Της Πηνελόπης Γκάλιου

Πολυμέτωπο αγώνα με τις διαφωνίες, τις ενστάσεις και τους προβληματισμούς επί του νομοσχεδίου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών κήρυξε χθες η κυβέρνηση, κατά την ενημέρωση του πρώτου γκρουπ των εξήντα και πλέον βουλευτών της ΝΔ που βρέθηκαν στην οδό Πειραιώς και ενημερώθηκαν από τα κυβερνητικά στελέχη που ανέλαβαν τη σχετική "αποστολή".

Όπως φάνηκε και από την συζήτηση που διήρκεσε πέραν των 2,5 ωρών, στο γαλάζιο στρατηγείο, στόχος της κυβέρνησης είναι να αποφορτίσει την ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα εντός και εκτός της ΝΔ, με αφορμή το επικείμενο νομοσχέδιο και να κάμψει ή να ελαχιστοποιήσει στο μέγιστο δυνατό, τις επίμονες αντιδράσεις που αυτό εγείρει. Αντιδράσεις που φτάνουν και σε επίπεδο κορυφής στο εσωτερικό του κόμματος, μετά και τη νέα αντιπαράθεση που ξέσπασε μεταξύ του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και του Μεγάρου Μαξίμου.

Το κλίμα στην οδό Πειραιώς από την έλευση κιόλας των βουλευτών και κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, επιβεβαίωσε την εικόνα που αποτυπώνεται όλο το τελευταίο διάστημα στους κόλπους του κυβερνώντος κόμματος, με τα γαλάζια στελέχη να εμφανίζονται μοιρασμένα και την πλειοψηφία να εμφανίζεται ανοιχτή στις εξηγήσεις και τις διευκρινήσεις, ώστε στη συνέχεια να κατασταλάξει για τη στάση της. Εκείνοι ωστόσο, που όλο το προηγούμενο διάστημα εξέφρασαν κάθετη διαφωνία -κυρίως για λόγους συνείδησης- με το νομοσχέδιο, δεν φαίνεται να πείθονται να αλλάξουν στάση, δηλώνοντας αμετακίνητοι.

Όμως, όλοι ανεξαιρέτως οι βουλευτές, που παραβρέθηκαν χθες στο στρατηγείο της ΝΔ στην οδό Πειραιώς, παραδέχτηκαν ότι επρόκειτο για έναν εποικοδομητικό διάλογο, κατά τον οποίο ακούστηκαν με σεβασμό όλες οι απόψεις, λύθηκαν πολλές απορίες και το σημαντικότερο για όλους τους παρευρισκόμενους, ότι η παράταξη παραμένει ενωμένη παρά τις όποιες διαφωνίες μπορεί να υφίστανται ακόμη.

Από την αρχή της κυβερνητικής ενημέρωσης, οι παριστάμενοι Υπουργοί που σηκώνουν το βάρος της "επιχείρησης" για την άρση των προβληματισμών, φρόντισαν να καταστήσουν σαφές ότι το νομοσχέδιο αφορά τη θέσπιση του πολιτικού γάμου μεταξύ ομόφυλων και συνεπώς ένα καθαρά δικαιωματικό ζήτημα.

Ένα ζήτημα ισότητας που πρέπει να διορθωθεί ως προς το θέμα της ισότητας στον πολιτικό γάμο και ως προς το θέμα της ρύθμισης ζητημάτων που αφορούν παιδιά που ζουν σε οικογένειες ομόφυλων. "Γνώμονας μας το συμφέρον των παιδιών" φέρεται να τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της υιοθεσίας.

Μάλιστα παρούσα στην ενημέρωση ήταν και η καθηγήτρια Αστικού Δικαίου Κατερίνα Φουντεδάκη η οποία άκουσε και απάντησε στις απορίες που διατύπωσαν οι παριστάμενοι βουλευτές και έδωσε τις απαραίτητες διευκρινήσεις που ζητήθηκαν σχετικά με τη θέσπιση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών αλλά και όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτόν.

