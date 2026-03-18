Η Ευρώπη αναζητά ανάχωμα στην ενεργειακή κρίση

Της Δώρας Αντωνίου

Το ζήτημα της προετοιμασίας ενός σχεδίου δράσης από την πλευρά της Ε.Ε. για το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης πολεμικής σύγκρουσης στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή έρχεται στο προσκήνιο ενόψει της αυριανής Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συναντώνται σε μια ιδιαίτερα απαιτητική συγκυρία. Υπό κανονικές συνθήκες, η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας θα ήταν το κυρίαρχο θέμα, ωστόσο οι επιπτώσεις που ήδη καταγράφονται στην οικονομία από τη διαταραχή στην ενεργειακή τροφοδοσία εξαιτίας του πολέμου, αλλάζουν τις προτεραιότητες. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε σε αυτό, στη συζήτηση που είχε χθες με τη δημοσιογράφο Francine Lacqua, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Greek Energy: The New Era» που διοργάνωσε το Bloomberg στην Αθήνα. Τόνισε ότι η Ευρώπη «σίγουρα πρέπει να επικεντρωθεί στις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης», ενώ εκτίμησε ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει ένα έτοιμο σχέδιο δράσης «με βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μέτρα, κατά προτίμηση αποφασισμένα σε επίπεδο ηγετών, σε περίπτωση που χρειαστεί να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές ως προς τις τιμές της ενέργειας».

Η ανησυχία της Αθήνας για τις επιπτώσεις μιας παρατεταμένης κρίσης είναι δεδομένη, καθώς υπάρχουν όρια στη στήριξη που μπορεί να δοθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό. Μια ευρωπαϊκή παρέμβαση στην κατεύθυνση συλλογικής αντίδρασης, είναι καλοδεχούμενη. Και η παρότρυνση του πρωθυπουργού για προετοιμασία σχεδίου δράσης έχει να κάνει με τη διαπιστωμένη καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων όταν προκύψει κάποια κρίση, με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος και να επιδεινώνεται η κατάσταση, πριν αρχίσει να υλοποιείται κάποιο σχέδιο για την αντιμετώπισή της.

Ο πρωθυπουργός εκτίμησε ότι «βρισκόμαστε πολύ κοντά» στο ενδεχόμενο μιας παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης. Ως προς την αντίδραση της Ελλάδας εφόσον χρειαστεί να ληφθούν μέτρα, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «θα εξετάζαμε μειώσεις ειδικών φόρων μόνο αν αυτό αποτελούσε ευρωπαϊκή απόφαση. Αν όμως εξαρτάται από τους εθνικούς προϋπολογισμούς, τότε θα προτιμούσαμε πάντα στοχευμένα μέτρα εισοδηματικής ενίσχυσης. Δεν βλέπω λόγο να ανοίξουμε μια μεγάλη «τρύπα» στον προϋπολογισμό για να στηρίξουμε και ανθρώπους που μπορούν να πληρώσουν υψηλότερες τιμές στη βενζίνη ή το πετρέλαιο. Αν χρειαστεί, στην Ελλάδα έχουμε ήδη την εργαλειοθήκη για μέτρα στοχευμένης στήριξης προς τους πιο ευάλωτους». Δηλαδή, η κυβέρνηση, εκτός αν υπάρξει κάποια διαφορετική ευρωπαϊκή κατεύθυνση, κινείται στη λογική στοχευμένων ενισχύσεων, με προτεραιότητα στους πλέον ευάλωτους, όπως έχει πράξει και σε άλλες περιπτώσεις.

Στο προσκήνιο παραμένει και η συζήτηση για μια ναυτική επιχείρηση στο Στενό του Ορμούζ, μετά από τα πιεστικά αιτήματα του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε χθες ότι «η Ελλάδα δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση γύρω από το Θέατρο των υφιστάμενων επιχειρήσεων». Προέταξε, δε, τη στάση συνολικά της Ευρώπης στο θέμα αυτό και τόνισε, απαντώντας σε ερώτημα πως θα αντιδράσει η Αθήνα αν ζητηθεί απευθείας η συνδρομή της από τον κ.Τραμπ. «Εκτός αν υπάρξει -και είναι σαφές ότι δεν υπάρχει τέτοια προοπτική αυτή τη στιγμή- αποστολή που θα εγκριθεί από την Ευρώπη, η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει μόνη της. Και θεωρώ ότι η πιθανότητα μιας τέτοιας αποστολής αυτή τη στιγμή είναι πολύ περιορισμένη», είπε.

Πηγή: skai.gr

