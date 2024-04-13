Λογαριασμός
Η Γερμανία απαγόρευσε στον Γιάνη Βαρουφάκη την είσοδο στη χώρα λόγω ομιλίας του - Η ανάρτησή του

Δεν του επιτρέπουν να συμμετάσχει σε συνέδριο ούτε μέσω zoom - Δείτε την ανάρτηση του επικεφαλής του ΜέΡΑ25

Γιάνης Βαρουφάκης

Απαγόρευση εισόδου στη χώρα και συμμετοχή του σε κάθε πολιτική δραστηριότητα, ακόμη και μέσω zoom επέβαλε η Γερμανία στον Γιάνη Βαρουφάκη.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του στο X, η γερμανική κυβέρνηση του απαγόρευσε να συμμετάσχει έστω και μέσω τηλεδιάσκεψης σε συνέδριο, λόγω του περιεχομένου πρόσφατης ομιλίας του.

«Το γερμανικό Υπ. Εσωτερικών εξέδωσε "Betätigungsverbot" εναντίον μου: απαγόρευση κάθε πολιτικής δραστηριότητας. Όχι μόνο απαγόρευση εισόδου στη Γερμανία, αλλά και απαγόρευση συμμετοχής μέσω Zoom. Εδώ η ομιλία που τους ενόχλησε. Κρίνετε μόνοι σας» έγραψε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

