Ανδρουλάκης: Έχουμε χρέος να στηρίξουμε το κοινωνικό κράτος

Σε θεματική εκδήλωση, στο Ηράκλειο Κρήτης, για την υγεία με τίτλο «Μαζί για το νέο ΕΣΥ» παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος κατά την ομιλία του αναφέρθηκε στην ανάγκη «αναγέννησης» του ΕΣΥ.

«Το Εθνικό Σύστημα Υγείας για πάρα πολλά χρόνια ήταν βασικός μοχλός κοινωνικής δικαιοσύνης, ένα δίχτυ ασφαλείας για τους μη προνομιούχους της εποχής. Δυστυχώς όμως τα χρόνια πέρασαν, τα προβλήματα έχουν πολλαπλασιαστεί, με αποτέλεσμα στη χώρα σήμερα να έχουμε ένα δημόσιο σύστημα υγείας, που δεν μπορεί να παίξει το στρατηγικό του ρόλο, προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, επαναλαμβάνοντας ότι πολλοί οδηγούνται σε ιδιωτικές δομές υγείας και πως η Ελλάδα «κονταροχτυπιέται» με την Βουλγαρία για το «ποιος λαός πληρώνει από την τσέπη του, τις περισσότερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας».

Αναφερόμενος, ο Πρόεδρος του ΠΑΣOΚ-ΚΙΝΑΛ, στο ταμείο ανάκαμψης και τη στήριξη των εθνικών συστημάτων υγείας, είπε ότι από τα 36 δις που έλαβε η χώρα, χρησιμοποιήθηκε για την υγεία μόλις 1,5 δις και τα μισά από αυτά αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών.

«Η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι πρόκειται για χρονιές παθογένειες. Ναι αλλά ο Μητσοτάκης δεν είναι πρωθυπουργός μερικούς μήνες, είναι όσα χρόνια ήταν πρωθυπουργός και ο Τσίπρας, άρα σήμερα δεν είναι αντιμέτωπος μόνο με τις χρόνιες παθογένειες, είναι αντιμέτωπος και με την ιδεοληψία, την αδυναμία, ή την υπηρεσία σε ισχυρά οικονομικά συμφέροντα που νέμονται τον χώρο της υγείας και δεν θέλει να πάρει τις αναγκαίες αποφάσεις για να θωρακίσει την κοινωνία σε αυτά τα μεγάλα θέματα. 'Αρα αντιμέτωπος δεν είναι μόνο εμάς, είναι αντιμέτωπος με τα προβλήματα που δημιούργησε, ή τα προβλήματα που είναι χρόνια, αλλά δεν διαθέτει την εμπειρία, την δύναμη, το σθένος ή την αυτονομία για να τα λύσει» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σε ότι αφορά τις προτάσεις που θέτουν, αναφέρθηκε σε ένα πρόγραμμα με οκτώ κεντρικούς άξονες για την αναγέννηση του ΕΣΥ, όπως την ανάπτυξη του τομέα δημόσιας υγείας ως ολοκληρωμένη δημόσια υπηρεσία με ισχυρές δομές σε κάθε περιφέρεια της χώρας, ενιαίο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας υπό δημόσια εποπτεία, παρέμβαση για την υγεία στα μεγάλα, τα μικρότερα, αλλά και τα πολύ μικρά νησιά με στελεχωμένες δομές και μοριοδότηση θέσεων. Επίσης, αναφέρθηκε στην ανάγκη για ένα νέο χάρτη υγείας που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές δημογραφικές και πληθυσμιακές αλλαγές, τη δημιουργία σύγχρονων και καινοτόμων μονάδων περίθαλψης εκτός νοσηλευτικών ιδρυμάτων και την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού με αλλαγή στο μισθολογικό και ένταξη τους στα βαρέα και ανθυγιεινά, καθώς όπως τόνισε χωρίς πόρους νέο ΕΣΥ δεν θα υπάρξει. «Προτεραιότητα δημοσιονομική για εμάς, είναι η αναγέννηση της παιδείας και η αναγέννηση της υγείας. Για δασκάλους και νοσηλευτές, για καθηγητές και για γιατρούς. Έχουμε χρέος να στηρίξουμε το κοινωνικό κράτος».

Επίσης, ο κ. Ανδρουλάκης στην ομιλία του αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία της Κρήτης λέγοντας ότι «είμαστε ήδη στο μείον 50% του επιπέδου που θα έπρεπε να υπάρχει σε δομές και υπηρεσίες υγείας και συνεχίζουμε να πέφτουμε. Σήμερα δεν υπάρχει πρόγραμμα, δεν υπάρχουν μέτρα που να απαντούν στις επείγουσες ανάγκες του νησιού, τέσσερα από τα οκτώ νοσοκομεία έχουν πληρότητα κάτω από το 50% με έλλειψη σε ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, βάζοντας σοβαρό ζήτημα στην λειτουργία τους».

Επιπρόσθετα, αναφερόμενος στο σύστημα επιλογής διοικητών νοσοκομείων, μετά και την απομάκρυνση της διοικήτριας του Μαιευτηρίου «Έλενα» έκανε λόγο για «κομματικοκρατία και αναξιοκρατία που έχει ένα περιτύλιγμα ενός νέου νόμου» επισημαίνοντας ότι πρόταση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ είναι «η επιλογή με ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό, όπου μια ανεξάρτητη επιτροπή -ως επί το πλείστον από το ΑΣΕΠ- θα ελέγχει, θα αξιολογεί και θα επιλέγει τους διοικητές και μάλιστα με ένα επιπρόσθετο στοιχείο. Με πέντε χρόνια θητείας, ώστε να αποκλείεται ο συγχρονισμός των εκλογών, με το χρονοδιάγραμμα των διοικητών».

Επίσης, ανάμεσα στις παρεμβάσεις που πρότεινε, ήταν επίσης κάλυψη των πραγματικών αναγκών του ΕΣΥ, μόνιμο ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, με διαφανείς διαδικασίες, αλλά και ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας.

Παρεμβάσεις στην θεματική εκδήλωση έκαναν ο πρώην Διευθυντής Πολιτικής και Διακυβέρνησης για την υγεία και την ευεξία του ευρωπαϊκού γραφείου Π.Ο.Υ. και ειδικός καθηγητής παγκόσμιας υγείας στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης 'Αγις Τσουρός, με θέμα "Η στρατηγική για ένα σύγχρονο Ε.Σ.Υ." και επίσης ο Διευθυντής Ε.Σ.Υ. , διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης Νίκος Τσακουντάκης, με τίτλο "Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και πρόληψη". Επίσης μίλησαν ο Συντονιστής Διευθυντής Ε.Σ.Υ. ογκολογικού τμήματος Βενιζελείου νοσοκομείου Ηρακλείου, Νικόλαος Ανδρουλάκης, με θέμα "Δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας- Ισχυρά νοσοκομεία" , η αντιπρόεδρος ένωσης ασθενών Ελλάδας Κατερίνα Κουτσογιάννη, με θέμα "Τα προβλήματα του Ε.Σ.Υ. από τη σκοπιά των ασθενών", η Μαρία Σπινθούρη, μέλος Δ.Σ. 5ου περιφερειακού τμήματος Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας , με θέμα "Νοσηλευτική φροντίδα και έκβαση ασθενών: Μια κρίσιμη σχέση". Την θεματική εκδήλωση συντόνισε ο Λάμπρος Βαμβακάς, Διευθυντής ΕΣΥ στην Παθολογική - Ογκολογική Κλινικής ΠΑ.Γ.Ν.Η.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

