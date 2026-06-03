Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε την Τετάρτη ότι οι δασμοί που πρότειναν οι ΗΠΑ με την αιτιολογία της αποτυχίας αποτελεσματικής απαγόρευσης των εισαγωγών αγαθών που παράγονται από καταναγκαστική εργασία είναι «αδικαιολόγητοι», και επανέλαβε τη δέσμευσή της στην εμπορική συμφωνία που επισφραγίστηκε με την Ουάσιγκτον πέρυσι.

«Η ΕΕ θεωρεί ότι οι δασμοί που επιβάλλονται με αυτή την αιτιολογία είναι αδικαιολόγητοι», δήλωσε εκπρόσωπος.

«Από την πλευρά της ΕΕ, είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος για να διασφαλίσουμε την υλοποίηση των δασμολογικών μας δεσμεύσεων που απορρέουν από την Κοινή Δήλωση έως τα τέλη Ιουνίου».

Πηγή: skai.gr

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