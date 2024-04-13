Κασσελάκης από το 9ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών

«Μεταξύ 2019-2023 η Ελλάδα κατέλαβε την 21η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά στην πραγματική ανάπτυξη. Είμαστε τελευταίοι όσον αφορά στις ιδιωτικές επενδύσεις, ως μέρος του ΑΕΠ», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης που είχε με τον δημοσιογράφο των Financial Times Tony Barber, στο πλαίσιο του 9ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών .

Ο κ. Κασσελάκης τόνισε ότι «είμαστε δεύτεροι από το τέλος σε σχέση με την αγοραστική δύναμη, ακριβώς πάνω από τη Βουλγαρία. Και είμαστε δεύτεροι από την κορυφή όσον αφορά τους υψηλότερους έμμεσους φόρους, ακριβώς κάτω από τη Σουηδία».

«Πληρώνουμε όπως η Σουηδία, αγοράζουμε όπως η Βουλγαρία και υπάρχει ελάχιστη ιδιωτική επένδυση», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ.

«Τα 3/4 των νέων ζουν ακόμα στην παιδική τους κρεβατοκάμαρα. Πρέπει επειγόντως να επενδύσουμε στη στέγαση και στην αποκέντρωση της χώρας εκτός της πρωτεύουσας.

Έχουμε το χειρότερο ιστορικό στην Ευρώπη όσον αφορά τον ρυθμό νομικής επίλυσης για εμπορικές υποθέσεις», πρόσθεσε.

Να σας θυμίσω ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι 5 χρόνια πρωθυπουργός. Αυτό κάτι λέει, σημαίνει όταν δεν μεταρρυθμίζεις το δικαστικό σύστημα, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζεις τον εαυτό σου ως υπέρμαχο της επιχειρηματικότητας», σημείωσε ο κ. Κασσελάκης, αναρτώντας το σχετικό απόσπασμα της συζήτησης στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης.

