Ζώδια: Οι απαντήσεις του Κώστα Λεφάκη για τις επόμενες ημέρες – Τα νεύρα μου, τα χάπια μου κι ένα ταξί να φύγω…

Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Η καθημερινότητα θα είναι νευρική και επεισοδιακή. Η Πανσέληνος θα γίνει αιτία σύγχυσης, εμπλοκής καταστάσεων και αύξησης παρεξηγήσεων. Η συμμετοχή του Ερμή στο φαινόμενο θα επιταχύνει εξελίξεις, αλλά θα διογκώσει και καταστάσεις. Προτείνεται η ψυχραιμία στις αντιδράσεις και η ευελιξία στις κάθε λογής διαχείρισης των υποθέσεών σας. Αποφύγετε λάθη στα ερωτικά και στα οικονομικά.

Ταύρος

Οι μέρες θα κυλήσουν γρήγορα και θα χαρακτηριστούν καταναλωτικές, τόσο στην ενέργεια, όσο και στα χρήματα. Χάνετε για λίγο το αίσθημα της ασφάλειας σε εύθραυστες συναισθηματικές σχέσεις και αναπόφευκτα, μένετε πίσω στα οικονομικά. Κάποιες ανάγκες δεν θα μπορέσουν να καλυφθούν και κάποια επαγγελματικά σχέδια θα καθυστερήσουν στην εφαρμογή τους. Μην ξεχνάτε τη παρουσία του Άρη στο ζώδιό σας που δημιουργεί γενικότερο κλίμα αναστάτωσης από την εκδήλωση γεγονότων που δεν έχετε υπολογίσει.

Δίδυμοι

Κινηθείτε προνοητικά και προσεκτικά σε κάθε σημαντικό τομέα και κυρίως εκεί που πρέπει να παρέμβετε προκειμένου να αποφευχθούν λάθη και κρίσεις συνεργασιών. Ο Ερμής πληθαίνει τις δραστηριότητες αλλά και τις διαφωνίες με βασικούς παράγοντες της ζωής σας. Η Αφροδίτη με το Δία στον Καρκίνο καλύπτει τις ανάγκες σας, ή εξυπηρετούν με πλάγιο τρόπο τους σκοπούς σας. Ελέγχετε την κατάσταση στον επαγγελματικό χώρο, παραμείνετε ψύχραιμοι στα κοινωνικά και ερωτικά σας δρώμενα και αποφύγετε να αναλάβετε υποχρεώσεις αν δεν είστε απόλυτα βέβαιοι ότι θα τα καταφέρετε.

Καρκίνος

Οι εξελίξεις πληθαίνουν, κυρίως σε δυο τομείς. Τον οικογενειακό και τον αισθηματικό. Παρά την παρουσία της Αφροδίτης στο ζώδιό σας, δεν σώζεστε από κάποιες ταλαιπωρίες στον εργασιακό και στον κοινωνικό χώρο. Αποφύγετε να ταξιδέψετε ή να μετακινηθείτε, μην επιμένετε για κάτι που οι παράγοντες οι οποίοι το ελέγχουν δεν συμφωνούν μαζί σας. Ένας φίλος παίζει σημαντικό ρόλο τις μέρες αυτές και μια ερωτική γνωριμία θα έχει εντυπωσιακό χαρακτήρα. Σε οποιαδήποτε εκδοχή και αν ανήκετε, μη παρασυρθείτε από ενθουσιασμό, αλλά αφήστε το χρόνο να δείξει την πραγματικότητα.

Λέων

Η εβδομάδα συναινεί σε υποθέσεις που σας απασχολούν εδώ και καιρό και σας δίνει λύσεις σε θέματα που έμεναν στάσιμα. Φροντίστε να είστε συνετοί στις επιλογές σας και μη θίγετε τα κακώς κείμενα εκεί που δεν είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε τους άλλους. Προσπαθήστε να εκμαιεύσετε συγκατάθεση στις ατομικές σας προσπάθειες στους νευραλγικούς τομείς της καθημερινότητάς σας και αποφύγετε έξοδα από υπερβολική καταναλωτική διάθεση. Κάτι καινούριο θα σας απασχολήσει μετά από λίγο καιρό.

Παρθένος

Η Πανσέληνος αυτή θα επηρεάσει πολύ τη διάθεσή σας, την εξέλιξη των πρακτικών σας υποθέσεων και προπαντός, ότι διαδραματίζεται τώρα στον επαγγελματικό χώρο. Παράλληλα θα οξύνει κάποιες δυσκολίες στην οικογένεια και θα σας υποχρεώσει να κάνετε αναθεωρήσεις, έστω και την τελευταία στιγμή. Μπορεί λίγο να ταλαιπωρηθείτε από τους αιφνιδιασμούς που θα ζήσετε, αλλά οτιδήποτε προκύψει, αφορά στο μελλοντικό σας συμφέρον. Γνωρίζω ότι οι αιφνιδιασμοί σας ενοχλούν και οι αλλαγές σας τρομάζουν. Δυστυχώς όμως όλη αυτή την εβδομάδα θα πρέπει να επιστρατεύσετε την προσοχή και την αντίληψή σας.