Άλλωστε, πολλές φορές η κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφές ότι το επικείμενο νομοσχέδιο αφορά τον πολιτικό γάμο και μόνο, όπως και ότι δεν πρόκειται να εισάγει το "γονέας 1 και γονέας 2" - όπως εισηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ. Η νομοθεσία που ισχύει στη χώρα από το 1946 για την υιοθεσία ισχύει όλους όσοι έχουν δικαίωμα, δηλαδή είτε ένα ετερόφυλο ζευγάρι, είτε για έναν άνδρα, είτε για μία γυναίκα και με βάση αυτή τη νομοθεσία κρίνονται όσοι αιτούνται να υιοθετήσουν ένα παιδί με βάση τα κριτήρια αυτά. Μέχρι τώρα, κρίνονται το ζευγάρι το ετερόφυλο και ο άνδρας ή η γυναίκα κατά μόνας που θέλουν να υιοθετήσουν. Με την νέα νομοθετική ρύθμιση θα κρίνονται και θα αξιολογούνται από τον νόμο και οι δύο. "Ρυθμίζει μια αδικία. Αποκαθιστά το γεγονός ότι υπήρχαν παιδιά δύο ταχυτήτων, δύο κατηγοριών. Ρυθμίζει κάτι που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Και το κυριότερο δεν αφαιρεί τίποτα από κανέναν άλλο συμπολίτη μας" τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Κατανόηση σε όσους διατυπώνουν επιφυλάξεις ακόμη και διαφωνία, εξέφρασε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο οποίος και θα εισηγηθεί στην Βουλή το νομοσχέδιο ο οποίος φέρεται να αναφέρθηκε στην "ανοιχτή" παράταξη της ΝΔ από τότε που ο Καραμανλής είπε ότι "ανήκουμε στη Δύση οικονομικά, πολιτικά πολιτιστικά.

Εγώ έχω προσέλθει με χαρά στην ευρύχωρη ΝΔ που είναι καθρέφτης της ελληνικής κοινωνίας και καταλαβαίνω ότι αυτό που κάνετε είναι πολύ δύσκολο" φέρεται να σχολίασε, σύμφωνα με κομματικές πηγές ο κ. Σκέρτσος στους παριστάμενους βουλευτές της ΝΔ. Λίγο αργότερα δε, με τη λήξη της ενημέρωσης, ο Υπουργός Επικρατείας περιέγραψε μία εποικοδομητική συζήτηση κατά την οποία όπως είπε τέθηκαν ερωτήσεις, δόθηκαν διευκρινίσεις και "νομίζω όλοι γίναμε σοφότεροι από αυτή τη συζήτηση" εκτίμησε.

Στο ίδιο κλίμα και η τοποθέτηση του Υπουργού Εργασίας, Άδωνη Γεωργιάδη, υπερθεματίζοντας για την πρωτοβουλία ενημέρωσης, κατά την οποία, όπως είπε, πήραν όλοι το λόγο, απαντήθηκαν όλες οι απορίες ενώ και οι όποιες διαφωνίες "πήραν απάντηση" κατά τον ίδιο, δηλώνοντας πως η ΝΔ βγαίνει 100% πιο ενωμένη.

Η νέα αντιπαράθεση Σαμαρά - Μαξίμου

Η μόνη σκιά "αμηχανίας" που έπεσε πάνω από τη "γαλάζια μάζωξη" στην οδό Πειραιώς, φαίνεται να αποτέλεσε η τελευταία, εξ αποστάσεως, αντιπαράθεση μεταξύ του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και του Μεγάρου Μαξίμου, με αφορμή μία αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για το θέμα της αποχής από την ψηφοφορία του επικείμενου νομοσχεδίου, και την αντίστοιχη στάση του πρώην πρωθυπουργού κατά την ψηφοφορία του συμφώνου συμβίωσης το 2015 από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού να καλούν τον Παύλο Μαρινάκη να είναι πιο προσεχτικός.

