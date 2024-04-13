Απαγόρευση εισόδου στη χώρα και συμμετοχή του σε κάθε πολιτική δραστηριότητα, ακόμη και μέσω zoom επέβαλε η Γερμανία στον Γιάνη Βαρουφάκη.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του στο X, η γερμανική κυβέρνηση του απαγόρευσε να συμμετάσχει έστω και μέσω τηλεδιάσκεψης σε συνέδριο, λόγω του περιεχομένου πρόσφατης ομιλίας του.

Yanis Varoufakis BANNED by Germany's Interior Ministry from carrying out any political activity in Germany.



They're so desperate to silence anyone who dares speak out against Germany's complicity in the ongoing genocide in Gaza.



But DiEM25 and @mera25_de will never be silenced! pic.twitter.com/vr6b1OGPqX — DiEM25 (@DiEM_25) April 13, 2024

«Το γερμανικό Υπ. Εσωτερικών εξέδωσε "Betätigungsverbot" εναντίον μου: απαγόρευση κάθε πολιτικής δραστηριότητας. Όχι μόνο απαγόρευση εισόδου στη Γερμανία, αλλά και απαγόρευση συμμετοχής μέσω Zoom. Εδώ η ομιλία που τους ενόχλησε. Κρίνετε μόνοι σας» έγραψε χαρακτηριστικά.

Για την απόφαση του γερμανικού Υπουργείου Εσωτερικών να απαγορεύσει την είσοδό μου στη Γερμανία και την συμμετοχή μου σε κάθε πολιτική δραστηριότητα ακόμα και με zoom. #ceasefire #palestine #freepalestinenow #germany #mera25 #diem25 pic.twitter.com/1FFTRXEdd7 — Γιάνης Βαρουφάκης (@varoufakis_gr) April 13, 2024

