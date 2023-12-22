Στο Μητρώο Εργοληπτών θα καταχωρηθούν υποχρεωτικά όλα τα εκχιονιστικά και άλλα μηχανήματα έργου, προκειμένου να είναι διαθέσιμα άμεσα, σε περίπτωση χιονοπτώσεων στην Αττική, ανακοίνωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας, μετά από ευρεία σύσκεψη με τους ιδιοκτήτες εταιρειών, που διαθέτουν αποχιονιστικά και μηχανήματα έργου, καθώς και με εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής και του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ).

Η σύσκεψη έγινε παρουσία του υφυπουργού ΚΚΠΠ, Ευάγγελου Τουρνά και του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Παπαγεωργίου και αντικείμενο ήταν η διαθεσιμότητα μηχανημάτων και ο συντονισμός που απαιτείται σε περίπτωση έντονων χιονοπτώσεων στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Ο κ. Κικίλιας μετά την σύσκεψη τόνισε ότι οι αρμοδιότητες σε περίπτωση χιονοπτώσεων είναι στην Περιφέρεια- κατά κύριο λόγο- και στους Δήμους, αλλά Πολιτική Προστασία δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει ένας καλύτερος συντονισμός και να υπάρχει σαφής εικόνα εκ των προτέρων πόσα μηχανήματα απαιτούνται και πόσα είναι διαθέσιμα σε μια βαριά χιονόπτωση στην Αττική, για αυτό γίνεται σχεδιασμός πριν από το φαινόμενο.

Υπογράμμισε επίσης ο υπουργός, ότι, επειδή δεν υπάρχει διαγωνισμός αυτή τη στιγμή, η χρησιμοποίηση των μηχανημάτων θα γίνει από το Μητρώο των εργοληπτών. Επίσης, αν και εφόσον η Πολιτική Προστασία θεωρήσει ότι αυτό δεν προασπίζει τα συμφέροντα των πολιτών, τότε προληπτικά θα κλείσουν δρόμοι, θα απαγορευτεί από νωρίς η κίνηση βαρέων οχημάτων και ενδεχομένως να κλείσουν τα σχολεία, να υπάρχει τηλεργασία και εκ περιτροπής εργασία, έτσι ώστε να μην υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες οχήματα στους δρόμους της Αττικής, προκειμένου να μπορέσουν τα εκχιονιστικά και τα μηχανήματα έργου να κάνουν την δουλειά τους και «να μην δούμε φαινόμενα και προβλήματα του παρελθόντος».

Από την πλευρά τους οι ιδιοκτήτες των εταιρειών έθεσαν στον υπουργό ΚΚΠΠ κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζουν, σχετικά με το κομμάτι της αδειοδότησης, για τα οποία ο κ. Κικίλιας δεσμεύτηκε να μιλήσει με το υπουργείο Μεταφορών.

Ολόκληρη η δήλωση του κ. Κικίλια είναι η ακόλουθη:

«Χρόνια πολλά σε όλους. Εύχομαι σε όλους τους Έλληνες υγεία, ευτυχία, και να περάσουμε μαζί με τις οικογένειές μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτές τις άγιες μέρες των εορτών, των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η σημερινή σύσκεψη που κάναμε με τις εταιρείες αυτές που είναι στο Μητρώο - ή και δεν είναι στο Μητρώο - και έχουν μηχανήματα, εκχιονιστικά μηχανήματα, μηχανήματα όπως Bobguard, μηχανήματα που κάνουν χωματουργικές εργασίες και υποβοηθητικά, σε μία ενδεχόμενη έκτακτη κατάσταση, όπως είναι μία κακοκαιρία με βαριά χιονόπτωση, εν προκειμένω στην Αττική.

Πιστεύουμε στην πρόληψη και το αποδείξαμε φέτος με το Νομοσχέδιο που φέραμε και ψηφίστηκε στη Βουλή.

