πρωθυπουργός δεν επιθυμεί να προχωρήσει τώρα σε αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα για δύο λόγους: διότι ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος των εξελίξεων που σχετίζονται με την υπόθεση των Τεμπών, καθώς αναμένονται τα πορίσματα, οι συγκεντρώσεις για την επέτειο δύο χρόνων και πιθανές πολιτικές εξελίξεις, όπως η κατάθεση πρότασης δυσπιστίας, που μπορεί να διαφοροποιήσουν τα δεδομένα. Κατά δεύτερον, διότι δεν επιθυμεί να φανεί ότι λειτουργεί υπό την πίεση των γεγονότων, ότι σύρεται από τις εξελίξεις, αλλά θέλει οι όποιες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα να γίνουν σε χρόνο που θα σηματοδοτεί ότι διαθέτει την πρωτοβουλία των κινήσεων.

Η συζήτηση για πιθανές αλλαγές στην κυβέρνηση επανέρχεται σταθερά στο προσκήνιο με διάφορες αφορμές ήδη από τον περασμένο Νοέμβριο. Τότε ήταν η διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά που ενεργοποίησε σενάρια ανασχηματισμού. Το σκεπτικό των σχετικών εισηγήσεων προς τον πρωθυπουργό ήταν ότι θα βοηθούσε στο να απορροφηθούν οι κραδασμοί της διαγραφής στο εσωκομματικό τοπίο ένας δεξιόστροφος ανασχηματισμός με την αξιοποίηση περισσότερων στελεχών της πιο συντηρητικής πτέρυγας του κόμματος. Όταν, ωστόσο, φάνηκε ότι εσωκομματικά η διαγραφή Σαμαρά δεν έφερε μεγάλη αναταραχή, η συζήτηση για έναν πιθανό ανασχηματισμό σταμάτησε. Η μάλλον, πήρε μεταβολή για αργότερα. Διότι ήδη από εκείνη την περίοδο υπήρχαν αναφορές σε αρρυθμίες που είχαν εντοπιστεί στη λειτουργία της κυβέρνησης και στην ανάγκη διορθωτικών κινήσεων.

Η συζήτηση για τον ανασχηματισμό δε σταμάτησε, αλλά συνεχίστηκε σε συνάρτηση με τη διαδικασία προεδρικής εκλογικής. Τα σενάρια που ακούγονταν λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων ήταν δύο: ότι οι αλλαγές στην κυβέρνηση θα προχωρήσουν άμεσα, ώστε οι όποιοι κραδασμοί και οι αντιδράσεις από δυσαρεστημένους που απομακρύνθηκαν από την κυβέρνηση ή από στελέχη που δεν υπουργοποιήθηκαν, να υποχωρήσουν μέχρι να φτάσουμε στην προεδρική εκλογή και να μην εκδηλωθούν εκεί, με διαφοροποίηση στις ψηφοφορίες. Το δεύτερο σενάριο ήθελε ακριβώς λόγω της επικείμενης προεδρικής εκλογής τον ανασχηματισμό να μετατίθεται μετά τα μέσα Φεβρουαρίου, οπότε και προβλεπόταν ότι θα ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για τα Τέμπη στις 26 Ιανουαρίου και η πολιτική αναταραχή που ακολούθησε, αναζωπύρωσαν τα σενάρια για αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, προκειμένου να δείξει η κυβερνητική ηγεσία ότι αντιλαμβάνεται τις αγωνίες των πολιτών, αλλά και για να κερδίσει πολιτικό χρόνο και χώρο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με τη χθεσινή τοποθέτησή του έσπρωξε ακόμα πιο πίσω τη σχετική συζήτηση, που δεν φεύγει από το προσκήνιο, απλώς παίρνει μία ακόμα αναβολή.

