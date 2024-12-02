Της Δώρας Αντωνίου

Στο Λονδίνο βρίσκεται ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αύριο θα έχει συνάντηση με τον Βρετανό ομόλογό του, Κιρ Στάρμερ.

Ο πρωθυπουργός μέσα στο Σαββατοκύριακο επιδίωξε να αποδομήσει μια σειρά από επίμονα σενάρια που προσδίδουν χαρακτηριστικά ρευστότητας στο πολιτικό σκηνικό και φρόντισε να σκιαγραφήσει το πλαίσιο, με το οποίο θα επιδιώξει η κυβέρνηση να ανακτήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να «συνομιλήσει» με την εκλογική βάση τόσο στο προοδευτικό Κέντρο όσο και στα δεξιά της.

Ειδικότερα, με συνέντευξη που παραχώρησε (ΑΝΤ1) θέλησε να βάλει τέλος:

στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, δηλώνοντας ότι εκλογές θα γίνουν το 2027 και επαναλαμβάνοντας ότι δεν θα αλλάξει τον εκλογικό νόμο.

στη φημολογία ότι ο ίδιος μπορεί να «αποδράσει», αναζητώντας κάποιο ευρωπαϊκό αξίωμα, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ίδιος θα ηγηθεί της Ν.Δ. και στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

στις εικασίες για πιθανή πολιτική αστάθεια από αποχωρήσεις βουλευτών ή κρίση που θα προκύψει εξαιτίας της προεδρικής εκλογικής, καθώς εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ είναι «μπετόν αρμέ».

Ο πρωθυπουργός παίζει το χαρτί του εγγυητή της πολιτικής σταθερότητας, βάζοντας απέναντι στον προσανατολισμό για εξάντληση τετραετίας την κρίση και την αστάθεια σε μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες. Παράλληλα, επιδιώκει να σταματήσει τη διαβρωτική σεναριολογία στο εσωτερικό της κυβέρνησης και της Ν.Δ., καθώς, όπως έχει αποδειχθεί στο παρελθόν, μια παρατεταμένη συζήτηση για πιθανές πολιτικές εξελίξεις λειτουργεί παραλυτικά, κατεβάζει μολύβια, και απειλεί να εξελιχθεί σε αυτοεκπληρούμενη προφητεία.

Η χρονική συγκυρία που ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε για την παρέμβασή του καθόλου τυχαία δεν είναι. Στο πρωθυπουργικό επιτελείο επικρατεί η άποψη ότι κλείνει ένας κύκλος που άνοιξε με το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και έφερε μια σειρά από ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό.

Δημοσκοπικά δείχνει να παγιώνεται ότι η ΝΔ διατηρεί το ποσοστό των ευρωεκλογών, με το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση αλλά σε απόσταση, και από εκεί και μετά αποτυπώνεται ένας ευρύς κατακερματισμός πολιτικών δυνάμεων. Ο πρωθυπουργός, λοιπόν, επιδιώκει να δώσει σήμα επανεκκίνησης στην κυβέρνηση και στο κόμμα, με στόχο την ανάκτηση δυνάμεων τόσο προς το Κέντρο ώστε να εμποδιστεί η περαιτέρω επέκταση και ενδυνάμωση του ΠΑΣΟΚ, όσο και στη δεξιά πτέρυγα, όπου καταγράφονται απώλειες.

Τα «όπλα» που θα ρίξει η κυβέρνηση σε αυτή τη μάχη, περιέγραψε στην ομιλία του στην τελετή εγκαινίων του μετρό στη Θεσσαλονίκη, κωδικοποιώντας τα μηνύματα που θα κυριαρχήσουν:

Ότι η κυβέρνηση είναι αποτελεσματική: «Το είπαμε και το κάναμε», μήνυμα που θα κυριαρχήσει καθώς αναμένεται να αρχίσουν να ολοκληρώνονται μια σειρά από έργα ανά την επικράτεια.

Ότι είναι μεταρρυθμιστική και μάχεται «τις παθογένειες που θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας: της γραφειοκρατίας, της πολιτικής ατολμίας, των καθυστερήσεων. της κομματικής μικρότητας, της μιζέριας, των εύκολων αυνθημάτων».

Ότι αδιατάρακτα συνεχίζεται η πορεία της παράταξης: «Περήφανος που παραδίδω ένα έργο που είχε εντάξει στον προϋπολογισμό το 1976 ως πρωθυπουργός ο Κωνσταντίνος Καραμανλής».

Ότι είναι κοντά στην κοινωνία μέσω του «γνήσιου λαϊκού χαρακτήρα της Νέας Δημοκρατίας».

Ότι δίνει προτεραιότητα εκεί που το κόμμα «πάσχει» με διαρροές προς τα δεξιά και, εν προκειμένω, στη Βόρεια Ελλάδα, την οποία προσδιόρισε ως επίκεντρο για «τον πολιτικό και κοινωνικό προσανατολισμό αυτής της κυβέρνησης».

Επίσκεψη στο Λονδίνο

Η επανεκκίνηση και αναβάθμιση των ελληνοβρετανικών σχέσεων, που θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βρετανό ομόλογό του Κιρ Στάρμερ αύριο, είναι το ένα σκέλος της επίσκεψης του πρωθυπουργού στο Λονδίνο. Σήμερα θα κηρύξει την έναρξη του 3ου Ελληνικού Επενδυτικού Συνεδρίου που διοργανώνει η Morgan Stanley σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών και με αυτή την αφορμή αναμένεται να απευθύνει μήνυμα προς τους επενδυτές για την πολιτική και δημοσιονομική σταθερότητα στην Ελλάδα, τη στιγμή που ισχυρές ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν κίνδυνο αστάθειας τόσο πολιτικής όσο και δημοσιονομικής.

Στη συνάντηση με τον Βρετανό πρωθυπουργό, αναμένεται να συζητηθούν οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και ειδικότερα η κλιμάκωση στο μέτωπο της Ουκρανίας και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς και το μεταναστευτικό αλλά και οι ευρω - βρετανικές σχέσεις.

Στα διμερή, η συνεργασία στους τομείς της ναυτιλίας, της έρευνας και της καινοτομίας αναμένεται ότι θα βρεθούν στο επίκεντρο, ενώ για την Αθήνα το ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα παραμένει θέμα αιχμής και όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός, η συζήτηση με το Βρετανικό Μουσείο «παραμένει ενεργή».