Ενημερώσαμε τους ιδιοκτήτες των εταιρειών για το Μητρώο Εργοληπτών. Είναι πλέον υποχρεωμένοι όλοι να καταχωρούν στο Μητρώο όλα τα μηχανήματά τους, τις διαθεσιμότητες, τη συντήρηση, τους οδηγούς. Μας είπαν για επιμέρους προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τα οποία έχουν να κάνουν με το κομμάτι της αδειοδότησης και για το οποίο θα μιλήσω με το Υπουργείο Μεταφορών. 'Αρα γίνεται ένας σχεδιασμός πριν το φαινόμενο.

Δεύτερον, επαναλαμβάνω, οι αρμοδιότητες είναι στην Περιφέρεια- κατά κύριο λόγο- και στους Δήμους. Εμείς δίνουμε τη δυνατότητα να υπάρχει ένας καλύτερος συντονισμός και άρα, να ξέρουμε εκ των προτέρων πόσα μηχανήματα έχουμε και σε μία βαριά χιονόπτωση στην Αττική πόσα μηχανήματα απαιτούνται. Τι απαιτείται για τους παραχωρησιούχους των αυτοκινητοδρόμων - έχει ήδη γίνει η σχετική συνάντηση και έχει ρυθμιστεί, τι απαιτείται για τις κεντρικές οδούς, όπως είναι εδώ μπροστά η Κηφισίας, λίγο παραπάνω η Πεντέλης κ.ο.κ. Αυτό είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας και προσπαθούμε να το συντονίσουμε και να το ρυθμίσουμε. Θυμίζω ότι δεν υπάρχει διαγωνισμός αυτή τη στιγμή, και άρα θα γίνει από το Μητρώο των εργοληπτών.

Αν και εφόσον θεωρήσουμε ως Πολιτική Προστασία ότι αυτό δεν προασπίζει τα συμφέροντα των συμπολιτών μας, τότε, σας διαβεβαιώνω, ότι προληπτικά θα πάμε να κλείσουμε οδούς. Ενδεχομένως τις ημέρες εκείνες στις οποίες θα έχει βαριά χιονόπτωση θα πρέπει να κλείσουν τα σχολεία, να υπάρχει τηλεργασία και εκ περιτροπής εργασία, έτσι ώστε να μην υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες οχήματα στους δρόμους της Αττικής, προκειμένου να μπορέσουν τα εκχιονιστικά και τα μηχανήματα έργου να κάνουν την δουλειά τους. Κατά αρχάς στις κεντρικές οδούς και μετά ανά Δήμο στις συνοικιακές οδούς, για να μπορέσουμε το ταχύτερο δυνατό να επαναφέρουμε την πρωτεύουσα στους ρυθμούς της.

Πρώτα από όλα, θα απαγορευτεί η κίνηση στα βαρέα οχήματα. Και έχουμε ζητήσει και από την Τροχαία να είμαστε όλοι εδώ, στο ΕΣΚΕΔΙΚ, προκειμένου να υπάρχει συντονισμός ως προς το ποιοι δρόμοι κλείνουν, αν κλείνει η Εθνική Οδός, τα διόδια, οι παραχωρησιούχοι, έτσι ώστε να μην δούμε φαινόμενα και προβλήματα του παρελθόντος.

Νομίζω ότι δεν μπορεί να προβλέψει κανείς εκατό τις εκατό τα φυσικά φαινόμενα αλλά, όπως σας είπα, η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να δρα προληπτικά, να ενημερώνει και να πιέζει προς την σωστή κατεύθυνση όλους αυτούς οι οποίοι είναι αρμόδιοι. Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω, δεν θέλουμε να ταλαιπωρηθούν οι πολίτες και πάντως σίγουρα δεν θέλουμε να κινδυνέψουν και να υπάρχουν προβλήματα. Για αυτό και γίνονται όλες αυτές οι συσκέψεις, για αυτό και οι επιτόπου αυτοψίες στα σημεία στα οποία θεωρούμε ότι μπορεί να προκύψει πρόβλημα. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα κινηθούμε. Σας ευχαριστώ πολύ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.