Ζυγός

Δεν επηρεάζεστε τόσο, όσο άλλοι ζωδιακοί τύποι από το φαινόμενο αυτής της Πανσελήνου. Για σας μπορεί να λειτουργήσει λίγο δραματικά γι αυτά που θα μάθετε για φίλους, ή γνωστούς σας. Η δεύτερη εκδοχή είναι η καθυστέρηση της είσπραξης χρημάτων από τρίτους που είχε προγραμματιστεί. Αν πρέπει να κλείσετε συμφωνίες ή να ταξιδέψετε, πρέπει να είστε εξαιρετικά οργανωμένοι και επιφυλακτικοί στις στροφές της διαδρομής σας. Ωστόσο μπορεί να ζήσετε κάτι καλό στα αισθηματικά σας και αυτό με έναν αιφνίδιο τρόπο.

Σκορπιός

Επειδή μέχρι τώρα είχατε ζήσει πολλές αναταράξεις σε βασικούς τομείς, το να προκύψουν μερικοί ακόμα τις επόμενες μέρες, δεν θα σας ενοχλήσει τόσο πολύ. Το φαινόμενο της Πανσελήνου θα φέρει γεγονότα που θα προκαλέσουν, είτε το θυμό, είτε τη διαφωνία σας, κυρίως για συμπεριφορές τρίτων του στενού σας περιβάλλοντος. Όλα αυτά όμως θα ξεπεραστούν γρήγορα. Το βασικό όμως θέμα για σας είναι ότι έχετε μπει πρόσφατα σε μια ζώνη πολέμου στον τομέα των προσωπικών και των κοινωνικών σας σχέσεων που θα κρατήσει μέχρι το τέλος Ιουνίου.

Τοξότης

Είστε η τρίτη ομάδα του μεταβλητού σταυρού που επηρεάζεται από το φαινόμενο αυτού του φεγγαριού. Έμφαση δίνεται στην εξέλιξη σχέσεων που τον τελευταίο καιρό είχαν δείξει πρόβλημα. Συνεργασίες με το περιβάλλον και αισθηματικά ζητήματα θα σας προβληματίσουν. Κρατηθείτε ψύχραιμοι και όχι εριστικοί. Προσπαθήστε να φτάσετε στη ρίζα του προβλήματος και να το λύσετε. Στηριχτείτε στις δυνάμεις σας και μην περιμένετε αλληλεγγύη από τους άλλους.

Αιγόκερως

Οι Πανσέληνοι σας επηρεάζουν πάντα έτσι και αυτή τη φορά το πιθανότερο είναι να βγείτε συναισθηματικά τσαλακωμένοι και οικονομικά αδικημένοι. Αν όμως το δούμε σφαιρικά ευνοείστε από τον Άρη στον Ταύρο και εξυπηρετείστε στον τομέα των σχέσεων από τη συνύπαρξη Αφροδίτης – Δία στον Καρκίνο. Οι δυσκολίες που θα προκύψουν θα είναι πρόσκαιρες γι αυτό ελέγχετε τις φυσικές σας παρορμήσεις. Όσοι τύχετε μιας προσφοράς, ή μιας πρότασης κάντε τα δέοντα ώστε να τις αξιοποιήσετε.

Υδροχόος

Το φεγγάρι αυτής της περιόδου φωτίζει επιχειρηματικά, δημιουργικά και αισθηματικά ενδιαφέροντα, αλλάζει υποχρεωτικά κάποιες ισορροπίες, σας αφηνει όμως αρκετά περιθώρια να κινηθείτε όπως θέλετε, από ιδιοσυγκρασία και μόνο. Η δυσαρμονία του Άρη με τον Πλούτωνα βραχυκυκλώνει το κλίμα στον οικογενειακό χώρο και σας υποχρεώνει να φιλοσοφήσετε τα γεγονότα στον τομέα των προσωπικών σχέσεων. Οι θυμοί και οι αντιδικίες δεν θα οδηγήσουν πουθενά, κάνετε υπομονή ώστε να υποχωρήσει η ένταση με το πέρασμα των ημερών και αποφύγετε να πείτε λόγια που θα φέρουν συνέπειες ασύμφορες για σας και για το μέλλον της ζωής σας.

Ιχθύς

Η Πανσέληνος αυτή επηρεάζει τη διάθεση τις προθέσεις και το νευρικό σας σύστημα. Μια σειρά από αιφνιδιασμούς και ανατροπές ισορροπιών θα σας τρομάξει, αλλά και θα σας υποχρεώσει σε αναθεωρήσεις που θα αποδειχτούν χρήσιμες για το μέλλον. Ο άξονας εργασία – καριέρα είναι αυτός που θα διαταραχθεί αρκετές φορές στην πορεία των επόμενων ημερών. Καλύψτε τα νώτα σας και, γενικότερα, πάρτε θέσεις οι οποίες έχουν μια κάλυψη και μια πρακτική βοήθεια από τους παρευρισκόμενούς τους. Ο επαγγελματικός τομέας θέλει μεγαλύτερη προσοχή σε καθημερινή βάση, τα αισθηματικά σας εξελίσσονται αρκετά ευχάριστα, οι παρεξηγήσεις όμως δεν θα λείψουν με άτομα του περιβάλλοντός σας αλλά φροντίστε να μη πάρουν δυσάρεστη τροπή.

Πηγή: skai.gr

