Στην κάλπη των ευρωεκλογών δεν κρίνεται η σταθερότητα υπογράμμισε από την Ηλιούπολη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Κατά τη συνομιλία που είχε με κατοίκους και φίλους του κόμματος, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «η Νέα Δημοκρατία, μετά και τη δικαστική απόφαση για τους "Σπαρτιάτες", θα έχει το πιθανότερο πάνω από 160 βουλευτές. Καμία σταθερότητα δεν κρίνεται την 9η Ιουνίου. Αυτό που κρίνεται είναι αν θα μπει φραγμός σε όλα αυτά που δυσκολεύουν τη ζωή μας».

Ο κ. Ανδρουλάκης κάλεσε τους προοδευτικούς πολίτες να ενισχύσουν το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για να έχει η χώρα αξιόπιστη και ισχυρή αντιπολίτευση.

«Πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Η 9η Ιουνίου δεν είναι μια απλή μάχη, είναι ένα ακόμα μεγάλο βήμα που πρέπει να το κάνουμε όλοι μαζί. Γιατί ο τόπος έχει ανάγκη από ισχυρή και σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση, που θα είναι η επόμενη κυβέρνηση στις επόμενες εθνικές εκλογές. Είναι ο μόνος τρόπος να υπάρξει φραγμός στη διαφθορά, την ατιμωρησία, την αλαζονεία και την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας που αυξάνει τις ανισότητες και υπονομεύει την καθημερινή ζωή των Ελλήνων με την αύξηση του κόστους διαβίωσης», υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ προβάλλοντας το διακύβευμα των ευρωεκλογών.

Επίσης, άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση με άξονα την ακρίβεια λέγοντας πως «συνεχίζει να κατατρώει τους μισθούς, τις συντάξεις, την αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού». «Έχουμε 32% σωρευτικό πληθωρισμό στα τρόφιμα. Πώς, λοιπόν, είναι δυνατόν να λέει -έναν χρόνο μετά- ότι έχει πετύχει η οικονομική του πολιτική, όταν ο λαός που κυβερνά έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη σε όλη την Ευρωζώνη και τη δεύτερη χειρότερη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω από τη Βουλγαρία;», αναρωτήθηκε.

Κατέκρινε, δε, την κυβέρνηση για τη διαχείριση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης με αφορμή το δημοσίευμα του Politico.

«Δημοσίευσε ότι έχουν δοθεί με αδιαφανείς διαδικασίες 2,5 δισ. ευρώ δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, σε δέκα μόλις εταιρείες για την ψηφιακή σύγκλιση και ο κ. Μητσοτάκης δεν θέλει debate για να μην απολογηθεί για τη διαφθορά και στους διαγωνισμούς του Ταμείου Ανάκαμψης», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης και επανέλαβε ότι «διαφθορά, συγκάλυψη, ατιμωρησία» είναι το στίγμα της διακυβέρνησης της ΝΔ, καταλογίζοντας τις ευθύνες στον πρωθυπουργό και το περιβάλλον του.

«Αν δεν είχε ευθύνη ο κ. Μητσοτάκης και το περιβάλλον του για τη μη υλοποίηση της σύμβασης 717 για την τηλεδιοίκηση -που έδωσε 54 εκατ. ευρώ η Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχουμε ασφάλεια στις μετακινήσεις των τρένων- γιατί δεν προχωρά ταχύτατα η έρευνα; Γιατί εδώ και έναν χρόνο, που ξέρει ότι υπήρχαν χαλκευμένες συνομιλίες, δεν πήγε ο ίδιος στη Δικαιοσύνη να ζητήσει να διερευνηθεί ποιος είναι αυτός που επί πρωθυπουργίας του διέπραξε αυτό το έγκλημα; Αυτήν την περιφρόνηση ακόμα και στις οικογένειες των θυμάτων; Η διαφθορά δεν είναι στην κυβέρνηση. Η διαφθορά είναι στο Μέγαρο Μαξίμου και πρωταγωνιστής της ατιμωρησίας είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

