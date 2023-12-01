Παναμάς: Η FQM θέλει να προχωρήσει στην κατάργηση 7.000 θέσεων εργασίας

Η καναδική μεταλλευτική εταιρεία First Quantum Minerals ζήτησε χθες Πέμπτη πράσινο φως των αρχών του Παναμά για να προχωρήσει στην αναστολή της ισχύος των συμβάσεων κάπου 7.000 εργαζομένων στο μεγαλύτερο υπαίθριο ορυχείο χαλκού της κεντρικής Αμερικής, λίγα 24ωρα αφού η κρατική σύμβαση με την οποία ανανεωνόταν η παραχώρησή του σ’ αυτήν κρίθηκε αντισυνταγματική από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Η FQM δικαιολόγησε το αίτημα αυτό επικαλούμενη το γεγονός πως «οι αποκλεισμοί δρόμων» το τελευταίο διάστημα την υποχρέωσαν να «αναστείλει προσωρινά την παραγωγή» στο μεταλλείο.

Εξαιτίας της διακοπής των εργασιών, η εταιρεία ζήτησε το υπουργείο Εργασίας να επιτρέψει την «αναστολή των συμβατικών υποχρεώσεών της έναντι περίπου 7.000 εργαζομένων», με άλλα λόγια τη διακοπή της καταβολής μισθών, ανέφερε η FQM σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Συνδικάτα εργαζομένων κάλεσαν το υπουργείο να μην κάνει δεκτό το αίτημα.

Η έγκριση τον Οκτώβριο από το κοινοβούλιο του Παναμά της σύμβασης που ανανέωνε την κρατική σύμβαση με την FQM για την εκμετάλλευση του γιγαντιαίου αυτού μεταλλείου πυροδότησε τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις από την πτώση του πρώην δικτάτορα Μανουέλ Αντόνιο Νοριέγκα, το 1989, καθώς οι όροι της και οι συνέπειες για το περιβάλλον χαρακτηρίστηκαν επαχθείς.

Την Τρίτη, το Ανώτατο Δικαστήριο του Παναμά έκρινε «αντισυνταγματικό» τον νόμο με τον οποίο κατακυρωνόταν η κρατική σύμβαση. Ο πρόεδρος Λαουρεντίνο Κορτίσο, ο οποίος επικρίθηκε για την «απραξία» του εν μέσω διαδηλώσεων και αποκλεισμών δρόμων, δεσμεύτηκε ότι θα κινηθεί διαδικασία, «συντεταγμένη και ασφαλής», για να κλείσει η εγκατάσταση.

Το γιγαντιαίο υπαίθριο μεταλλείο, σε απόσταση 240 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα, παράγει κάπου 300.000 τόνους χαλκού τον χρόνο, ή το 75% της εξαγόμενης ποσότητας αυτού του μετάλλου από τον Παναμά, συνεισφέροντας περίπου 5% του ΑΕΠ.

Ο υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας Φεδερίκο Αλφάρο Μπόιντ, ο οποίος είχε την κύρια ευθύνη για τις διαπραγματεύσεις με την καναδική εταιρεία, υπέβαλε την παραίτησή του χθες Πέμπτη, προειδοποιώντας πως η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου πιθανόν θα έχει «σοβαρές συνέπειες για τη χώρα».

Η FQM, η οποία επένδυσε πάνω από 10 δισεκ. δολάρια στο έργο, διαβεβαίωνε πως το μεταλλείο θα δημιουργούσε 50.000 θέσεις εργασίας, ενώ επισήμαινε ότι το ποσό που θα κατέβαλε στα κρατικά ταμεία (375 εκατ. δολάρια ετησίως) ήταν δεκαπλάσιο από αυτό που προέβλεπε προηγούμενη σύμβαση, του 1997.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

