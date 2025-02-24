Με την πρόταση δυσπιστίας «ανά χείρας» η αντιπολίτευση

Του Αντώνη Αντζολέτου

Εβδομάδα εξελίξεων για την υπόθεση των Τεμπών είναι αυτή που ξεκινά με την αντιπολίτευση να περιμένει μια σειρά από γεγονότα προκειμένου να πάρει τις αποφάσεις της. Η συρρικνωμένη δύναμή της - με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις - δεν της δίνει κάποια ιδιαίτερη δυναμική και ειδικά από την πτώση του ΠΑΣΟΚ η κυβέρνηση μπορεί να ισχυρίζεται πως ο θόρυβος που προκαλείται είναι πρόσκαιρος αφού οι ζημιές που εμφανίζει δεν μεταφράζονται σε κέρδη των βασικών πολιτικών της αντιπάλων.

Τα πορίσματα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων αναμένεται να βγουν προς το τέλος της εβδομάδας και μαζί με το συλλαλητήριο της Παρασκευής θα είναι οι καταλύτες για την πρόταση δυσπιστίας που έχει προαναγγελθεί. Ο παλμός και το μέγεθος των συγκεντρώσεων θα είναι καθοριστικός. Ο Σωκράτης Φάμελλος ήθελε το συγκεκριμένο κορυφαίο κοινοβουλευτικό «όπλο», αφού δεν κατατέθηκε η πρόταση πιο νωρίς, να χρησιμοποιηθεί ακόμα και αυτή τη εβδομάδα προκειμένου να ταυτιστεί με τα συλλαλητήρια. Κάτι τέτοιο, ωστόσο δεν φαίνεται πιθανό και εκτός απροόπτου όλα παραπέμπονται για τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου όπου έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση της Ολομέλειας για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Χρήστο Τριαντόπουλο και η προ ημερησίας συζήτηση. Ασφαλώς σε περίπτωση κατάθεσης πρότασης δυσπιστίας οι σχεδιασμοί αναμένεται να αλλάξουν. Συνηθίζεται όταν κατατίθεται πρόταση δυσπιστίας η κυβέρνηση να την αποδέχεται αμέσως, να σταματούν οι τρέχουσες κοινοβουλευτικές διαδικασίες και να ξεκινά η τριήμερη συζήτηση στη Ολομέλεια.

Μετά από όλα όσα έχουν ειπωθεί από τα κόμματα της αντιπολίτευσης η κορύφωση της κριτικής, μέσω της αμφισβήτησης της ύπαρξης πλειοψηφίας στη Βουλή, θεωρείται πως είναι μονόδρομος. Και δεν έχει σημασία το γεγονός πως όλοι γνωρίζουν ότι δεν θα υπάρξει κάποιο απτό πολιτικό αποτέλεσμα. Αν με βάση τα πορίσματα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας δεν προχωρήσουν στην πρόταση δυσπιστίας θα κατηγορηθούν πως έχουν κάνει ένα βήμα πίσω. Από τις έρευνες άλλωστε, σύμφωνα με πληροφορίες, θα αφήνονται αρκετά ενδεχόμενα ανοιχτά και η κάθε πλευρά θα βγάλει τις δικές της ερμηνείες. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει το θέμα του «μπαζώματος» για το οποίο στην αντιπολίτευση πιστεύουν πως η κυβέρνηση είναι υπόλογη και πρέπει να δοθούν εξηγήσεις. Ακόμα και για το γεγονός πως η εξεταστική επιτροπή, όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός στη σύνεντευξή του στον ALPHA, δεν λειτούργησε με τον τρόπο που έπρεπε εξετάζοντας όλους τους μάρτυρες που είχαν ζητηθεί. Σύσσωμη η αντιπολίτευση αναμένεται να στοιχηθεί απέναντι στην πλειοψηφία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.