"Ο Πρωθυπουργός, καταρχάς, (...) ζητάει αρχικά από τους βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας της Ν.Δ., ως Πρόεδρος της Ν.Δ. να υπερψηφίσουν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Και, βέβαια, απευθύνει ένα κάλεσμα συνολικά στα υπόλοιπα κόμματα και στους υπόλοιπους βουλευτές. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο είπε και νομίζω είναι πολύ εύκολο να γίνει αντιληπτό γιατί είναι λογικό, απευθυνόμενος σε εκείνους που σκέφτονται να καταψηφίσουν το νομοσχέδιο, ότι είναι προτιμότερο να απέχουν. Ούτως ή άλλως η αποχή είναι μία στάση κοινοβουλευτική. Ο κ. Σαμαράς το γνωρίζει, πέραν από πρώην Πρωθυπουργός, ως έμπειρος κοινοβουλευτικός, ο ίδιος στην ψηφοφορία για το Σύμφωνο Συμβίωσης, ούτως ή άλλως, είχε επιλέξει την αποχή" ήταν τα λόγια του Παύλου Μαρινάκη που ενόχλησαν τον Αντώνη Σαμαρά.

Μάλιστα, ο πρώην πρωθυπουργός, μέσω συνεργατών του, αντέδρασε σε έντονο ύφος, κατηγορώντας τον κυβερνητικό εκπρόσωπος ότι "επιτέθηκε" στον Αντώνη Σαμαρά.

"Σήμερα, ημέρα έναρξης των υποχρεωτικών "φροντιστηρίων" του κ.Σκέρτσου στους βουλευτές της ΝΔ για τον γάμο ομοφυλοφίλων και την τεκνοθεσία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέλεξε να "επιτεθεί" στον κ. Αντώνη Σαμαρά επειδή απουσίαζε στην ψηφοφορία τον ...Δεκέμβριο του 2015, επί κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα-ΣΥΡΙΖΑ κι επί μεταβατικής προεδρίας τής ΝΔ, για το σύμφωνο συμβίωσης ομοφυλοφίλων!! Δεν αντιλαμβανόμαστε το "μάθημα" που θέλησε να δώσει σήμερα ο κ. Παύλος Μαρινάκης στον πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο της ΝΔ.

Επί της ουσίας: πιστεύει η κυβέρνηση ότι το σύμφωνο συμβίωσης και ο γάμος είναι το ίδιο πράγμα; Δεν γνωρίζει ότι το σύμφωνο συμβίωσης αφορά σε νομικά ζητήματα για τα ομόφυλα ζευγάρια, ενώ ο γάμος αφορά στην τεκνοθεσία, δηλαδή στα παιδιά, στη μητέρα και στον πατέρα; Επί της διαδικασίας: ο Αντώνης Σαμαράς ως πρωθυπουργός ουδέποτε προέτρεψε, ούτε υπέδειξε στους βουλευτές του την "αποχή". Κι ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σεβάστηκε απολύτως το "ζήτημα συνείδησης" που του έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εκλογή τού Προκόπη Παυλόπουλου ως Προέδρου της Δημοκρατίας. Γι' αυτό, ας είναι πιο προσεκτικός ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κι ας συνειδητοποιήσει ότι ο πολιτικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ κι όχι ο Αντώνης Σαμαράς!".

Κυβερνητικές πηγές πάντως απέφυγαν να δώσουν συνέχεια σχολιάζοντας πως "Δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτα σε αυτή τη συζήτηση" ενώ τόνιζα ότι δεν υπήρξε καμία επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό. Την εσωκομματική αντιπαράθεση απέφυγαν να σχολιάσουν και όσα γαλάζια στελέχη ρωτήθηκαν στην οδό Πειραιώς, μετά την ενημέρωση των βουλευτών για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, προτάσσοντας στην πλειονότητά τους την ελευθερία της γνώμης και της διατύπωσή της από όλα τα στελέχη της ΝΔ, πόσω μάλλον από έναν πρώην πρωθυπουργό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.